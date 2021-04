Los sirios votan la nueva constitución de Asad

Estaba convocado para marzo, pero el gobierno de Bachar al Assad decidió adelantarlo. Este domingo, al menos 14 millones de sirios de más de 18 años están llamados a votar en un referéndum que modificará la Constitución, introduciendo cambios, como la limitación de mandatos del presidente. Los centros de votación han abierto sus puertas a las 07.00 horas (06.00 en España penínsular) y no cerrarán hasta las 19.00 horas (18.00 en España), informa la agencia de noticias oficial Sana.

Para el profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante, Ignacio Álvarez-Ossorio, el cambio de fecha responde a “un intento de apaciguar la situación y calmar los ánimos". "Lo que yo creo es que es difícil que contribuya a mejorar la situación sobre el terreno por la falta de credibilidad política”.

La oposición, que ha hecho un llamamiento al boicot, denuncia que el Gobierno está tratando de usar el referéndum para ocultar las “masacres”. El régimen, por su parte, defiende que la propuesta demuestra su posición reformadora.

Lo cierto es que el escenario para esa cita electoral resulta complejo. Desde hace más de 20 días, las fuerzas del régimen han lanzado una ofensiva sobre la ciudad de Homs para recuperar el control de la localidad. Cientos de personas han muerto, entre ellas, dos periodistas occidentales.

“Creo que efectivamente no se dan las circunstancias en el terreno de la seguridad ni las comunicaciones son 100% seguras. El boicot va a ser masivo, otra cosa es lo que digan los datos oficiales que serán oportunamente manipulados”, apunta Álvarez-Ossorio a RTVE.es.

“Es un insulto”, dice la oposición

La oposición, por su parte, considera que la consulta es en sí misma “un insulto”, comenta a RTVE.es Muyahed Akel, responsable de comunicación de la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio (AAPS) en España. “Esa propuesta de modificar la Constitución no tiene ninguna validez y el espíritu es continuista, es decir, de continuar con la dictadura como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera habido muertos, como si no hubiera habido represión”.

La modificación de la Constitución fue una de las demandas que pedían los manifestantes al inicio de las revueltas. Muyahed comenta que “en un principio lo que se pedía era reformas, apertura política, una democracia, pero ahora mismo, después de todos los muertos, después de toda la represión, después de que se ha visto cómo se bombardea a la población civil, ahora lo que se pide única y exclusivamente es derrocar al régimen”.

“Creemos que la participación va a ser irrisoria” añade. “Además, el derecho a la consulta solo lo tienen los que están dentro, todos los ciudadanos sirios que estamos fuera no tenemos el derecho a votar la constitución. Los muertos que ha habido tampoco han tenido en su momento el derecho”.