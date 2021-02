El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha pronunciado este miércoles su sexto discurso sobre el Estado de la Unión en el que ha anunciado que, si es necesario, hará uso de su poder ejecutivo para saltarse los bloqueos sistemáticos del Congreso, debido a la acción de los republicanos.

Obama ha anunciado que hará uso de sus prerrogativas en el contexto de medidas económicas para para "fortalecer a la clase media".

"Estoy ansioso por trabajar con ustedes" - dijo Obama dirigiéndose a los representantes políticos - "pero Estados Unidos no se para, y yo tampoco lo haré. Cuando pueda dar pasos sin necesidad de legislación para expandir las oportunidades para más familias americanas, eso es lo que haré".

Obama ha advertido también al Congreso que vetará nuevas sanciones contra Irán y ha asegurado que este debe ser el año del cierre del penal de Guantánamo.

Diplomacia con Irán y cierre de Guantánamo

El presidente de Estados Unidos ha advertido también de que vetará cualquier proyecto de ley que incluya nuevas sanciones a Irán durante el plazo de negociaciones entre el 5+1 y Teherán, y ha instado a la cámara a "darle una oportunidad de éxito a la diplomacia".

Obama ha destacado que si los líderes iraníes "aprovechan esta coyuntura (...) entonces Irán podría dar un paso importante para volver a formar parte de la comunidad de naciones", y Estados Unidos habrá "solucionado uno de los desafíos principales en materia de seguridad de nuestra época, evitando los riesgos de una guerra".

"Déjenme aclarar algo: si este Congreso me envía ahora un nuevo proyecto de ley de sanciones que amenace con descarrilar estas negociaciones, lo vetaré", ha dicho Obama, que también ha señalado que "si los líderes de Irán no aprovechan esta oportunidad" él será "el primero en requerir la aplicación de más sanciones" y estará "listo para ejercer todas las opciones necesarias para asegurar que Irán no fabrique un arma nuclear".

Obama ha asegurado en otro momento que su intención sigue siendo cerrar el penal de la base militar de Guantánamo (Cuba) y ha pedido al Congreso que actúe para facilitar el traslado de los detenidos que aún quedan en la prisión desde que se abriera en 2002.

"Con la guerra de Afganistán tocando a su fin, éste tiene que ser el año en que el Congreso levante las restricciones restantes para los traslados de prisioneros y para que cerremos la prisión de la Bahía de Guantánamo", ha dicho.