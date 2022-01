El expresidente del Gobierno balear, Jaume Matas, principal imputado del caso Palma Arena, ha admitido que el acta de una de las reuniones mantenidas con el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, para aprobar uno de los pagos a Nóos "no respondía a la realidad" aunque asegura que "nunca" habló de dinero.

Matas, en declaraciones a EsRadio, ha afirmado que se trataría de una "práctica habitual" por ser un documento privado nacido en el seno de la Fundació Illesport.

Sin embargo, ha asegurado que "nunca" habló de dinero con Iñaki Urdangarín en relación con la Fundación Nóos, investigada por la justicia por un presunto desvío de fondos públicos.

Matas asegura que sobre el caso relacionado con el duque de Palma "es un tema" por el que ha sido interrogado por el juez en la declaración que hizo hace año y medio.

Puntualiza que "se produce esta reunión, solicitada por el duque de Palma, donde hay un ofrecimiento por parte de este para ofrecer una colaboración". En el encuentro, ha explicado este viernes, están presentes el duque, él y los altos cargos que tienen "capacidad de decidir en la fundación".

Ha agregado que toma la "decisión política" de respaldarlo porque cree que es una "oferta que se hace desde una institución sin ánimo de lucro presidida por alguien con la credibilidad y la importancia del duque de Palma". Matas asegura que al juez le dijo que él era el responsable "político" de la decisión.

No obstante, Matas asegura a la citada emisora que en esta reunión nunca se habló de dinero: "Yo nunca he hablado de dinero con el duque ni con nadie del Gobierno balear, solo se toma la decisión de aceptar esta colaboración que creemos buena para Baleares".

Ha explicado que "fueron los cargos públicos que tiene capacidad para llevar a cabo este contrato los que realizan esta contratación". La contratación se hace "desde una fundación, Illesport, una entidad pública que está sujeta en su contratación y en todo su modus operandi al derecho privado, por tanto, este tipo de actas y decisiones son documentos privados y no públicos".

En concreto, respecto de lo que publica el diario El Mundo sobre que no hay expediente administrativo, Matas ha dicho que "no es verdad, es lo que dice la fiscalía, pero no es verdad porque dicen que es preceptivo que se haga un concurso".