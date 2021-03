Mujeres fuertes, valientes, protagonistas, decididas, luchadoras...da igual la edad y el tiempo que les haya tocado vivir. Les une la fuerza por sacar adelante su trabajo, su familia y su vida. RTVE.es cuenta la historia de tres familias con varias generaciones de mujeres, hasta cuatro. Familias matriarcales donde lo femenino cobra un gran protagonismo y en las que cada generación se ha tenido que enfrentar a diferentes vivencias, dificultades y retos.

101 años de historia

Elisa Hernanz nunca pensó llegar a conocer a sus bisnietos. Ahora, a sus 101 años -camino de cumplir los 102 en noviembre-, su mayor ilusión es pasar tiempo con los cinco que tiene. La mayor, de 10 años. El más pequeño, de apenas ocho meses. Vertebra una familia en la que las mujeres, de hasta cuatro generaciones distintas, tienen un peso determinante.

Nacida en 1910 en el pueblo de Lozoya (Madrid), Elisa ha vivido los infortunios de un siglo aciago: una guerra que le arrebató todo y que le hizo comenzar de nuevo. La construcción de un pantano la 'empujó' a Madrid junto a su marido en busca de trabajo y éste se hizo un hueco en el Hotel Palace.



Viuda desde hace 45 años, su secreto para sobrepasar el siglo es "trabajar, trabajar y trabajar". Su hija, Gloria Samos, es digna depositaria de esta educación y una de tantas mujeres que añora la libertad de generaciones posteriores. "Mi padre no quería que yo trabajara, pero sí que estudiara. Cuando murió, empecé a trabajar como secretaria, pero lo deje cuando me casé. Eso sí, el dinero que ganaba trabajando era dinero para casa", explica Gloria, ahora abuela de dos pequeños.



"Mi primer trabajo fue a los 19 y me lo fundí enseguida". Es el testimonio de Sara Cano, hija de Gloria, nieta de Elisa. Cree en el matrimonio, como sus antecesoras, pero a diferencia de estas no sabe si se casara. Su prima y ella son las primeras licenciadas mujeres de la familia. Lo consiguió una generación después que su tio, el primer ingeniero de la familia. Las mujeres van poco a poco igualando terreno.



Isabel tiene 10 años y las cosas bastante claras: le gusta el fútbol, de mayor será profesora de primaria, admira la rapidez con la que su madre hace las cosas y no soporta limpiar las migas de la mesa con la bayeta mojada. Si juega con Elisa a las adivinanzas, le cuesta entender aquellas que versan sobre el campo, cencerros o vacas. Esa vida que su bisabuela tuvo en su infancia le suena a 'cosas' de otro siglo.