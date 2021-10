Más de medio centenar de civiles han muerto víctimas de los últimos bombardeos de la coalición internacional contra posiciones del Estado Islámico (EI) en Siria, un país en el que en cuatro años de guerra han perecido más de 220.000 personas.

La organización Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, que cuenta con una amplia red de voluntarios en todo el país, ha denunciado este sábado la muerte de al menos 52 civiles y la desaparición de otros 13, en la aldea de Bir Mahali, en la provincia septentrional de Alepo.

Las víctimas, que pertenecían a seis familias diferentes, perdieron la vida en un bombardeo ocurrido la noche del jueves y el viernes.

El Observatorio ya había informado el viernes del ataque, pero limitándose a asegurar que había unas 60 víctimas entre muertos y heridos, sin ofrecer más detalles.

"Una masacre en todo el sentido de la palabra"

"Normalmente (en los ataques) hay pérdidas civiles, una, dos, tres, seis... ¿Pero un número tan grande de civiles?, es una masacre, una masacre en todo el sentido de la palabra. Tiene que haber una investigación sobre quién dio la información", continuó el responsable de la ONG.

En un comunicado el Observatorio también ha condenado lo ocurrido y ha pedido responsabilidades.

"El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos condena en los términos más enérgicos esta matanza perpetrada por la coalición internacional contra una población del término municipal de Serrin, en la provincia de Alepo, bajo el pretexto de la existencia de miembros de la organización Estado Islámico", ha asegurado la ONG en un comunicado.

Además, la asociación ha solicitado a los países que pertenecen a la coalición que juzguen al responsable de la matanza y ha insistido en su llamamiento de no lanzar ataques contra zonas civiles.

Hasta el momento, no ha habido ninguna reacción por parte de las fuerzas de la alianza internacional y Abdelrahman piensa que no se pronunciarán sobre lo ocurrido porque, según él, no suelen reconocer la muerte de civiles.