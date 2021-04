El padre de los dos niños desaparecidos en Córdoba hace más de cuatro meses, José Bretón, ha declarado este jueves ante el juez José Luis Rodríguez Laín, que decidirá este viernes o el sábado si accede a la petición de la defensa de Bretón para que este sea liberado o si resuelve mantenerlo en prisión, según han informado fuentes del caso.

En la declaración, que se ha prolongado durante cuatro horas, Bretón ha mantenido "totalmente firme" la versión de que perdió a los niños en el parque Cruz Conde de Córdoba y ha defendido ante el juez "todos y cada uno de los pasos que dió" el día de la desaparición.

El interrogatorio ha sido "muy exhaustivo" aunque, al finalizar el mismo, el juez no ha tomado la decisión de si mantiene o no al padre de los menores en prisión, algo que ha extrañado al abogado de la defensa ya que, según ha dicho, no conoce precedente en sus cuatro años de experiencia.

No obstante, el letrado ha informado de que "este viernes o el sábado" el magistrado emitirá un fallo al respecto y aventura que Laín alberga "grandes dudas" para tomar la decisión.

Al finalizar la comparecencia, Sánchez de Puerta ha presentado la petición de libertad para su defendido, mientras que la Fiscalía y la acusación particular han pedido que Bretón continúe en la cárcel.

Durante la comparecencia, el padre de los niños ha contestado "a todo" y se ha mostrado sereno a pesar de que la abogada de la acusación particular, María del Reposo Carrero, ha sido "muy dura", comenzando su batería de preguntas enseñándole unas fotos de los niños que han hecho llorar a Bretón y que éste les ha pedido al finalizar.



Por otro lado, el abogado ha restado importancia al informe pericial de la Universidad de Valencia que corroboraría al 98% que los niños no llegaron al parque. Según Sánchez de Puerta, no ha sido la Universidad de Valencia, sino "un señor particular que vende programa informáticos" a esa institución universitaria el que ha hecho el informe con una tecnología "totalmente obsoleta".



Por ello, ha pedido a dos ingenieros de telecomunicaciones que elaboren un contrainforme, una decisión que ha sido bien vista por el juez, según ha dicho

Fuentes judiciales han explicado que el juez ha citado a Bretón, en prisión desde el pasado 21 de octubre acusado de un presunto delito de detención ilegal, para que aclare "ciertas contradicciones" detectadas entre su versión sobre el suceso y la investigación policial.