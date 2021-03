El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado este miércoles en una entrevista en La tarde en 24 horas, que cuando la banda terrorista ETA anuncie su disolución "los demócratas españoles, las asociaciones de víctimas, las fuerzas políticas sabrán ser generosos, siempre que se reconozca la posición de las víctimas y que haya un compromiso cierto y verificable de esa renuncia ".

Según Caamaño, la generosidad pasaría por "ir incorporándoles paulatinamente a las instituciones democráticas y determinados gestos que permite la política penitenciaria", siempre, ha destacado, de acuerdo a la ley y cumpliendo las sentencias.

El ministro ha señalado que aquellos que han cometido un delito "deben seguir cumpliendo con arreglo a la ley".

Caamaño ha reconocido el comunicado de los presos "es un avance muy significativo, que afianza la idea de que estamos en el principio del fin" de la banda terrorista ETA.

Creen que como colectivo tiene que ir avanzando en el reconocimiento de le la democracia y de las víctimas.

No hay elementos para instar a la ilegalización de Bildu

Sobre si hay elementos para instar a la ilegalización de Bildu, el titular de Justicia ha aclarado que creen que no. "A nuestro juicio, y si hacemos un seguimiento continuado a través de la Abogacía del Estado, creemos que no", ha dicho.

En cualquier caso, ha recordado, que la formación soberanista está en instituciones como la diputación de Gipuzkoa o el ayuntamiento de San Sebastián es por que una sentencia del Tribunal Consticional así lo ha permitido y por que los ciudadanos les han votado.

No obstante, ha considerado que conductas como la del diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, que el pasado lunes no acudió al acto oficial de inauguración del Basque Culinary Center en San Sebastián para no coincidir con los príncipes de Asturias son "gestos en la peor de las direcciones".

"A la izquierda abertzale le queda mucho que aprender para estar a la altura del resto de las fuerzas democráticas", ha concluido el ministro.