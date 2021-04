Responsables del Gobierno y de partidos políticos han restado trascendencia a la declaración de la izquierda abertzale sobre las víctimas de ETA y le han exigido que pida la desaparición definitiva de la banda terrorista.

La antigua Batasuna mostró el domingo en un acto en San Sebastián su "profundo pesar" por las "consecuencias derivadas de la acción armada de ETA" y por su "posición política" ante ellas, "en la medida en que haya podido suponer, no de manera intencionada, un dolor añadido o un sentimiento de humillación hacia las víctimas".

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha dicho que no ve ningún avance en la declaración de la izquierda abertzale, ha afirmado que no habrá "ningún tipo de satisfacción intermedia" por nada que no suponga la desaparición de la banda terrorista ETA.

"ETA tiene que disolverse y desaparecer como amenaza potencial de futuro y como una realidad incompatible con un sistema de libertades y democrático", ha recalcado el titular de Justicia.

“ETA tiene que disolverse y desaparecer“

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, se ha sumado a las valoraciones de los líderes socialistas en Euskadi que consideran "insuficiente" la declaración de la izquierda abertzale, porque "lo que tiene que pedir es que ETA se disuelva".

IU cree que es paso positivo El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha manifestado que cualquier paso que la izquierda abertzale dé en el camino hacia la resolución del conflicto del País Vasco "es positivo" pero la federación que lidera espera que dé el "paso definitivo" y pida a ETA que abandone para siempre las armas. El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha advertido a los representantes de la izquierda abertzale que "no esperen que nadie les aplauda como si se tratara de héroes" por la declaración que hicieron en San Sebastián porque "deben a la sociedad ese pronunciamiento y muchos más". Para el líder del PNV, dicha declaración constituye "un paso, pero no el que tienen que dar necesariamente tanto la izquierda abertzale como, fundamentalmente, ETA para reconocer el daño causado y pedir perdón". “Para reconocer el daño causado y pedir perdón“ El presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Semper, ha lamentado la frustración que genera la izquierda abertzale cada vez que anuncia que va a hacer una importante declaración sobre ETA pero presenta un gesto insuficiente.