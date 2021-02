El lehendakari y secretario general del PSE-EE, Patxi López, ha afirmado que el presidente del Senado, José Bono, "a lo mejor" debería "pensar en descansar".

De esta forma, se ha referido a las declaraciones de Bono en las que aseguraba que el PSC "lleva demasiado tiempo diciendo que no son del PSOE", y que lo que su partido necesita es un líder que defienda a España "sin complejos", y que no le dé "vergüenza decir "'Viva España'".

Aunque luego matizó sus afirmaciones y aseguró que no tenía nada contra Carme Chacón, las palabras del presidente del Congreso se interpretaron como un ataque a la posible candidatura de la ministra de Defensa a la Secretaría General del PSOE.

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, López ha precisado que "no puede ser que se pase de decir que el PSOE es el que mejor representa a la propia diversidad de España, para intentar homogeneizar al partido y a España".

"Un país que no reconoce su diversidad y sus singularidades no es un país real. Está queriendo uniformar algo que no puede ser uniforme, lo que no quiere decir que no sea un país cohesionado, vertebrado, solidario o todo lo que se quiera", ha apuntado.

El máximo representante del PSE-EE ha precisado que los socialistas no van a los congresos a "dar gritos, sino hacer ideas y defender ideas". "Quien tenga complejos de este tipo, quizá haya que recordarle que el partido es el Partido Socialista Obrero Español", ha añadido.

En este sentido, preguntado por si cree que Bono debería empezar a pensar en descansar, ha respondido que "a lo mejor" tendría que hacerlo. "Además, lo dijo", ha añadido.

A Patxi López no le parece mal el modelo francés Patxi López ha afirmado que no le parece mal "el modelo francés" para elegir al candidato del PSOE a la Presidencia, por el que "no solo los afiliados, sino parte de la sociedad que comulga con el proyecto socialista, pueda también adoptar esa decisión". Por otro lado, ha indicado que, de lo que se trata, es de que el candidato "conecte con esa sociedad a la que quiere representar". "Ahora, mi reflexión es que, si elegimos un líder, lo elegimos para todo, que es mucho mejor", ha manifestado. López ha insistido en descartarse como candidato para dirigir el PSOE, postura que ha sido "entendida" por sus compañeros que le animaban a que diera el paso de postularse a liderar a los socialistas. "Nuestro afán y prioridad absoluta está en Euskadi. Los socialistas vascos ayudaremos a todo lo que sea posible en el PSOE. Vamos a ayudar a la reflexión profunda que tenemos que hacer para situar al PSOE en el nuevo tiempo, para dar respuesta a las nuevas preguntas. No nos podemos quedar anclados", ha añadido. Tras considerar "lógico" que Alfredo Pérez Rubalcaba sea el portavoz del PSOE en el debate de investidura en el Congreso, ha señalado que no hay ningún impedimento para que Carme Chacón o Eduardo Madina puedan ser secretario general del PSOE.