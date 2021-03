Si la edición del Mobile World Congress (MWC) del 2011, tuvo como protagonistas a smartphones y tablets, la edición de este año 2012 está protagonizada por smartphones grandes y smartphones absurdamente grandes.

De repente parece que las marcas han olvidado el significado del adjetivo 'móvil' y a qué compromisos se debe un dispositivo que se califica como tal.

Debe ser fácil de llevar y manejar -con una sola mano- y tener autonomía, que la batería dure al menos un día completo. Y todo lo demás es secundario.

Actualmente parece que es suficiente con que la batería de los nuevos modelos no dure menos que la de sus predecesores. Importan más sus prestaciones -para sistemas operativos que apenas pueden aprovecharlas-, el aspecto o el 'diseño' (cuando son todos iguales) y cuál tiene la pantalla más grande y más brillante.

Nadie compite por una mayor duración de la batería. Y cuando se equivocan los conceptos y las prioridades surgen engendros como los phablets, teléfonos móviles con pretensión de tablet pero que al final no son ni una cosa ni la otra.

Por si fuera poco van acompañados de un puntero -más propio de las PDA de los años 90- cuyo uso, afortunadamente, es opcional.

Y, de nuevo, la duración de la batería no se encuentra entre sus virtudes más destacables.

Pero también es cierto que esos tamaños de pantalla se traducen en un aparato que en la mano resulta el doble de grande que un teléfono convencional. En la mano y en el bolsillo. Y no querrás ni podrás llevarlo siempre ahí, menos aún cuando en verano te pongas esos cómodos pantalones de lino.

No voy a negar que a primera vista resultan espectaculares e indudablemente atractivos , especialmente por el cuidado aspecto que presentan ambos modelos.

Dos de los phablets que he tenido ocasión de ver y probar en este MWC son el Samsung Galaxy Note y el LG Vu. Se trata de teléfonos móviles con pantallas de 5 y 5,3 pulgadas , respectivamente.

Más grande no es siempre mejor

En este MWC 2012 resulta casi imposible ver un smartphone de gama alta con menos de 4 pulgadas de pantalla. Las marcas han vinculado el nivel de sus teléfonos con la categoría que ocupan (baja, media y alta) y defienden ese tamaño de pantalla como algo necesario y deseable por el usuario porque "mejora la experiencia" y hace "más cómodo" utilizar el teléfono.

Lo cual no es cierto, o al menos no es cierto del todo. La realidad es que el modelo de smartphone más vendido -el modelo, no la plataforma-, que es el iPhone de Apple, mantiene el tamaño de pantalla en unas más que razonables 3,5 pulgadas.

Es un producto demandado, reconocidamente fácil y cómodo de manejar y, puestos a jugar a las categorías, de "gama alta". Y sin embargo tiene una pantalla que hoy algunos consideran "pequeña", "de móvil de gama media".

Parece que hay varios motivos que deciden por qué los móviles Android tienen que ser grandes. Por un lado se debería a la forma en que por defecto Android gestiona los gráficos de pantalla, haciendo que sea necesario aumentar el tamaño de ésta si se quiere aumentar las resolución.

Como sucede con las pantallas de los ordenadores, si simplemente se aumenta la resolución, entonces los iconos, textos y el resto de elementos gráficos se reducen en tamaño, haciendo que sea más difícil verlos y pulsarlos con el dedo.