El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha mostrado su temor porque la ponencia planteada por el lehendakari para asentar la pacificación y la convivencia, se convierta en la mesa de partidos exigida por ETA.

Además, ha considerado que Patxi López, en los últimos meses, "se está dejando llevar hacia objetivos distintos a los que han permitido llegar hoy a donde estamos".

Durante su intervención en el pleno del Parlamento vasco, en el que el lehendakari ha expuesto sus propuestas para consolidar la paz y la convivencia, Basagoiti ha afirmado que no se empezará en causar "división y enfrentamiento sobre un terreno que en lo básico debe ser compartido, como es la disolución incondicional de ETA y el reconocimiento del daños causado", tal como apuntada el Acuerdo del Congreso.

A su juicio, lo que hay que hacer "es gestionar ese consenso del Congreso en provecho del fortalecimiento de las libertades democráticas y no disiparlo atendiendo a otros intereses distintos, o haciendo y proponiendo otras cosas".

En este sentido, se ha dirigido a Patxi López para decirle que "es ahí, en el proponiendo y diciendo otras cosas distintas a lo aprobado en el Congreso de los Diputados", donde precisará unas cuestiones en las que, a su juicio, Patxi López, "está errando en los últimos tiempos, en competencia con algunos portavoces del partido mayoritario, el PNV".

En este sentido, ha mostrado su temor de que la ponencia parlamentaria que ha propuesto el lehendakari se convierta en la mesa de partidos que ha reclamado siempre ETA.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Valenciano ha señalado por otra parte que Patxi López "no necesita consultar" a la dirección socialista este tipo de decisiones porque es el jefe del Ejecutivo vasco.

UPyD muestra su oposición a la ponencia

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha expresado la negativa de su formación a apoyar ponencias "en las que puedan participar quienes no han condenado y roto con ETA, que asuman la agenda de Batasuna o digan que ETA no existe". "No apoyaremos ponencias que tengan como objetivo resolver los problemas de Batasuna", ha zanjado.

El parlamentario de UPyD ha recordado el acuerdo alcanzado el día 21 de febrero de 2012 en el Congreso de los Diputados sobre la gestión del final de ETA, para afirmar que su formación "no defendía nada que no se hubiera defendido antes por ellos o por otras formaciones políticas que incluso se incluían en su programa electoral.