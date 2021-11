El exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y presunto cerebro de la trama del caso Malaya, Juan Antonio Roca, ha admitido este lunes que tres empresas le pagaron a cambio de asesoramiento y que "gratificó" a los concejales para que estuvieran unidos hasta la siguiente legislatura.

También ha reconocido en una de las sesiones del último bloque del juicio de este caso que los apuntes contables de la sociedad Maras son ciertos "en su inmensa mayoría".

Según ha explicado al fiscal, las empresas de las cuales recibió dinero a raíz de ofrecer asesoramiento sobre diversos proyectos son Construcciones Salamanca y Aifos, además del empresario Fidel San Román.

Roca ha asegurado durante su intervención que "el alcalde, Jesús Gil, decidía absolutamente todo en Marbella".

Para Roca, "Jesús Gil decidía prácticamente todo, sobre todo, lo relativo a tema de obra, económico y urbanístico", aunque no acudió, siempre según la versión del exasesor, a ninguna comisión de gobierno.

De esta manera, Roca ha asegurado que Gil era el responsable de todo el tema urbanístico en Marbella y ha resaltado que "pocos o ningunos tenientes de alcaldes de la corporación tenían conocimientos para valorar los convenios".

Roca ha contestado este lunes a las preguntas del fiscal Anticorrupción en el último bloque del juicio del caso Malaya, donde se tratarán los delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros.

Todavía no se ha comenzado el apartado donde se van a dirimir, entre otros, los cohechos que pagaron supuestamente algunos empresarios a Roca para que éste, a su vez, diera parte de los mismos a los concejales.

Altivo y desafiante ante el tribunal

Bastante más delgado, pero con su voz altiva ha ido contestando a cada una de las preguntas de Anticorrupción y en ocasiones incluso le ha preguntado al fiscal: "¿Voy deprisa o quiere que se lo explique más despacio?".

Correcto pero con tono retador en ocasiones, ha asegurado en numerosas ocasiones al fiscal: "No me debo estar explicando bien, se lo repito".

El fiscal le ha preguntado sobre su vinculación con el Ayuntamiento de Marbella y éste ha asegurado que su relación siempre fue a través de sociedades municipales.

En este sentido, Roca ha sentenciado que nunca ha "tenido la gestión del Urbanismo en Marbella" y ha asegurado que él era un técnico más de urbanismo, aunque posteriormente, la alcaldesa, Marisol Yagüe, le nombró su asesor en materia de planeamiento urbanístico, pero no tuvo un contrato como asesor, y su contrato siempre fue como técnico.

Respecto a su relación con el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, ha explicado que le despidió porque "él sabía que al día siguiente se iba a producir una moción de censura contra él y decía que yo estaba detrás".

"No confiaba en mi y me despidió", pero él recurrió al no estar de acuerdo.

Antes de la declaración de Roca, se ha producido el cuarto acuerdo de un empresario con la Fiscalía Anticorrupción para beneficiarse de una reducción de pena.