Destacar cuáles son los principales dispositivos que se presentan en el Mobile World Congress de Barcelona es una tarea complicada, pero si hay que elegir alguno, sobresalen las tabletas y teléfonos sumergibles, los potentes móviles con procesadores de cuatro núcleos o los smartphones de origen chino.

Las azafatas del expositor de Fujitsu no han parado en esta jornada inaugural del congreso de meter y sacar de un bol lleno de agua, y ante el asombro de los visitantes, la tableta High Spec Waterproof con sistema operativo Android que se puede sumergir en agua hasta 1,5 metros y durante 30 minutos sin causarle daños.

La tableta tiene la capacidad de seguir seguir grabando vídeo mientras está sumergida (aunque no puede ser manipuladas táctilmente), pero eso sí, los responsables advierten que el agua no puede ser salada, es decir, y que el dispositivo se puede caer en la bañera o en la piscina, pero no en el mar.

No obstante, la tableta de Fujitsu no es el único terminal resistente, y sumergible, al agua, sino que otras marcas como el móvil ultraligero Eluga de Panasonic (Android) o el Defy Mini de Motorola que llegará al mercado español esta primavera -junto al Motorola Motoluxe- también emplean estas características.

Estos dispositivos, como el Defy Mini, un teléfono especial para deportistas resistente al polvo, al agua y con una pantalla a prueba de arañazos, son "a prueba de vida", reconoce el mánager de Motorola Mobility España, Juan Carlos de la Vela.

La irrupción de dispositivos chinos Que algunas compañías chinas quiere hacer frente a los gigantes mundiales del sector de los dispositivos móviles y expandirse más allá de sus fronteras no es ninguna novedad. En Barcelona, la firma ZTE -que vendió 60 millones de unidades de móviles en el último año y es el cuarto fabricante del planeta- presenta el ZTE Era, un móvil de alta gama (Android) con una pantalla de 4,3 pulgadas y procesador Nvidia. Según Dai Sha, representante de la empresa asiática, este móvil está en posición de competir con el iPhone de Apple, gran ausente del congreso, ya que prefiere montar sus propios eventos mediáticos. El Era cuenta con un procesador de cuatro núcleos, mientras que el terminal Optimus 4XHD de LG, que por el tamaño de su pantalla True HD (4,7 pulgadas) puede considerarse casi un híbrido entre un móvil y una tableta de peso liviano (120 gramos) dispone de un quinto núcleo encargado de gestionar el consumo para minimizarlo, asegura Ariel Cannizzo, miembro de esta firma.