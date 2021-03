Research in Motion (RIM), el fabricante de BlackBerry, ha informado de que sus usuarios han recuperado la conexión a internet en sus teléfonos móviles al filo de la medianoche (hora peninsular española), tras pasar este lunes más de 12 horas sin ese servicio.

"Servicio e-mail de BlackBerry restaurado. Posiblemente algunos clientes experimenten retrasos con IM e Internet. Sentimos las molestias", ha sido el mensaje que ha publicado en Twitter la compañía canadiense.

Una vez reparada la avería, se espera que BlackBerry confirme el origen del fallo y explique las circunstancias que han provocado los cortes. Los técnicos investigan las posibles causas que provocaron la caída del sistema, algo que "puede llevar algunos días", según han explicado este martes fuentes de RIM.

Desde el servicio técnico de la filial española han confirmado a RTVE.es "que el sistema funciona a la perfección desde las 5 de la mañana".

El motivo, aseguran desde este departamento "es que RIM, en Canadá, está remodelando la versión del sistema de chat de la compañía y se ha caído el sistema, por lo que ha provocado un corte generalizado en los servicios de datos de BlackBerry"

Por otra parte, indican, desde que se produjo el fallo se han recibido "multitud de llamadas de usuarios para expresar sus quejas", además de las "críticas lanzadas en las redes sociales -principalmente en Twitter- y diferentes foros de BlackBerry".

Disculpas a todos los afectados

Poco antes de confirmar la recuperación de los servicios, la empresa ha enviado sus "más sinceras disculpas a todos los afectados a causa del problema con el Servicio BlackBerry".

El fallo, cuyas causas no se han aclarado, ha provocado que los clientes de Europa, África y Oriente Próximo solo pudieran enviar mensajes de texto (SMS) y realizar llamadas con los terminales de esta marca, que se caracterizan por su servicio de mensajería propio (BB Messenger) y por la conexión a internet.

"Es un fallo con el servicio de datos, llevamos recibiendo llamadas desde las once de la mañana, pero no podemos hacer nada. No sabemos cuándo se podrá volver a poner en funcionamiento", explicó durante la jornada a RTVE.es una de las trabajadoras del departamento técnico de BlackBerry en España.

"Para nosotros mismos -trabajadores de BlackBerry- es un infierno porque todos tenemos estos dispositivos, y no funciona nada de lo que tenga que ver con internet, solo el sistema de voz", reconocía.