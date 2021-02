Agentes de la Unidad de Subsuelo de la Policía Nacional, acompañados de la Unidad de Delincuencia Especializada de Violencia (UDEV), buscan de nuevo durante la mañana de este martes cerca del río Guadalquivir pistas sobre el paradero de los dos niños desaparecidos en Córdoba, Ruth y José, que precisamente este miércoles cumplen cuatro meses desaparecidos.

En concreto, según han confirmado fuentes cercanas al caso, las labores se localizan en algunos pozos ubicados y alcantarillas del entorno del polígono de Las Quemadas, en la urbanización Pilar de la Vega, cercana a la parcela de Las Quemadillas, en la que el padre estuvo con los niños momentos antes de denunciar la supuesta desaparición el 8 de octubre, y que ya fueron registrados hace varias semanas, aunque en aquella ocasión el rastreo no pudo ser exhaustivo debido a las lluvia caída durante la jornada.

Fuentes cercanas a la investigación han informado de que hasta el lugar se han desplazado agentes de la Unidad de Subsuelo procedentes de Sevilla y está previsto que las labores se extiendan durante todo el día hasta que la luz lo permita.

En el lugar operan entre seis y ocho agentes de la Unidad de Subsuelo y están apoyados por técnicos de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa), que tratan de sacar agua de un pozo para un mejor rastreo del mismo.

Este nuevo rastreo se produce después de que a mediados de enero los agentes retomaran la investigación física con efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), que con una zodiac rastrearon el río, por segunda ocasión desde que desaparecieron, justo enfrente de la parcela de los abuelos paternos de los niños y cerca de la autovía A-4, además de algunos pozos de urbanizaciones cercanas.

Desde hace unos cuatro meses, que supuestamente desaparecieron los niños en el Parque Cruz Conde de Córdoba, los agentes han concluido sin éxito la búsqueda de pistas en la zona.

Bretón, con "rasgos excesivos de manipulación"

Algunas de las conclusiones de los informes psicológicos y psiquiátricos, que ha desvelado el abogado de la defensa, José María Sánchez de Puerta, indican que la personalidad de Bretón está marcada por "rasgos excesivos de manipulación", algo que su abogado atribuye a "que todas las mentes de inteligencia superior tienden a manipular".

Entre los resultados de los informes psiquiátricos, destaca que su cliente "no tiene ningún tipo de trastorno mental", sino que "es una mente plenamente clara"; y en cuanto al informe psicológico, el abogado precisa entre las conclusiones que Bretón obtiene un coeficiente intelectual (CI) del "121 por ciento de inteligencia superior", de manera que su inteligencia es "bastante más elevada de la media normal".

Asimismo, aclara que dicho informe "reconoce y es tajante que no tiene ningún trastorno de personalidad", por tanto "se eliminan rasgos patológicos, como la esquizofrenia o la bipolaridad". Por todo ello, proclama que a efectos de la defensa "los informes no tienen ningún valor" y, a su juicio, "no es ningún problema para demostrar que es inocente", puesto que "los informes no demuestran que él haya intervenido en la desaparición de sus hijos" y "no incriminan en nada" a Bretón.

Cabe recordar que la familia materna está personada en la causa, mientras que familiares paternos de los pequeños ratificaron ante el juez la versión de los hechos que defiende el padre sobre la desaparición y creen que Ruth y José están vivos.