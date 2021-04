El Cuerpo Nacional de Policía ha dado por concluida la búsqueda del cuerpo de la joven sevillana Marta del Castillo en la zona conocida como 'Ruta del Agua', entre las localidades sevillanas de Camas y Castilleja de Guzmán, donde el abuelo de Marta, José Antonio Casanueva, apuntó que podría estar el cuerpo de la joven tras encontrar una manta, según han indicado a Europa Press fuentes policiales.

Hay que recordar que la búsqueda del cadáver de la joven comenzó este pasado lunes, después de que el juez que instruyó el caso emitiera un auto en el que ordenaba a la Policía Nacional que realizara "una inspección ocular técnico policial en superficie" con los medios propios del Cuerpo Nacional de Policía "que sean necesarios".

Tras la orden dada por el juez de Instrucción número 4 de Sevilla, un operativo compuesto por alrededor de 70 agentes de la Unidad de Policía de Subsuelo, Policía Científica, guías caninos, efectivos de Caballería y del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), ha estado trabajando en la zona en jornada de mañana entre el lunes y este jueves, cuando se ha dado por finalizada la búsqueda en torno a las 13,00 horas.

Durante la búsqueda --concretamente fue el pasado martes--, los agentes han hallado varios restos de prendas, entre ellos un trozo de manta y otro correspondiente a una sábana que aparentemente no presentan indicio alguno de que pudieran tener relación con Marta, aunque todos estos restos serán derivados a la Policía Científica para que proceda a su análisis. UNAS CIEN BUSQUEDAS DE LA JOVEN

En este sentido, el comisario jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial, Manuel Piedrabuena, ha atendido a los medios de comunicación desplazados a la zona y ha informado de que la Policía ha realizado unas cien búsquedas de la joven, entre las que se encuentran las cuatro que han trascendido, como son la del río Guadalquivir, la del vertedero de Alcalá de Guadaíra, la de Caño Ronco y la actual.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez que instruyó el caso se refiere a la manta de matrimonio hallada por el abuelo de la joven, pero asevera que tras los trabajos científicos realizados no se encontraron restos orgánicos en la misma, ya que "fueron negativos" los resultados de su estudio macroscópico, del análisis con luz forense y del tratamiento para la detección de manchas de sangre.

"Fallido el único indicio, y prescindiendo de conjeturas exentas de respaldo objetivo, no existiría en este momento un motivo razonable para emprender obras de excavación y movimientos de tierra en el lugar", prosigue el juez --que mantiene abierta una pieza separada sobre la búsqueda de la joven--, pero asevera que, "sin perjuicio de ello, como apunta con celo y diligencia el informe policial, es posible realizar en superficie y con medios propios de la Policía una inspección ocular de la zona".

Así, y tras señalar que la inspección ocular se realizará sobre una zona "caracterizada por una orografía de difícil acceso por tratarse de un barranco con frondosa vegetación", el juez concluye que "procederá agotar, una vez más, todas las posibilidades a nuestro alcance para conseguir el objetivo propuesto", ordenando a la Policía la referida inspección "por si existieran otros indicios que aconsejaran profundizar en el operativo de búsqueda". LA FISCALIA NO SE OPUSO A ORDENAR LA BUSQUEDA

La Policía remitió al juez un informe en el que apuntaba que no existen indicios de que el cuerpo de la joven pueda encontrarse en dicha zona, tras lo cual el magistrado pidió que se pronunciara sobre este asunto a la Fiscalía, que no se opuso a que se ordenara la búsqueda en la zona apuntada por el abuelo, "con los medios materiales de los que dispongan los cuerpos policiales, por si encontrasen indicios de que el cuerpo de la infortunada menor pudiera haber sido arrojada en dicho lugar".