Las directivas han logrado superar el techo de cristal, pero siguen sufriendo la discriminación salarial por ser mujeres y les cuesta más ver reconocidos sus méritos profesionales. Solo una de cada diez sillas de los consejos de administración de las empresas del Ibex-35 está ocupada por una ejecutiva.

De los 511 consejeros de las sociedades que cotizan en el índice selectivo español, solo 59 son mujeres, el 11,5%, según datos del último trimestre de 2011 recogidos por el informe A paso de tortuga de Add Talentia, empresa dedicada a impulsar el talento femenino y reclutar ejecutivas para los consejos de administración.

En España, la ley de Igualdad fijó un plazo de ocho años para alcanzar la paridad y ya han pasado cuatro. El progreso ha sido mínimo, del 6% al 11,5%, a este ritmo no se alcanzará la paridad (un 40%) hasta el año 2032, lo que significa desperdiciar una generación de mujeres con talento. En Europa, la presencia femenina es todavía más escasa, se tardará 50 años en equilibrar los consejos, si no hay retrocesos.

Cuatro compañías del Ibex-35 tienen el dudoso honor de no tener ninguna mujer en su consejo de administración. Endesa, Técnicas Reunidas, Gas Natural y Sacyr no han cedido ninguna silla a las directivas. Pronto podrían ser solo tres, la eléctrica está a punto de fichar a la exvicepresidenta económica, Elena Salgado, para su filial chilena. Por otro lado, BBVA, ha incorporado a Belen Garijo y aumenta la presencia femenina en su consejo.

La mayoría son independientes

Además no todas las consejeras son iguales. La mayoría, un 67,8%, son independientes y solo un 3,4% son ejecutivas. Se da la circunstancia de que algunas repiten. Sol Daurella, consejera delegada de Cobega, la embotelladora de Coca-Cola, se sienta también en el consejo de Acciona, Banco Sabadell y Ebro.

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, ha señalado que "más mujeres en los máximos órganos de administración traen a las empresas mejores resultados financieros", porque prestan más atención a la auditoría y el control de riesgos, algo "fundamental para los actuales tiempos de volatilidad".

A Reding no le gustan las cuotas, pero cada vez está más convencida de que las recomendaciones no sirven para nada y que el único país que ha logrado la paridad, Noruega, las ha fijado por ley. El informe McKinsey Women Matter 2010 le da la razón. La diversidad de género no está en la agenda estratégica de las empresas, aunque las compañías con mujeres en la comisión ejecutiva mejoran de media "su rendimiento de capital un 41% y su resultado operativo un 56%" en relación a las de comisiones exclusivamente masculinas.

De acuerdo con los datos de la Comisión, la presencia de mujeres en las cúpulas de las principales empresas europeas apenas suma el 13,7% en 2012; aunque supone una leve mejora respecto al 11,8% de hace dos años.

No hay ninguna gobernadora en los bancos centrales de los Veintisiete y en los órganos de dirección de estas instituciones financieras la presencia femenina es del 16%. Toda una paradoja cuando las estudiantes europeas superan en número y resultados académicos a los estudiantes en las carreras de empresariales, administración y Derecho.