11.00.- Las principales ciudades del mundo amanecen en calma tras la jornada de protesta pacífica y multitudinaria.

10.15.- Unos 500 indignados pasan la noche sin incidentes en el parque del Cincuentenario de Bruselas, donde la marcha del 15-O culminó ayer.

09.36.- La policía alemana desalojó la pasada noche a unos 200 manifestantes, concentrados ante el edificio del Bundestag (Parlamento federal) en Berlín con la intención de permanecer acampados en ese lugar tras la manifestación que ha transcurrido por el centro de la capital.

09.01.- El grupo de indignados que ha ocupado esta madrugada el hotel Madrid, en la calle Carretas, decide en una asamblea improvisada "resistir pacíficamente" en el inmueble y "cederlo" a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

08.34.- La Puerta del Sol amanece con tranquilidad, presencia policial y la resaca de la gran manifestación del 15-O. Algunos 'indignados' continúan su reivindicación en los improvisados puestos de información del movimiento.

06.50.- Fuentes policiales de Nueva York confirman a Efe la detención de 74 ‘indignados’ del movimiento "Ocupa Wall Street" que han marchado este sábado por el centro neoyorkino, desde el centro financiero hasta la céntrica plaza de Times Square.

06.20.- Un grupo de 'indignados' ha ocupado esta madrugada el hotel Madrid, en la calle Carretas con la intención de "resistir pacíficamente" en el edificio y "cederlo" a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. A primera hora de la mañana, llegará otro relevo de ‘indignados’ para hacer guardia por si la policía se persona en este lugar, informa Efe

02.46.- En Londres, la BBC informa que alrededor de 500 ‘indignados’ han montado unas 70 tiendas de campaña para pasar la noche a las afueras de la catedral de San Pablo, tras una jornada de protesta en el distrito financiero de Londres.

02.33.- France Presse informa que la policía neoyorkina ha detenido esta noche a decenas de personas en Times Square.

02.31.- Escaso seguimiento en Honduras, donde tan solo 35 personas se han movilizado en Tegucigalpa. Este reducido grupo se ha formado en su mayoría por extranjeros, españoles, franceses, mexicanos y unos pocos hondureños, informa Efe.

02.25.- En Chile, unos 5.000 'indignados' se han manifestado en las calles de la capital de Santiago. Otras tres ciudades chilenas, La Concepción, Valparaíso y La Serena, han secundado esta protesta que ha aglutinado a varios miles de personas. Los asistentes han portado banderas chilenas y pancartas contra el sistema político y económico, y a favor de la educación. 'No se puede amasar una fortuna sin hacer harina a los demás', es una de las frases que han escogido los 'indignados 'chilenos', informa Europa Press.

02.19.- En Madrid, alrededor de 200 indignados se han dirigido hasta la sede de la Cadena SER en Gran Vía para entregar el manifiesto del movimiento 15M tras la multitudinaria marcha de este sábado. Una representante del grupo ha asegurado a Efe que este manifiesto también se entregará a otros medios de comunicación que tengan su sede en la capital.

02.01.- En Nueva York, la policía a caballo ha empujado a los manifestantes en la plaza de Times Square y una persona ha resultado herida durante una asamblea, informa France Presse. Un testigo asegura que tres manifestantes han sido detenidos al tiempo que miles de personas se manifiestan en la plaza neoyorkina vallada por la policía.



00.00.- Los 'indignados' del movimiento "Ocupa Wall Street" han marchado por el centro de Nueva York, desde el centro financiero hasta la céntrica plaza de Times Square para protestar contra los excesos del sistema financiero al que culpan de la actual crisis económica y la creciente desigualdad.

23.51.- Al grito de 'a morir todos', varios cientos de personas se han tumbado en la Puerta del Sol de Madrid y han permanecido durante más de un minuto con la boca tapada con el signo del euro y el dólar, hasta que a la voz de "creían que nos habían matado... pero empezamos a sobrevivir" han comenzado a levantarse.

23.00.- En Argentina varios centenares de 'indignados' de diferentes nacionalidades han marchado de forma pacífica por Buenos Aires, donde ha habido además una "bicicletada" y diferentes actividades artísticas para secundar la convocatoria mundial para exigir un cambio de paradigma nivel global.

22.52.- En México unos 250 activistas se han manifestado de manera festiva en el monumento a la Revolución mexicana, en el centro de la capital mexicana, para unirse a la protesta internacional de los "indignados".

22.46.- En Brasil apenas un puñado de ciudadanos se ha congregado en Sao Paulo en línea con las demandas sociales del movimiento mundial de los "indignados" y para defender otras causas, como la oposición de los indígenas a la construcción de una gran represa en la Amazonía.

22.34.- En la puerta del Sol, los 'indignados' están realizando una asamblea en la que están haciendo balance de las manifestaciones que este sábado han recorrido toda España y también muchos países del mundo.

22.26. En Barcelona un grupo de 'indignados' de la manifestación multitudinaria de este sábado han okupado un edificio de la calle Almagro de la ciudad para albergar a familias desahuciadas, en Nou Barris, según han anunciado los activistas y han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

22.24.- En Galicia miles de personas han reclamado en las calles un cambio "global" y una "auténtica democracia" que "ponga fin" a una "situación intolerable" en la que los poderes establecidos "actúan en beneficio de unos pocos desoyendo la voluntad de la mayoría social".

22:07.- En Logroño entre 5.000 y 6.000 personas, según datos ofrecidos por la organización, han participado durante este sábado en la manifestación y convocatoria global de protesta de 'indignados' que ha comenzado a las 20.00 horas en la plaza del Mercado.

22.00.- En Marruecos la policía ha cargado contra varias decenas de manifestantes marroquíes que habían respondido en Rabat al llamamiento mundial de marchas de los "indignados", quienes fueron además agredidos por grupos de jóvenes promonárquicos.

21.57.- En la puerta del Sol anuncian por megafonía que en unos momentos comenzará la asamblea, informa César Peña.

21.42.- El escritor francés Stéphane Hessel, autor de los libros ¡Indignaos! y ¡Comprometeos!, ha aconsejado a quienes se sumaron a la protesta "Unidos por el cambio global" que tengan la confianza necesaria para lograr la transformación que reclaman.

21.40.- En Murcia varios miles de personas se han manifestado por las principales calles del centro de la ciudad para reclamar un cambio global y un nuevo sistema político, social y económico, bajo el lema de 'No somos mercancía en manos de políticos y banqueros'.

21.31.- En Madrid, en la boca del metro de Sol conocida ya como 'la ballena', un grupo de 'indignados' está intentando organizar una asamblea. Hasta este punto estan llegando voluntarios de todos los lugares de España según informa César Peña.

21.26.- En Francia el movimiento de los 'indignados' ha convocado en París a varios cientos de personas que, presentes en diferentes puntos de la ciudad, han confluido ante el Ayuntamiento de la capital, mientras terminaban su reunión los ministros de Finanzas del G20.

21.20.- En Barcelona más de mil 'indignados' han acabado su marcha concentrándose frente al Hospital del Mar, para denunciar específicamente los recortes que se están haciendo en este sector.

21.19.- Acampadasol está organizando en la puerta del Sol de Madrid una serie de actividades como un coro que ha versionado canciones populares adaptando sus letras a las reivindicaciones del 15-M. En estos momentos están haciendo una performance en la que recrean un escudo antimercados, informa César Peña.

21.13.- En la manifestación de 'indignados' en Londres ha un alto porcentaje de jóvenes españoles, según informa Anna Bosch, corresponsal de TVE en Londres.

04.15 min Cientos de miles de indignados han pedido un cambio global en todo el mundo.

21.11.- La ciudad de Roma está en estos momentos blindada debido a los enfrentamientos entre la policía y un grupo de violentos que ha incendiado un furgón policial, según informa Marisa Rodríguez Palop, correponsal de TVE en Roma.

21.07.- La puerta del Sol de Madrid es una mezcla de fiesta y reivindicación. Por megafonía se informa a los asistentes de lo que está ocurriendo en el resto de ciudades de España. A las 22:00 se celebrará un asamblea, según informa Susana Sanz (TVE).

21.03.- En la puerta del Sol se pueden leer pancartas como: "Si los de abajo nos movemos, los de arriba se caen", "Abajo el régimen, somos el 99%", "Unidos por un cambio global", "Huelga general, salvaje e indefinidia" o "Desahuciemos a los especuladores", informa César Peña.

21.00.- La puerta del Sol de Madrid ha recuperado este sábado el sentimiento original del movimiento 15-M. En el edificio en contrucción de la plaza se han vuelto a colgar pancartas y hay una proyección que pide "Silencio por favor", según informa César Peña desde Sol.

01.02 min Cinco meses después de que surgiera el Movimiento 15M, decenas de miles de "indignados" han vuelto a la madrileña Puerta del Sol, epicentro de sus protestas, para exigir un "cambio global", al igual que han hecho hoy un millar de ciudades de 82 países de todo el mundo, entre ellas casi 80 de España.

20.49.- La manifestación de Madrid se ha ido desmembrando para poder acceder a la puerta del Sol por las calles aledañas, según informa César Peña.

20.47.- En Madrid, un grupo de 'indignados' se ha plantado a las puertas de la Consejería de Eduación para protestar contra los recortes educativos, informa César Peña.

20.45.- En Madrid la plaza de Cibeles ha sido reabierta al tráfico. Por el contrario la calle Alcalá sigue tomada por los 'indignados' que animan la marcha con unas batucadas, informa César Peña.

20.43.- En Portugal decenas de miles de personas se han manifestado como respuesta al acto convocado en 82 países por el llamado movimiento de los indignados, en protesta por el funcionamiento del sistema a nivel político y económico.

20.40.- En Nueva York más de 2.000 'indignados' abarrotan Wall Street.

20.38.- Más de un millar de indignados cántabros se han manifestado por las calles de Santander, donde han gritado que no son "mercancía en manos de políticos y banqueros" y han reivindicado una democracia "más participativa".

20.30.- Más de 3.000 personas han salido a las calles de las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha bajo el lema 'Unidos por un cambio global', sumándose así las movilizaciones convocadas a nivel mundial.

20.27.- En Palma de Mallorca miles de indignados han tomado este sábado las calles del centro para reclamar un "cambio global" en las estructuras políticas, financieras y económicas.

20.21.- En Madrid el ambiente en la puerta del Sol es de optimismo reivindicativo. "En estos meses hay una parte de la sociedad que ha conseguido las herramientas para saber qué está sucediendo", opina Rosa María Artal desde Sol. "El concepto global del 15-O es para estar orgullosos, ya que este movimiento comenzó en España", dice Artal, en declaraciones a César Peña.

20.20.- En Rabat, Marruecos, los 'indignados' no se han podido manifestar porque un grupo de jóvenes nacionalistas se lo han impedido, según informa Antonio Parreño, corresponsal de TVE en Marruecos, en su Twitter.

20.15.- Rosa María Artal, excorreponsal de TVE en el extranjero, está en el centro de la puerta del Sol y dice que no cabe nadie y que la gente ya no intenta entrar. Según Rosa hay algunas personas que se están empezando a sentar. Todos los accesos están colapsados, según informa César Peña.

20.10.- En EE.UU., cientos de personas se han concentrado junto al Monumento a Washington en la capital de EE.UU. para protestar por el alto desempleo en el país.

20.08.- En Barcelona la manifestación convocada por el movimiento del 15-M ha reunido a unas 250.000 personas, según han informado portavoces de la organización, una cifra que el Ayuntamiento de la capital catalana y los Mossos d'Esquadra han reducido a unas 60.000 personas.

20.04.- Sigue nuestra señal en directo y ve todo que está pasando en la puerta del Sol tras la llegada de todas las columanas procedentes de los diferentes puntos de la capital.

20.00.- En Venezuela, el presidente, Hugo Chávez, ha dicho que las manifestaciones de 'indignados' convocadas en al menos en 82 países son consecuencia de la pobreza que afecta a la clase media y que ha calificado como un "tsunami".

19.51.- En Barcelona los 'indignados' están gritando cánticos en contra de los recortes de Esperanza Aguirre en Madrid. En opinión de J. C. Monedero -que está en la marcha de Barcelona-, es la más multitudinaria que recuerda.

"Está marcha nos une a todos porque la crisis económica nos afecta a todos independientemente de dónde seamos", dice Monedero desde el paseo de Gracia en declaraciones a César Peña.

19.40.- La manifestación de 'indignados' en Roma ha acabado como una batalla campal. Un duro enfrentamiento entre un grupo de violentos encapuchados y la policía local ha acabado con decenas de heridos, 30 de ellos policías. Roma está hoy doblemente indignada, según informa Marisa Rodríguez Palop, corresponsal de TVE en Roma.

19.39. En Salamanca más de 2.000 'indignados' se han concentrado este sábado dentro de la convocatoria mundial que pide "un cambio global" en el sistema que posibilite una evolución del modelo económico y cambios en el ámbito político.

19.35.- Algunos de los participantes en la manifestación de Madrid están pidiendo a los 'indignados' abrazos colectivos, según informa César Peña.

19.31.- La manifestación de Madrid sigue su avance y se hace más intensa cuando la marcha pasa por delante de algunos edificios públicos del centro de la ciudad y de las sedes de algunos bancos.

Los 'indignados' han abucheado más intensamente al pasar por la Consejería de Educación y por la de Medio Ambiente. Los abucheos también se han hecho más intensos al pasar por delante del Banco Santander y por delante del BBVA, informa César Peña.

19.25.- En Madrid -en las calles aledañas a la puerta del Sol- una cadena humana rodea a la policía para evitar incidentes y provocaciones entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. En Sol no cabe más gente, según informa nuestra compañera Gema Sánchez desde una de las cabeceras.

19.24.- En Zaragoza varios miles de personas se han manifestado por las calles del centro de la ciudad para reclamar un cambio global y un nuevo sistema político, social y económico y al tiempo que portaban una pancarta con el mensaje "No somos mercancía en manos de políticos y banqueros".

19.22.- La manifestación de 'indignados' de Barcelona reúne a 60.000 personas, según el Ayuntamiento.

19.21.- En Valencia miles de 'indignados' han salido este sábado a la calle bajo los lemas "15-M contra la dictadura del capital" y "Unidos por un cambio global".

19.20.- La vicepresidenta española, Elena Salgado, cree que los gobernantes tienen "al menos" que escuchar las reclamaciones del movimiento de los "indignados", que este sábado se están manifestando en cerca de un millar de ciudades de 81 países.

19.13.- En Barcelona son miles las personas que están recorriendo las prinicipales calles de la ciudad condal sin que haya habido ningún incidente. Los lemas están muy centrados en los recortes educativos y en la imposibilidad de tener una vivienda digna, informa Gemma Esteba desde Barcelona.

19.10.- En Madrid una de las cabeceras está llegando ya a la calle Sevilla con cánticos en contra de la banca y en contra de los recortes educativos. Se escuchan gritos de "Que no, que no, que no nos representan", informa nuestra compañera Gema Sánchez desde el centro de Madrid.

19.08.- En Madrid se están desbordando todas las previsiones. Las puerta del Sol ya está completamente llena antes de que todas las columanas hayan llegado a Cibeles. Prácticamente no se puede entrar en Sol, informa César Peña.

19.03.- En Galicia hay en estos momentos ocho manifestaciones recorriendo las diferentes ciudades de la comunidad. En todas ellas destacan que no ha habido ningún incidente, informa Ricardo Sandoval de RNE.

19.02.- Los 'indignados' de Madrid han puesto mesas en las que hacen una especie de referéndum en el que preguntan sí se debería acabar con la corrupción o sí se debería tener una democracia más repersentativa, informa Chema Puente de RNE.

19:00.- En Madrid un turista inglés se ha acercado en la madrileña calle Alcalá a un policía y le ha preguntado por qué proestaban en Madrid. El policía le ha respondido "por todo en general", informa César Peña.

18.56.- En la calle Alcalá se pueden leer pancartas como: "Revolution is the way", "Stop desahucios", "Seamos realistas y hagamos lo imposible". También alguna con un doble sentido como: "Nos sobra esperanza". Entre los gritos más escuchados están: Así lucha Madrid", "No es una crisis, es una estafa" o "Vuestra crisis no la pagamos", informa César Peña desde la marcha madrileña.

18.49.- En Madrid, la batucada del grupo 'SambaMadrid' llega a Cibeles junto con varias columnas en un ambiente de fiesta, informa César Peña.

18.47.-En Asturias la manifestación organizada en Mieres por el Movimiento 15M ha reunido a más de 15.000 personas, según informa la Policía Local.

El candidato de IU de Asturias al Congreso, Gaspar Llamazares, ha acudido a la protesta, tal y como estaba previsto, junto al coordinador regional de la formación, Jesús Iglesias.

18.45.- En Madrid, decenas de personas aguardan en el 'kilómetro cero', donde se invita a los ciudadanos a participar en una consulta popular para exigir un cambio político y económico.

18.42.- En la marcha de Madrid, un portavoz de la plataforma ADICAE ha dicho que pretenden pedir al Gobierno una moratoria de tres meses para las hipotecas de personas en paro. "Esto es un problema global porque la crisis la comenzaron los bancos y la burbuja inmobiliaria", dicen. Según esta plataforma, en esta situación se encuentran 150.000 personas en nuestro país. Informa César Peña.

18.40.- En Madrid decenas de miles de personas están llegando hacia la zona del metro Sevilla, en la Gran Vía. Se ha formado un pequeño tapón en Cibeles ya que son muchos los 'indignados' que intentan acceder a la calle Alcalá, según informa César Peña.

18.38.- En París cientos de personas participan en las protestas de 'indignados'. Los manifestantes en la capital francesa han danzado al son de una 'batucada'. Nuestra compañera Ana Martín Plaza nos ha enviado este vídeo que refleja el buen ambiente de la marcha parisina.

00.31 min Cientos de personas participan en las protestas de 'indignados' en París. Los manifestantes en la capital francesa han danzado al son de una 'batucada'.

18.30.- En Madrid los 'indignados' procedentes de los cuatro puntos cardinales de la región llevan pancartas en las que se puede leer: "Pisos, no nichos", "Tu botín, mi crisis", "Que paguen la crisis los culpables", " Europa de todos sí, euros para pocos no" o "Europa de gentes, no de mercaderes".

18.27.- En Israel cientos de 'indignados', que en los últimos meses han protagonizado las protestas sociales más importantes de la historia del país, se han unido al movimiento mundial de protesta.

18.25.- En Madrid el monumento a la diosa Cibeles está protegida con una valla y hay escasa presencia policial, aunque un helicóptero de la policía sobrevuela la zona.

18.17.- En la manifestación de Barcelona se encuentra Juan Carlos Monedero, profesor de la Universidad Complutense. Cuenta que en la plaza de Cataluña ya hay miles de personas y que no para de llegar más gente.

"Estos cinco meses desde el 15-M han servido para que los ciudadanos recordemos que somos dueños de nuestro propio sistema y de lo difícil que es conseguir derechos sociales". "El 15-0 es una llamada a los poderes globales, hay que dar una respuesta global a esta crsis", dice Monedero en declaraciones a César Peña.

18.11.- En Grecia, centenares de 'indignados' se han reunido en la plaza Sintagma de Atenas -entre grandes medidas de seguridad- para sumarse a la convocatoria planetaria bajo el lema "Unidos por el cambio global".

La concentración se celebra en la plaza que en el último año y medio se ha convertido en símbolo de las protestas contra la política de recortes que aplica el Gobierno para evitar la bancarrota.

18.07.- Las pancartas que se pueden leer en Cibeles tiene lemas como : "Violencia es cobrar 500 euros". Los mensajes están siendo más alusivos a los recortes educativos, en contra de los deshaucios y a favor de la dación en pago, informa César Peña desde la plaza de Cibeles.

18.01.- Las cuatro columnas de 'indignados' de Madrid acaban de tomar la plaza de Cibeles desde sus cuatro accesos. Han preparado la entrada a esta plaza con gran euforia y bajo los aplausos de los asistentes, informa César Peña.

17.54.- En Madrid unos 200 turistas que están haciendo cola para entrar al Museo del Prado se han visto sorprendidos por la marcha de 'indignados'. Los manifestantes les gritan a su paso: "No nos mires, únete", informa César Peña.

17.51.- En Barcelona miles de 'indignados' participan en la manifestación convocada por el movimiento 15-M en el centro de la ciudad y que pretende reactivar las movilizaciones iniciadas en la pasada primavera.

17.49.- Más de 10.000 personas marchan hacia la plaza de Neptuno después de haberse reunido en Atocha todas las columnas procedentes de los barrios del sur de la capital. No para de llegar gente, según informa César Peña.

17.44.- Marcia es española y vive en París. Está participando en la manifestación de la zona de Bella Ville de la capital francesa y lleva una pancarta que dice: "Esto no se acaba aqui", informa Ana Martín Plaza desde París.

17.42.- En París la manifestación de 'indignados' se está desarrollando en una ambiente de fiesta bajo una batucada, informa Ana Martín Plaza desde París.

17.39.- Más de 5.000 personas ya están reunidas en la plaza de Atocha hasta donde acaba de llegar la columna sureste encabezada por un gran grupo de estudiantes. Allí esperan a que lleguen el resto de columnas para ir juntos hacia Cibeles. El ambiente es festivo y no se ha resgistrado ningún incidente. Por el momento hay menos pancartas reivindicativas que en el 15M, informa César Peña.

17.32.- En la asamblea celebrada en París se escuchan cánticos en contra de la explusión de los gitanos rumanos. También se ven banderas republicanas españolas y pancartas en español con lemas como : "Que se vayan todos", informa Ana Martín Plaza desde París.

17.28.- En la plaza de Atocha de Madrid ya hay congregados unos 300 defensores de la escuela pública con sus reivindicativas camisetas verdes acompañadas por otras 100 personas de Juventudes Sin Futuro.

Todos ellos esperan la llegada de una de la columnas que pasará por allí a las 17:30 horas y que irá en dirección a Cibeles donde está previsto que llegue en torno a las 28:00 horas, informa César Peña.

17.19.- En París más de medio millar de 'indignados' se han concentrado pasadas las cinco de la tarde en la plaza del Hotel De la Ville, al lado del ayuntamiento procedentes de distintas partes de la ciudad para celebrar una asamblea que comienza ya con las instrucciones.

Jalis es el primero en tomar la palabra para decir que son apolíticos porque el derecho a la información es política. "Solo a través de la política podemos conseguir cosas como una buena educación", dice Jalis. Informa Ana Martín Plaza desde París.

17.11.- La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorro y Seguros (Adicae) apoyan en Madrid la manifestación 15-O, promovida por la plataforma de 'indignados', que se desarrolla bajo el lema "Unidos por un cambio global. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros".

17.00.- En Barcelona acaba de comenzar la manifestación de 'indignados' que recorrerá durante esta tarde las principales calles de la ciudad condal.

16.57.- En Roma varios camiones de la policía han lanzando potentes chorros de agua para dispersar al grupo de violentos que ha convertido lo que era una pacifica marcha en una batalla campal.

Los enfrentamientos se han producido en Via Cavour, donde ya los violentos habían dado fuego a varios vehículos y asaltado tiendas, sedes de bancos y una agencia de trabajo temporal.

16.54.- En Roma una sede del ministerio de Defensa ha sido incendiada por un grupo de violentos.

16.39.- En Roma la policía ha empezado a cargar contra un grupo de encapuchados a policía italiana cargó contra varios grupos de encapuchados que les arrojaban piedras, bengalas y petardos durante la manifestación del movimiento de los 'indignados' que ha convocado a cerca 200.000 personas.

03.28 min Miles de personas 'indignadas' de todas partes del mundo se están manifestando este sábado por un cambio global y en contra del poder de los bancos.

15.26.- En Bruselas la marcha ha partido a las 14.00 horas del centro de la ciudad y avanza hacia el parque del Cincuentenario, donde está previsto que llegue a las 17.00, según informa Álvaro Goikoetxea, corresponsal de TVE. Es una manifestación multitudinaria en la que participan los 'indignados' españoles que partieron a pie desde Madrid y Barcelona.

15.03.- En Londres los 'indignados' se concentran en la plaza de la Catedral de San Pablo, cercana a la que ubica la Bolsa, emplazamiento al que no pueden acceder por ser un recinto privado, según informa la corresponsal de TVE, Ana Bosch. La policía ha creado un cordón policial y no permite a los ciuadadanos, la mayoría jóvenes, ni entrar ni salir de la plaza.

14.25 .- La Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno que "no consienta abusos ni ocupaciones ilegales" durante las manifiestaciones convocadas este sábado y le exige hacer cumplir la ley.

13.31.- Alrededor de un millar de manifestantes han iniciado una marcha por el centro de Fráncfort, en dirección a la sede del Banco Central Europeo (BCE), con pancartas de protesta contra la especulación banquera y el poder de los mercados de finanzas.

12.40.- Las protestas han sido prohibidas por las autoridades en Singapur. La Policía advierte que tomará acciones legales en contra de los que se congregaran en la Plaza Raffles, lugar donde los "indignados" singapureses anunciaron una protesta. "Instamos a los miembros del público a no dejarse engañar y participar en una actividad ilegal", señala en un comunicado el cuerpo policial según informa el diario Straits Times.

12.24 - 'Indignados' del sur de la Comunidad de Madrid ya están concentrados en el centro de Leganés, como punto de encuentro antes de partir hacia Madrid para la marcha que llegará esta tarde a Cibeles.

02.07 min Jornada de protestas en España contra las élites financieras y políticas. La convocatoria con el lema "unidos por un cambio global". En Madrid, varios grupos han salido ya para confluir en Cibeles.

11.58.- "¡Sídney está ocupada!, la asamblea general decidió quedarse en Martin Place", reza un mensaje difundido en una red social del movimiento "Occupy Sydney", al referirse a la calle frente a la sede del Banco de la Reserva de Australia, en el corazón financiero. Alrededor de unos 200 "indignados" se encuentran en ese lugar, entre ellos estudiantes y desempleados, para pernoctar por un "tiempo indefinido" en la plaza, ha dicho a Efe un portavoz del movimiento, Josh L.

11.30.- Más de un centenar de manifestantes protestan en el centro financiero de Taipéi, en Taiwan.

11.23.- Indignados en Indonesia protestas frente a la embajada de EE.UU. en Yakarta y muestran sus zapatos en señal de apoyo a la movilización.

11.18.- Los manifestantes se echan a la calle en Manila (Filipinas), en apoyo al movimiento 'Occupy Wall Street'. La policía ha formado una barrera frente a la embajada de EE.UU. para cortarle sel paso.

10.44.- Decenas de 'indignados' han pasado la noche ocupando la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de Barcelona (UB), en el barrio del Raval de Barcelona, así como en varios centros hospitalarios, acciones previas a la manifestación prevista para esta tarde en el centro de la ciudad.

09.30.- Una treintena de grupos de activistas surcoreanos, bajo el lema 'Ocupa Seúl', llenan las calles del centro y el distrito financiero de la capital y desafian a la lluvia para protestar contra el entorno financiero "tóxico" del país. La movilización surcoreana, que durará hasta el domingo, se une a la marcha mundial de "indignados" programada en todo el mundo contra el actual sistema político y económico, informa la agencia local Yonhap.

09.15.- Los 'indignados' japoneses han sido de los primeros en manifestarse, en esta jornada en la que va a haber marchas en más de 900 ciudades de 80 países. En España hay convocadas concentraciones en más de 60 ciudades. En Australia también han salido a la calle.

00.17 min Los indignados japoneses han sido de los primeros en manifestarse, en esta jornada en la que va a haber marchas en más de 900 ciudades de 80 países. En España hay convocadas concentraciones en más de 60 ciudades.

09.00.- Este sábado 15 de octubre los "indignados" de todo el mundo están llamados a manifestarse. Las protestas que marcan el 2011 tienen motivos dispares en cada país, pero internet ha ayudado a compartir experiencias y a organizar un movimiento que puede ir a más por la crisis.

