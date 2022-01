El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha anunciado que se reunirá esta semana con los principales operadores de estaciones de servicio en España para que ajusten sus márgenes comerciales y bajen el precio de los combustibles.

Entrevistado en Los desayunos de TVE, Soria ha afirmado que "no puede ser" que el aumento del precio de la gasolina y el gasóleo suponga cinco décimas de incremento del IPC, cuando en España la carga impositiva es menor que en el resto de Europa y el margen de beneficio para las compañías "mucho mayor".

El titular de Industria ha señalado que será el Ministerio de Hacienda el que decida sobre la fiscalidad de los impuestos especiales sobre los carburantes pero en el caso de que así fuera se tomarían "medidas selectivas" para que no se trasladara al precio final.

Soria ha explicado que en Italia se estableció un tributo sobre las gasolinas con "mecanismos para evitar que se produzca esa traslación" al precio final que paga el consumidor. Por lo que argumenta que "es posible" y apunta que tras la reunión con las principales operadoras se valorará porque "no se pueden incrementar precios en un contexto como el que vive España".

El responsable de la política energética también ha insistido en que se aumentará la transparencia sobre los precios de las estaciones de servicio de las autovías de forma que el consumidor pueda "elegir donde va a repostar", además de revisar los contratos de abanderamiento entre los operadores y las compañías. El objetivo final es introducir "más competencia" porque con solo tres operadores los precios suben.

Soria ha subrayado que "no se puede asumir" el coste de las primas a las renovables que supondría 70.000 millones de euros para el período 2012-2020.

Sobre la reforma del sector eléctrico, se ha mostrado dispuesto a disminuir los costes del sistema entre los que se encuentran los pagos por capacidad, es decir, centrales que se mantienen en marcha por si son necesarias o los pagos por interrumpibilidad, el dinero que cobran las grandes industrias por comprometerse a parar la producción si no se puede atender la demanda de energía.

La subida de la luz en octubre "va a depender exclusivamente del mercado" porque el Gobierno no va a usar su margen de acción discrecional.

El ministro no ha descartado nuevas subidas en el precio de la luz en octubre. Soria ha indicado que el Ministerio no actuará sobre la parte regulada del recibo de la luz por lo que la tarifa dependerá del resultado de la subasta de energía eléctrica cuya tendencia es al alza.

Cambios legales para Eurovegas

El titular de Turismo ha abierto la puerta a "modificaciones legales" para favorecer el desarrollo de Eurovegas, el proyecto de ciudad del juego que el magnate Adelson ha decidido que se implante en la Comunidad de Madrid.

En concreto, las exigencias del empresario tejano pasan por permitir fumar en los casinos y en modificar el Estatuto de los Trabajadores. Soria ha señalado que la elección de Adelson es "una buena noticia para España y el sector turístico" y que la legislación se adaptará "en consonancia con la de otros países competidores en este tipo de segmento turístico".

Acerca del cierre de la central nuclear de Garoña, Soria ha detallado que Nuclenor no ha solicitado formalmente la prórroga de la vida útil de la central, algo que ha sido "una sorpresa" porque podía haber estado en funcionamiento seis años más, pero que es una decisión "legítima" de la empresa.

A su juicio, la compañía debería haber pedido la prórroga y si no le satisfacía el resultado de la reforma energética "siempre tendría el derecho a recurrir" pero si no lo solicita "no puede haber rectificación".