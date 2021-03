Llegas al banco a pedir un préstamo y te preguntan por tu marido. Tienes un hijo y tus compañeros de profesión te comentan eso de “¡Ah, bueno, que ahora tienes un niño!”, como queriéndote decir que no estás rindiendo igual.

Eres directora de cine –en el siglo XXI– y te piden, como todos los meses de marzo, que formes parte de un festival en el que se pretende sensibilizar a la sociedad de que las mujeres también trabajan y que lo pueden hacer igual –o mejor– que los hombres.

Eres madre junto a tu pareja, que es también mujer, y te inscriben en el registro civil como “padre” de la criatura porque los formularios aún no se han adaptado a la vida actual, la única que existe. Abres una puerta y cuatro señores se detienen de golpe, amablemente, para dejarte paso.

¿Podemos afirmar que no vivimos en un mundo de hombres?

Para responder a esta pregunta hemos charlado con 4 mujeres del panorama cultural español que –según afirman– han tenido que esforzarse más que ellos por el mero hecho de haber nacido mujeres: Paula Ortiz, directora de cine; Amparo Sánchez, cantante y compositora; Carmela García, fotógrafa; e Inma Chacón, escritora.

“Tenemos menos ambición que los hombres”, continúa. “Si tienes que elegir, siendo mujer, entre tu vida profesional y personal, aflojas más en el trabajo… Pero es que creo que nosotras disfrutamos más de la vida. Yo he triunfado, sí, y he renunciado por ellos a muchas cosas. Por ejemplo, a irme de gira por EE.UU. Eso un hombre no lo haría”.

“Aún me acuerdo de cuando fui al banco y me preguntaron por mi marido, cuenta Amparo Sánchez“

“La verdad es que intento tener una mirada positiva , porque efectivamente las cosas han cambiado. Aún me acuerdo de aquel día en que fui al banco, hace 12 años, a pedir un préstamo y me dijeron que no , que lo tenía que pedir mi marido”, explica con cierto resquemor.

“Mi insistencia en retratar el mundo femenino tiene que ver con el posicionamiento que tengo ante el mundo como mujer. En mi caso, ser mujer ha sido un condicionante que ha marcado mi forma de ver la vida”, explica la lanzaroteña. “Porque claro, naces en un país sexista, en una familia tradicional y… éstos son condicionantes obvios. Y si naces en el 64, como yo, te tienes que posicionar. A mi padre no le pareció bien que fuera fotógrafa. No le faltaba razón, ¿eh?” (lanza una carcajada).

El que crea en la suerte dirá, sin duda, que Paula Ortiz es una chica muy afortunada: “Yo lo he tenido fácil porque nací en una familia feminista . Más tarde, para acceder a becas en EE.UU. y para estudiar cine, tampoco tuve demasiadas dificultades por ser mujer. Otra cosa diferente es el mundo laboral: ahí sí veo más impedimentos . Hay muchos hombres en el mundo del cine y la verdad es que acceder a los puestos de dirección no es tan sencillo.

"Apenas hay mujeres en los puestos directivos"

Inma Chacón ya no es la hermana de Dulce. Es la escritora y poetisa que ha quedado como finalista del Premio Planeta por Tiempo de arena, una novela –la cuarta que escribe– protagonizada por 3 mujeres que llegan a España a finales del siglo XIX y se quedan atónitas al ver la deplorable carencia de derechos de aquella época en este país. Además, es la hermana de Dulce Chacón, autora de la novela inspiradora de la "goyeada" La voz dormida.

Hemos querido hablar con ella para que nos cuente cómo han cambiado las cosas desde hace un siglo hasta aquí en cuanto a derechos de la mujer se refiere.

“Para escribir esta novela me he documentado mucho. De hecho, me he basado en Carmen de Burgos, Clara Campoamor y Concepción Arenal, entre otras, a las que mis personajes admiran profundamente. La historia es ficticia pero se apoya en hechos reales: por ejemplo, hasta 1910 las mujeres en España no podían ir a la Universidad a no ser que tuvieran un permiso de Gobernación. Y si conseguían el permiso, no podían ejercer tras obtener el título”, cuenta Chacón.

“Cuando yo era joven aún existía la Ley de Obediencia Marital, comenta Inma Chacón“

“La ley de la silla” –prosigue– “permitió a las mujeres ver su jornada laboral reducida de 14 a 10 horas y les dio la oportunidad de sentarse en una silla para descansar, cosa que antes no podían hacer”.

Alivios jurídicos aparte, Chacón nos habla también de su experiencia personal. “Yo nací en una familia muy tradicional, de 9 hermanos, en pleno Franquismo. Cuando yo era jovencita aún existía la Ley de Obediencia Marital, que obligaba a las mujeres a pedir permiso al marido para todo, y, sí, lo pasé mal, aunque era lo que había”, cuenta un tanto resignada.

“Hemos adelantado mucho en 100 años. Hoy en día las mujeres son mayoría en la Universidad, leen más que los hombres, etc. Pero no se ha superado el “techo de cristal”. No hay apenas mujeres en los puestos directivos de las empresas. Ni siquiera en el PSOE, que ha defendido tanto la paridad”, explica.

“Y otro problema grave es la violencia de género. Vamos hacia delante, pero aún queda mucho por hacer en este aspecto”.