El Departamento de Estado de EE.UU. ha abierto la puerta por primera vez al envío de armas a los rebeldes sirios, aunque ha enfatizado que el mejor escenario en el país árabe sería una solución política a tan solo tres días de la conferencia internacional sobre la crisis siria que se celebra en Túnez.

"Creemos que una solución política a esto es la mejor forma de salir de la crisis, no creemos que tenga sentido ahora una mayor militarización de Siria", ha matizado la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland.

Sin embargo, a renglón seguido ha matizado: "Si no podemos hacer que Asad ceda a la presión que todos estamos ejerciendo, quizá deberíamos considerar medidas adicionales".

La posibilidad de armar a los rebeldes sirios ha cobrado actualidad esta semana con la iniciativa de dos senadores, los conservadores 'halcones' John McCain y Lindsey Graham.

"Cre que hay formas de conseguir armas para la oposición sin la implicación directa de Estados Unidos", ha declarado el senador McCain, en un intento de reavivar los conflictos de intermediación de la Guerra Fría.

Con estas palabras Nuland va más allá de lo que fue su jefa, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, que el pasado lunes advirtió de que comunidad internacional debe estar preparada para la "presión creciente" contra el régimen sirio.

"En la reunión de Túnez refrendaremos que el régimen sirio está cada vez más aislado y la gente de Siria necesita apoyo y solidaridad. Su sufrimiento tiene que ser considerado", agregó la secretaria de Estado.

En ese encuentro, agregó Clinton, se espera que se dé un "claro mensaje a Rusia, China y otros" sobre este asunto, porque ahora, dijo, no están seguros sobre cómo abordarlo y "desafortunadamente están haciendo las peores elecciones".

Rusia no participará en la conferencia internacional

Ese mensaje no ha tenido mucho efecto en Moscú, que ha anunciado que no participará en la conferencia internacional.

"No hemos sido informados ni de la composición, ni de sus participantes, ni de su orden del día. Pero lo más importante es que el objetivo real de esta iniciativa no está claro. Habida cuenta de estas circunstancias, no vemos la posibilidad de participar en la conferencia", ha declarado el portavoz del Ministerio, Alexandre Loukachevitch.

Moscú tiene "la impresión de que se intenta formar una coalición internacional a fin de apoyar a una parte de un conflicto interior contra la otra".

Por ello, añade, "han sido invitados a Túnez varios grupos opositores, mientras que los representantes del Gobierno no han sido invitados", por lo que "los intereses de una gran parte de la población de Siria, que apoya a las autoridades, no estarán representados".

"En ese caso, es poco probable que esta conferencia ayude a un diálogo nacional sirio", estima Loukachevitch.

El Líbano tampoco participará en la conferencia, según el ministro libanés de Exteriores, Adnan Mansur. "En conformidad con nuestra decisión de disociar al Líbano de la situación en Siria, hemos decidido no participar en la conferencia de Túnez", ha dicho el ministro, en declaraciones a varias televisiones locales.

Quien sí participará y con una propuesta concreta es Francia, que espera que la reunión sirva entre otras cosas para "federar" a los que quieren el fin de la violencia y para concretar "el acceso humanitario" a la población civil víctima de la represión del régimen.

El portavoz adjunto del Ministerio francés de Exteriores, Romain Nadal, ha destacado que en la cita de Túnez "lo que queremos es que se federen todas esas voluntades" de "los que quieren el fin de la represión" y que apoyan las iniciativas de la Liga Árabe.

Nadal, aunque no ha querido adelantar medidas concretas que podrían salir de esa reunión, ha señalado que en los preparativos se está hablando de muchas cosas, como "el acceso humanitario" que "esperamos poder concretar" porque "la población siria no puede seguir esperando".