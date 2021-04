En declaraciones a RNE, el galardonado actor José Coronado, Goya 2012 a la mejor interpretación masculina por su papel en No habrá paz para los malvados, ha afirmado que esta película "va a congraciar a la gente con el cine español”. El actor mostraba su entusiasmo nada más recoger su galardón, asegurando que "esta profesión es maravillosa, algo bueno he tenido que hacer en otra vida".

Una alegría que también ha compartido el cineasta Enrique Urbizu, Goya 2012 a la mejor dirección por No habrá paz para los malvados,. El director vasco que ha conseguido que su película coseche seis premios Goya en esta edición de los premios más conocidos del panorama cinematográfico español, se ha mostrado "feliz y contento" y confía en que éstos sirvan para atraer a más público a las salas de cine.

No obstante, el triunfador de los premios Goya, ha asegurado que No habrá paz para los malvados no es la favorita entre sus películas.

"A la que más cariño tengo es a 'La vida mancha'", explica este director que nunca había optado a las máximas categorías, pero que esta noche se ha llevado todos los honores.

“Ha sido un buen año para el cine español con lo que se está cociendo en la sociedad, ha asegurado el galardonado cineasta Enrique Urbizu“

El director vasco ha rehuido todo conflicto con Pedro Almodóvar, el otro favorito de la noche con La piel que habito y en quien estaban puestas las miradas tras sus desencuentros con la Academia de cine español en la que acaba de reingresar.

"No he derrotado a nadie y no me parece bien que se hable de un duelo entre Almodóvar y yo. Éramos cuatro candidatos, cuatro buenas películas y me han elegido a mí", asegura, en una cosecha, la de 2011, en la que había "ciencia ficción, western, comedia, thriller... ha sido un buen año para el cine español, con lo que se está cociendo en la sociedad", ha concluido el director de No habrá paz para los malvados, informa Efe.

“Me gustaría trabajar y trabajar con Coronado“

Preguntado por la crisis del cine español, Urbizu ha reconocido que los cineastas están "acostumbrados a la crisis" y de cara al futuro confía en el trabajo duro.

"El camino será más estrecho, pero vamos a seguir haciendo cine. Estamos acostumbrados a remar; el martes dejas este Goya en la estantería y vuelves a la casilla cero", ha señalado a Efe el director vasco.

"Con Coronado he trabajado tres veces -también en La caja 507 y la citada La vida mancha- y lo volveré a hacer. Me gustaría trabajar y trabajar con Coronado", ha asegurado Urbizu que en esta ocasión se ha atrevido con el thriller de autor basado en un solo personaje, un policía heterodoxo llamado Santos Trinidad.