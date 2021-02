Irán ha calificado este martes de "gesto antagónico" y "guerra psicológica" la ampliación de las sanciones de EE.UU. contra el Banco Central de la República Islámica.

"Es un gesto antagónico, una guerra psicológica que no tiene ningún impacto. No hay nada nuevo, ha sido así durante 30 años", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ramin Mehmanparast. "Las sanciones no tendrán ningún impacto en nuestro programa nuclear", ha añadido. Irán insiste en que este programa es pacífico.

La medida restrictiva, anunciada el lunes por el presidente estadounidense, Barack Obama, es la última de una cadena de sanciones orientada a dificultar las transacciones del Banco Central de Irán.

En respuesta también al embargo de petróleo de la Unión Europea, el Parlamento iraní podría decidir ya interrumpir las exportaciones a los países europeos, según la cadena de televisión en lengua inglesa Press TV.

"En respuesta a la medida, apoyada por el sionismo, de prohibir el petróleo iraní, estamos listos para imponer una prohibición a las exportaciones a algunos países europeos", ha declarado el diputado Mohammad Javad Karimi-Qoddusi.