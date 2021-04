El juez español Baltasar Garzón, inhabilitado por el Tribunal Supremo, ha asegurado que continuará "luchando" por la justicia y contra el crimen organizado y la corrupción, en una entrevista publicada por el periódico Listín Diario, de Santo Domingo.

A partir de ahora el juez se dedicará a labores humanitarias y a educar a jóvenes y niños.

"Mientras me queden fuerzas voy a luchar por todo aquello que considero una necesidad para la sociedad moderna, como es más justicia, más protección, seguridad, más defensa de las víctimas, más compromiso frente al crimen organizado y la corrupción, lucha por los derechos humanos", ha dicho Garzón al diario.

Este lunes, el CGPJ ha acordado la expulsión de Garzón de la carrera judicial tras su condena por las escuchas del Gürtel.

El magistrado visitó el fin de semana la provincia de La Romana (este), invitado por el abogado dominicano Vinicio Castillo Semán, y donde se reunió con el presidente del país, Leonel Fernández, y compartió con el vicepresidente, Rafael Alburquerque; el procurador, Radhamés Jiménez, y otros abogados y funcionarios.

"Esa ha sido mi vida dentro de la justicia y esa va a seguir siendo mi acción dentro de la justicia desde otro punto de vista no estrictamente jurisdiccional", añade Garzón en sus declaraciones al diario dominicano.

Y desde luego, explica, "con igual energía y con la insistencia que yo crea necesaria para dar una protección mayor a los ciudadanos y ciudadanas, eso es lo que voy a seguir haciendo porque de alguna forma es lo que sé hacer", además de "desarrollar labores humanitarias".

A favor de la despenalización parcial del consumo de drogas

En la entrevista, el juez español se ha expresado a favor de que se despenalice parcialmente el consumo de drogas "junto con un sistema de prevención y de educación para la salud muy potente, a fin de que se pueda convivir con el fenómeno, como hay otros".

No obstante, Garzón ha reconocido que el problema "es muy complejo" y "por tanto las soluciones no pueden ser tan simples como decir legalización o no legalización".

Pero tras considerar que "el sistema que tenemos no funciona, ha fracasado", opinó que "no tiene sentido hoy la penalización del consumo (...)".