El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha calificado este sábado de "inédito" y un "paso adelante" el anuncio del colectivo de presos de ETA (EPPK) de sumarse al Acuerdo de Gernika, tras el que, ha dicho, "estamos más cerca del final que ayer".

Así lo ha dicho Rubalcaba durante la clausura del foro "Gobernar el cambio global", el último que celebra el PSOE antes de su Conferencia Política y en el que este sábado interviene acompañado por el ex Alto Representante de la UE para la Política Exterior, Javier Solana.

Para Rubalcaba, tras este comunicado, no se puede decir ni que todo se ha acabado ni que no ha pasado nada. "Ha pasado una cosa, inédita, importante, un paso adelante en un sector que hasta ahora no lo había dado", ha afirmado el exministro del Interior.

En este contexto, el candidato socialista ha reiterado que estamos en el final de esa lucha contra ETA y ha recalcado: "estamos más cerca del final que ayer".