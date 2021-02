El primer ministro italiano, Mario Monti, ha asegurado en Nueva York que Italia no necesitará ningún rescate para superar la crisis de deuda, pero reconoceque la Unión Europea (UE) debería crear "cortafuegos" para evitar más contagios y calmar a los mercados.



"Creo que los 'cortafuegos' son necesarios. Cuanto más altos sean en términos de recursos financieros, más probabilidades hay de que esos recursos no tengan que utilizarse finalmente", ha dicho el gobernante italiano en una entrevista con el canal económico CNBC desde la Bolsa de Nueva York.



Monti, que ha terminado este viernes una visita de dos días a Estados Unidos, ha asegurado que su defensa de la creación de esos mecanismos no tiene que ver con la situación de Italia, ya que ha defendido que, "con las severas políticas" que su Gobierno lleva a cabo, no considera que su país necesite acogerse a ellos.



El primer ministro italiano, que el jueves se reunió en Washington con el presidente estadounidense, Barack Obama, ha añadido además que cree que Grecia evitará la quiebra y ha subrayado que, se alcance o no un acuerdo en ese sentido, no ve a Atenas saliendo de la zona euro.



"Está lejos de la verdad que habrá una quiebra griega. Creo que no la habrá. Con quiebra o sin ella, no veo a Grecia abandonando el euro",ha indicado el excomisario europeo de la Competencia, quien además ha destacado que las situaciones en Grecia e Italia no se asemejan, por lo que ha mandado un mensaje de tranquilidad a los inversores.

Rebaja en la calificación crediticia Monti también ha comentado la decisión de la agencia de medición de riesgo Standard & Poor's (S&P) de rebajar de la calificación crediticia de 34 entidades financieras italianas, entre ellas Unicredit e Intesa Sanpaolo, las dos más importantes del país, y trata de quitarle hierro. “Los bancos italianos se han visto menos afectados por la crisis financiera“ "Estas decisiones de las agencias de calificación son principalmente efectos mecánicos de decisiones previas. Los bancos italianos se han visto menos afectados por la crisis financiera que los bancos de otros países de Europa, y muchos de ellos se han recapitalizado".



Monti celebró este viernes una reunión con inversores en la Bolsa de Nueva York y después se reunió con periodistas en la Misión de Italia ante la ONU, donde definió su visita de dos días a Estados Unidos como "intensa e instructiva" y donde aseguró que había recibido "un fuerte respaldo" a las reformas económicas que lleva a cabo Italia. “Las reformas nos conducirán a un futuro mejor“ "Las reformas no podían esperar más y nos conducirán a un futuro mejor para nuestros hijos y nuestros nietos", dice el gobernante, que defiende que las medidas aplicadas en su país han sido "de acuerdo a la voluntad del pueblo italiano y su Parlamento, pero también en concordancia con las instituciones internacionales".



Monti también se reunió este viernes con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y con el presidente de la Asamblea General, el catarí Abdulaziz Al Naser, con quienes trató asuntos como la crisis en Siria, así como la situación en Libia y Somalia, y la aportación italiana a las operaciones de paz de Naciones Unidas.