>> La narración sigue aquí

23. 55 Duraima Martínez, peregrina que ha venido desde Venezuela, se dispone a pasar la noche en el aeródromo para asistir a la misa de este domingo. Asegura que la vigilia ha sido "emocionante" y "divertida".

23.34 El papa tuvo que interrumpir su discurso en el segundo párrafo debido a la fuerte tormenta caída sobre la base aérea de Cuatro Vientos. Cuando escampó, media hora más tarde, continuó con la lectura del texto, pero solo la parte de los saludos en diferente idiomas. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, ha señalado a Efe que se daba por leído todo el texto, en el que el papa reiteraba una vez más la indisolubilidad del matrimonio, precisando que el único es entre un hombre y una mujer.

23.08 Los dos heridos más graves a causa de la tormenta son dos mujeres que han sufrido fractura de los huesos de la nariz y una posible fractura de clavícula, por lo que ambas han sido trasladadas a sus hospitales de referencia. El resto de los heridos presentaba lesiones de diferente consideración, en general contusiones menores.

23.00 Las grandes pantallas del aeródromo muestran planos del lugar indicando las salidas. En estos momentos se ve mucho trasiego de gente. Algunas abandonan el recinto y otras acceden a él.

22.53 Siete personas han resultado heridas de distinta consideración al caerse varias carpas a causa de la tormenta en el aeródromo de Cuatro Vientos durante la vigilia que presidía el papa. También se ha caído un poste de luz, que afortunadamente no ha alcanzado a nadie.

22.43 La organización explica por megafonía en Cuatro Vientos que Benedicto XVI tenía previsto recorrer todo el aeródromo por los viales que separan las diferentes áreas, pero que no ha sido posible porque los jóvenes los han ocupado. Piden la ayuda de voluntarios para despejar los pasillos durante la noche y que así este domingo sí pueda hacer el recorrido en el papamovil.

22.35 El papa se depide de los jóvenes agradeciendo su sacrificio."Queridos jóvenes, hemos vivido una aventura juntos. Firmes en la fe de Cristo habéis resisitido la lluvia. Buenas noches a todos, que descanséis bien. Gracias por el sacrificio que estáis haciendo y que no dudo ofreceréis al señor. Hasta mañana si Dios quiere, gracias a todos", ha dicho el santo padre.

22.30 Comienza a llover de nuevo sobre la explanada de Cuatro Vientos. Los jóvenes peregrinos vuelven a sacar sus paraguas y chubasqueros mientras sigue la vigilia.

22.22 El acceso al recinto vuelve a estar abierto. La policía y la organización permiten a la gente pasar a la explanada de Cuatro Vientos por la puerta número dos.

22.13 Llega el momento central de la vigilia, "porque Cristo, el hijo de Dios, viene a ponerse en medio de nosotros", han dicho a los presentes. Se refiere a la aparición de la custodia de Arfe de Toledo, una obra de arte de 1524.

22.01 Los bomberos revisan la estructura del escenario para comprobar la seguridad del altar tras la fuerte tormenta. La señal de las pantallas en el recinto se han detenido durante unos minutos, para luego volver sin sonido. El papa ha abandonado el escenario para cambiarse de atuendo.

21.52 El papa retoma su discurso: "Queridos amigos, gracias por vuestra alegría y resistencia" le dice a la multitud. "Vuestra fuerza es mayor que la lluvia. Gracias". "El señor con la lluvia está dando muchas bendiciones", ha añadido el santo padre.

21.51 La gente vuelve a levantar las banderas, que soltaron por la tormenta. Ha dejado de llover y parece que el viento amaina.

21.46 El aire ha hecho que se levante mucho polvo. Tras la lluvia, algunos peregrinos empiezan a sentir frío, según informa Agustín Alonso, de RTVE.es.

21.43 "Vamos a esperar un poco a ver si amania, si rezáis un poco, se agradece bastante", dice uno de los organizadores por megafonía despues de que la vigilia haya tenido que interrumpirse unos minutos por la tormenta.

21.40 Algunas personas abandonan la explanada al no venir preparados para la lluvia. Otros protegen sus pertenencias con lonas. La vigilia se ha interrumpido el discurso de Benedicto XVI por unos momentos.

21.30 Una fuerte tormenta han irrumpido en la vigilia de Benedicto XVI en Cuatro Vientos. Unos jóvenes tratan de refugarse como pueden, mientras otros saltan y cantan bajo la lluvia. El acto se ha interrumpido por unos momentos, incluso el fuerte viento ha volado el solideo (pequeño gorro) del papa.

21.26 Muchos de los periodistas de todo el mundo que cubren la JMJ se sumarán a los peregrinos que acamparán esta noche en el aeródromo de Cuatro Vientos tras la vigilia que preside el Papa Benedicto XVI.

21.20 Carmen, una mujer de Madrid que está registrada como peregrina y tenía derecho a una plaza dentro del aeródromo, asegura que no le importa haberse quedado fuera. Multitud de personas que no han podido entrar porque la capacidad de Cuatro Vientos se ha quedado pequeña, se instalan fuera en una zona libre para escuchar el acto.

21.14 La vigilia comienza con la entrega por parte de varios jóvenes de la Cruz de la JMJ en un emotivo acto. Caen las primeras gotas de lluvia en la explanada.

05.20 min La vigilia del papa en Cuatro Vientos ha comenzado con la entrega por parte de varios jóvenes de la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud

21.05 La policía ha replegado a los jóvenes que saltaron la valla para entrar al recinto. Diez personas han resultado heridas por contusiones y desmayos durante la avalancha y están siendo atendidas por los voluntarios. Un niño de unos ocho años ha conseguiso acceder a la explanada, pero sus padres se han quedado fuera, por lo que una de las voluntarias ha pedido permiso a la policía para salir y buscarlos.

20.59 El santo padre se dirige al altar del enorme escenario, donde observa a los más de dos millones de peregrinos, que le ovacionan desde la explanada.

20.53 La Vigilia de adoración a los jóvenes que el papa preside en Cuatro Vientos tendrá una duración aproximada de hora y media.

20.45 El papa Benedicto XVI llega al aeródromo de Cuatro Vientos, donde ha sido recibido por los Príncipes de Asturias, entre otras personalidades. La multitud se agolpa contra las vallas para intentar saludarle.

20.43 Unas 10.000 personas esperan en la zona de no peregrinos, para salidas de emergencias, donde un grupo de 500 jóvenes han echado abajo una de las vallas para acercarse al escenario. Uno de ellos ha resultado herido. Medio centenar de agentes antidisturbios trata de despejar la zona de la valla exterior del recinto.

20.38 Los príncipes de Asturias llegan a la explanada de Cuatro Vientos, donde también se encuentra el expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps.

20.37 Los accesos están cortados y no dejan entrar ni a la prensa. La organización no sabe si volverán a abrir las puertas del recinto una vez que se haya ido el santo padre, "dependerá de si se vacía o no". Fuentes policiales aseguran a RTVE.es que hay 2.100.000 personas dentro. Los agentes recomiendan a las familias con niños que no entren al aeródromo por la multitud de gente que hay.

20.27 Los tres accesos del aeródromo de Cuatro Vientos han quedado cerrados provisionalmente ante la llegada masiva de peregrinos, según han dicho a Efe fuentes de la organización. Las mismas han explicado que la policía ha optado por una clausura temporal y que las entradas podrían reabrirse después, si bien no han descartado que la riada humana obligue a un cierre definitivo. Incluso está prohibida la entrada a prensa y a los peregrinos registrados.

20.18 Los sanitarios han atendido a 880 peregrinos en Cuatro Vientos hasta las 19.30 horas, dos de carácter grave (uno por un golpe de calor y otro por angina de pecho) y el resto con patologías leves. De los atendidos, 24 han tenido que ser trasladados a hospitales, según ha informado a Efe Emergencias Madrid. Lipotimias, mareos, síncopes y bajadas de tensión han sido las principales patologías sufridas por los peregrinos, debidas fundamentalmente al calor que se ha registrado durante todo el día en el aeródromo, a la falta de zonas de sombra y a la elevada concentración de asistentes. La capital ha estado hoy en alerta naranja por altas temperaturas

20.14 El papa inicia su discurso tras escuchar a uno de las jóvenes discapacitados de la Fundación San José.

20.13 Los jóvenes situados en la zona de la explanada más alejada del escenario y que no tenían un ubicación establecida, animan la espera con instrumentos musicales improvisando canciones en diferentes idiomas. Los cubos de basura en el recinto esstán a rebosar.

20.05 Benedicto XVI llega a la Fundación Instituto San José en papamóvil, donde es recibido con vítores y aplausos. El cardenal de Madrid, Antonio María Rouco Varela inicia el discurso que está siendo seguido con atención en la explanada de Cuatro Vientos a través de grandes pantallas de televisión.

19.57 La multitud de personas en Cuatro Vientos y el hecho de que el suelo de la explanada sea de tierra, hace que haya mucho polvo en el ambiente. Algunos peregrinos, sobre todos los asiáticos, se cubren la cara con pañuelos.

19.54Los peregrinosempiezan a animarse en la explanada de Cuatro Vientos. Tras horas de espera, se ponen en pie para bailar y ondear sus banderas. Ya queda menos para que llegue el santo padre y lo anuncian constantemente por megafonía.

19.43 Parte del problema de abastecimiento de agua en Cuatro Vientos se ha producido porque algunos peregrinos han agujereado las tuberías conductoras para refrescarse. Los jóvenes llevan elevados mástiles con sus banderas para no perderse del grupo.

19.38 El JMJ avisa a través de su twitter que han llegado a Cuatro Vientos camiones con 200.000 litros de agua. "A todos los que estáis en #CuatroVientos, os avisamos que han llegado camiones con 200.000 litros de agua!! #Madrid11", dice el mensaje.

19.30 El pontífice ha mantenido esta tarde un encuentro en la Nunciatura con los comités organizadores de la XXVI JMJ. "La eficacia de esta comisión manifiesta que no sólo es posible la colaboración entre la Iglesia y las instituciones civiles, sino que cuando se orientan al servicio de una iniciativa de tan largo alcance como es la que nos ocupa, se hace verdad el principio de que el bien integra a todos en la unidad", ha señalado el papa, informa en una nota la Santa Sede.

19.25 El papa abandona la Nunciatura para dirigirse a la Fundación Instituto San José, destinada desde hace un siglo a enfermos y discapacitados. Posteriormente se dirigirá al aeródromo de Cuatro Vientos para dar comienzo a la vigilia.

19.20 Jóvenes peregrinos de todos los países paran a los militares del Ejército del Aire, desplegados en Cuatro Vientos y ataviados con el uniforme de gala, para hacerse fotos con ellos. También lo hacen con los obispos que estan en la zona. Se echan en falta cubos de basura en la explanada, donde empiezan a acumularse en los pasillos botellas vacías y otros desperdicios que empiezan a oler mal.

19.16 Un grupo de chulapos y chulapas baila un chotis a las puertas de la Nunciatura Apostólica para recibir al papa a su salida.

19.13 El acceso a Cuatro Vientos desde la zona norte está cerrado. Ahora solo se puede acceder por la zona sur. Muchos jóvenes mantienen montadas sus tiendas de campaña, a pesar de que la organización ha indicado por megafonía que están prohibidas.

19.00 Los peregrinos han puesto lonas en el suelo y sobre ellas sacos, colchonetas y, en menor número, tiendas de campaña. Muchos aprovechan para dormir y jugar a las cartas antes de la llegada del papa. Música pop internacional y en español amenizan la jornada, así como montajes con frases de Benedicto XVI y vídeos contando la vida de algunos de los patrones de la JMJ, como Santa Teresa de Jesús.

18.55 El artista y compositor jerezano David deMaría ha sido elegido para actuar dentro de la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar el domingo en Ifema (Madrid). Hasta el momento ya se han inscrito más de 340.000 personas de más de 170 países diferentes.

18.48 La organización pide a los peregrinos que cierren todos los grifos para solucionar los problemas de abastecimiento. Mientras tanto, el agua embotellada de los restaurantes del recinto es gratuita. Pantallas gigantes repartidas por la explanada muestran el siguente mensaje en español y en inglés: "Beban agua constantemente".

18.47 Preparadas más de 600.000 formas para la comunión del domingo en Cuatro Vientos, donde se espera que comulguen cientos de miles de fieles en la Eucaristía con la que se clausura la JMJ.

18.45 El portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), Alfredo Perdiguero, ha mostrado su apoyo a la apertura de investigaciones por las supuestas acciones violentas no justificadas en las manifestaciones de los laicos el pasado miércoles y jueves en la Puerta del Sol de Madrid, pero también ha pedido "responsabilidades al Gobierno por la mala gestión" de las movilizaciones de los últimos días.

18.40 Una gran nube da un poco de tregua a los peregrinos tapando el sol por unos minutos. Algunos de los baños situados junto a la puerta de entrada número dos se han quedado sin agua.

18.32 La Policía Nacional utiliza twitter para dar recomendaciones a los peregrinos en Cuatro Vientos. "Evitar insolaciones y golpe calor, así como hidratarse, fundamental xa eventos al aire libre con gran calor" o "En las grandes concentraciones, evita posibles avalanchas de gente, "amontonarse" o tumultos.Que haya espacio libre y más, con calor..." son algunos de sus mensajes.

18.20 La megafonía anuncia que ya hay más de un millón de personas en Cuatro Vientos esperando al papa.

18.17 La organización pide por megafonía a los jóvenes en Cuatro Vientos que desmonten las tiendas de campaña, porque "están prohibidas". A unos 300 metros frente al escenario principal la policía ha formado un cordón para impedir el paso a más gente. Las personas que llegan no puede ubicarse en los sectores previstos porque están desbordados de gente.

18.07 Tras dos horas y 27 minutos hemos completado la marcha desde Príncipe Pío hasta Cuatro Vientos, una distancia de 12,6 Km. La velocidad ha sido de 5,2 Km por hora. Las cuatro entradas a la explanada están abarrotadas de gente y la policía y los voluntarios no dejan a la gente detenerse en los exteriores del aeródromo.

17.55 Un joven voluntario que está en Cuatro Vientos explica que ha acudido más gente de la que esperaban, y que se están llenado muy rápidamente zonas de la explanada donde no estaba previsto ubicar a nadie. "Todo está desbordado", ha dicho. Los jóvenes peregrinos se arremolian en torno a los camiones de bomberos, que les riegan con las mangueras. A pesar del calor y la larga espera, los jóvenes peregrinos están emocionados.

17.42 Los equipos del Samur - Protección Civil desplazados hasta Cuatro Vientos han atendido a 679 peregrinos hasta las 17 horas, casi todos ellos por mareos, según ha confirmado Emergencias Madrid. Ocho tanques de bomberos del Ayuntamiento recorren Cuatro Vientos para refrescar a los peregrinos ante las altas temperaturas.

17.35 En la estación de Aluche unos 3.000 peregrinos hacen cola para subirse a uno de los autobuses que les lleve a Cuatro Vientos. Un enorme mapa describe tres rutas diferentes para que lleguen hasta allí los que prefieran continuar a pie.

17.20 Las colas para coger agua en Cuatro Vientos son kilométricas. El agua potable está guardada en grandes depósitos colocados sobre la tierra, lo que además está formando grandes charcos de barro, explica Charo Sánchez, de RTVE.es. Los jóvenes que llegan más tarde están teniendo problemas para poder ubicarse en los sectores que les corresponden por la multitud de gente que hay.

17.00 En una hora y 25 minutos andando hemos recorrido 7 kilómetros. La marcha ha llegado a Aluche desde Príncipe Pío, y los peregrinos empiezan a acusar la falta de agua durante el recorrido. Jhon, de San Francisco, asistió a las JMJ de Colonia de 2005, las primeras de Benedicto XVI como papa, y asegura que aunque allí había que viajar más porque los actos se repartieron en tres ciudades, aquí lo malo es el calor que hace. No obstante ha decidido hacer la marcha andando hasta Cuatro Vientos porque "es parte de las jornadas y de las convivencias que simbolizan".

16.55 El Ayuntamiento de Madrid ha reabierto este sábado al tráfico los ejes Prado-Recoletos, entre Colón y Atocha, y Gran Vía-Alcalá, entre plaza de España y Cibeles, que estaban cerrados con los actos de laJMJ, según han confirmado a Efe fuentes municipales. La reapertura de estos ejes se ha producido dos días antes de lo previsto, aunque pueden registrarse cortes parciales puntuales para el desmontaje del escenario en Cibeles.

16.51 Sensación de falta de coordinación en Cuatro Vientos. Parece ser que hay problemas de ubicación para los peregrinos, acreditados por sectores. Charo Sánchez, de RTVE.es, se encuentra en el sector C2, donde no parece haber espacio para todos. Explica que un grupo de Salesianos, destinados en esta zona, están siendo derivados al sector F, mucho más alejado del escenario del papa.

16.47 El número de peregrinos es mayor cuanto mas cerca está la marcha de Cuatro Vientos. En el parque de la Ermita del Santo están abierto los aspersores para que los jóvenes puedan refrescarse. Además, es la primera zona de sombra que encontramos en el recorrido.

16.45 Benedicto XVI está "impresionado" del calor humano de los españoles y así se lo ha trasladado a los cardenales españoles, obispos de Madrid y séquito papal, que han almorzado con el Pontífice en el Arzobispado de Madrid, donde el cardenal Antonio María Rouco Varela ha ofrecido un almuerzo por su 75 cumpleaño.

16.41 Un grupo de 15 peregrinos de la congregación San Francisco The Menor de Mitchigan, realizan el recorrido descalzos y con sotana. Uno de ellos explica que lo hacen porque "Jesús portó la cruz por nosotros y nosotros le tenemos que devolver el sacrificio". Asegura que el JMJ le brinda una gran experiencia porque le hace sentir "el calor de Dios". El joven mete los pies en un charco con barro porque dice que eso le hace más llevadero pisar el asfalto caliente.

16.26 En Cuatro Vientos cada vez hay más peregrinos. Por megafonía miembros de la organización recomiendan a la gente que se proteja para poder aguantar las altas temperaturas. Los jóvenes llevan horas al sol, pues en la explanada no hay zonas de sombra, según informa Charo Sánchez, de RTVE.es.

16.05 Al grupo de peregrinos alemanes se unen otros procedentes de EE.UU. e Irlanda. Ya son 200 los que marchan juntos hacia Cuatro Vientos. Una vez que han cruzado el río Manzanares, dos voluntarios les han guiado por primera vez en el camino. En 25 minutos, han recorrido 2,5 Km.



15.57 El papa se encontrará esta tarde con un grupo de peregrinos noruegos en el aeródromo de Cuatro Vientos, donde se celebrará esta noche la vigilia de oración, para transmitirles un mensaje de "coraje" y solidaridad después de los atentados de Oslo ocurridos el pasado julio en el que murieron más de 70 personas, según ha informado en rueda de prensa el portavoz de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi.

15.55 El papa ha regresado a la Nunciatura Apostólica después de almorzar con cerca de 60 comensales, entre los que se encontraban el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, los cardenales de España, Obispos de la Provincia de Madrid, Obispos Auxiliares de Madrid y el Séquito Papal, con motivo del 75 cumpleaños del arzobispo de Madrid.

15.47 Los peregrinos que han optado por hacer el camino a pie desde Príncipe Pío para ir a Cuatro Vientos avanzan lentamente. La mayoría de ellos está perdido porque no está señalilzado el camino, donde no hay sombra. Los árboles que hay son pequeños pinos que acaban de plantarse.

15.38 El calor en la explanada de Cuatro Vientos aprieta. El Samur ha dado orden a los bomberos, que cuentan con seis vehículos, para que rieguen constantemente a los peregrinos, informa José Antonio Blanco, de TVE.

15.35 Un grupo de 48 peregrinos alemanes se dirige hacia la parada del metro de Aluche para llegar a Cuatro Vientos. Se juntarán con otros 100. Llegaron el martes a Madrid, pero antes estuvieron en Barcelona cinco días. Dos chicas, de 17 años, van guiando al grupo con un mapa.

01.30 min Miles de peregrinos de la JMJ recorren las calles de Madrid en dirección a la explanada de Cuatro Vientos, donde esperan pasar la noche de vigilia.

15.34 El Papa ha regresado a la Nunciatura Apostólica después de almorzar con cerca de 60 comensales, entre los que se encontraban el cardenal arzobispo de Madrid y el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Antonio María Rouco Varela, los cardenales de España, Obispos de la Provincia de Madrid, Obispos Auxiliares de Madrid y el Séquito Papal, con motivo del 75 cumpleaños del arzobispo de Madrid

15.10 Grupos de peregrinos se preparan en para ir a Cuatro Vientos en la plaza de España, donde la JMJ ya está desmontando el escenario que tenía en esta ubicaición. La Jornada Mundial de la Juventud se muda a Cuatro Vientos, informa César Peña.

14.41 El Samur Protección Civil ha atendido a 151 peregrinos en Cuatro Vientos hasta las 14 horas de este sábado, con un traslado al hospital, según han confirmado fuentes del dispositivo especial de Emergencias a Europa Press.

La mayor parte de las intervenciones se han debido una vez más a lipotimias, dadas las altas temperaturas que se están registrando este sábado, día en que se esperan máximas que pueden alcanzar los 38 grados centígrados. El ir y venir de ambulancias es constante, según informa José Antonio Blanco, de TVE.

13.50 Miles de peregrinos están ya en Cuatro Vientos preparados para la vigilia de esta noche con el papa. Desde megafonía les recuerdan constantemente que no se quiten el gorro, se den crema protectora y beban agua, informa TVE.

13.20 El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha emitido un comunicado en el que, tras las imágenes de las cargas policiales difundidas en las últimas horas, apoya "la información reservada para determinar si se ha producido algún abuso o uso de fuerza inadecuado" por parte de los efectivos policiales, en cuyo caso apuesta por "corregir disciplinariamente" a los autores.

13.09 El equipo sanitario de Samur-Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid ha asistido a un total de 1.666 peregrinos durante los tres actos principales de la JMJ celebrados hasta ahora: misa de inauguración, acto de bienvenida a Benedicto XVI y Vía Crucis.Setenta tuvieron que ser trasladados a hospitales, aunque no revestían gravedad. El 25% sufrieron lipotimias, mareos y bajadas de tensión por el fuerte calor, y un 20% crisis de ansiedad, informa Servimedia.

13.00 "Hemos hablado de las preocupaciones que tiene España y el mundo, sobre todo de la crisis económica que afecta a la forma de vida de mucha gente, que está pasando dificultados y especialmente los jóvenes", ha explicado Mariano Rajoy tras reunirse con el papa.

12.27 En este almuerzo, el Papa degustará un menú elaborado por el Centro Educativo Fuenllana de Alcorcón, consistente en unos aperitivos -aceitunas españolas, tostas de foie, cucharitas de corazón de alcachofa con holandesa y tabla de ibéricos y quesos- un primer plato de salmorejo cordobés, un segundo de solomillo de ternera y un helado de limón con salsa de bayas de enebro y gelatina de gin tonic de postre con otros dulces típicos como yemas de Santa Teresa, pestiños madrileños, mini rosquillas y tejas.

12.25 Benedicto XVI llega al Arzobispado de Madrid en el papamóvil después de haber recorrido el centro de Madrid. A partir de las 12:45 horas, se celebrará una comida especial con motivo del cumpleaños del cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, en la residencia del cardenal.

12.18 El papa se ha reunido durante 15 minutos en la sacristía de la catedral de la Almudena con el presidente del PP, Mariano Rajoy, después de la misa con seminaristas. Es el tercer encuentro del líder de la oposición, que ya se entrevistó con Benedicto XVI en Valencia en 2006 y el pasado mes de noviembre en Santiago de Compostela. Estaba previsto, según fuentes populares citadas por Europa Press, que Rajoy le regalara dos CD de canto gregoriano del Monasterio de Silos con una encuadernación especial.

12.12 Benedicto XVI es ovacionado al salir de la Almudena por la puerta principal acompañado de Antonio María Rouco Varela, cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española.

12.09 Muchos peregrinos están aprovechando la mañana para descansar a la sombra en la Casa de Campo. Algunos de ellos han decidido entrar, incluso, en las piscinas del Lago para darse un chapuzón, informa María Menéndez. Otros muchos ya están en Cuatro Vientos, que ha abierto sus puertas por la mañana para ir acogiendo a los primeros.

11.50 La Policía Nacional abrirá una investigación interna para aclarar si fue adecuada la actuación de los agentes antidisturbios en la marcha laica -contra la financiación pública de la visita del papa- y la concentración en la puerta del Sol, de Madrid, ante los golpes a laicos que recogen algunos vídeos, informa Efe. Entre ellos, el que muestra como un fotógrafo es agredido tras captar con su cámara como un agente propinaba un puñetazo a una joven el pasado jueves en la calle Atocha, Madrid.

11.48 Suena ahora el himno de la Virgen de la Almudena en la procesión de salida, tras la celebración de la eucaristía.

11.46 Es el momento de la bendición de Benedicto XVI que alcanza también a los familiares de los presentes y los objetos religiosos que llevan con ellos.

11.45 Rouco expresa su "gratitud" al papa por haber nombrado a San Juan de Ávila doctor de la Iglesia.

11.43 Benedicto XVI nombra doctor de la Iglesia Universal a San Juan de Ávila, cuyas reliquias han sido trasladas a Madrid desde Montilla, en Córdoba. San Juan de Ávila es el patrón de los sacerdotes españoles.

11.40 Mientras el papa celebra la eucaristía con los seminaristas, los peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud comienzan a dirigirse ya a Cuatro Vientos para participar esta noche en la vigilia de adoración a la que acudirá el papa Benedicto XVI. Riadas de ellos avanzan ya por los arcenes de la A-5, según informa María Menéndez.

11.39 Momento de recogimiento en la Almudena después de la comunión.

11.29 Llega ahora el momento de la comunión, que será repartida tanto en el interior del templo como en el exterior, donde siguen la ceremonia parte de los 4.500 seminaristas congregados en la Almudena.

11.26 El diácono invita a los presentes a darse fraternalmente la paz. Los sacerdotes se dan la mano o se abrazan mientras que los oficientes hacen lo mismo con el pontífice.

11.22 Es el momento ahora para pedir por los difuntos.

11.17 La ceremonia continua con la consagración con todos los seminaristas que han acudido a la eucaristía en pie.

11.00 El papa les ha pedido que estén cerca de los enfermos y los pobres con "sencillez y generosidad" y que avancen hacia el sacerdocio solo si están "firmemente persuadidos de que Cristo les llama y convencidos de cumplir las disposiciones de la Iglesia". Con este mensaje concluye la homelía.

10.58 Benedicto XVI justifica la necesidad de que los sacerdotes abracen el celibato para dedicarse planemente a los fieles. "Esa disponibilidad es la que inspira la decisión de vivir el celibato, el desprendimiento de los bienes y la obediencia sincera y sin disimulo".

01.18 min El papa defiende el celibato y llama a los futuros sacerdotes a ser "santos"

10.52 "Con Cristo sabemos que no somos caminantes hacia el abismo, hacia la nada, hacia la muerte" les ha dicho a los seminaristas, a los que ha pedido que sean "compañeros de viaje y servidores de los hombres".

10.49 "Compruebo como Cristo sigue llamando a jóvenes para hacerles apósteles suyos. Como seminaristas estáis en camino hacia la meta santa, ser prolongadores de la misión que Cristo recibió del Padre", ha comenzado Benedicto XVI. "Nosotros debemos ser santos para no crear una contradicción entre el signo que somos y la realidad que queremos significar".

10.46 El papa Benedicto XVI comienza con la homilía dando la bienvenida a los seminaristas que rompen en aplausos. "Me alegra profundamente celebrar la Eucarístía con vosotros", ha señalado.

10.40 Tras el canto del Aleluya, el diácono le pide la bendición al papa para comenzar con la lectura del Evangelio sobre la Última Cena tras la carte de los Hebreros 10, 12-23 y el Salmo responsorial 39.

10.35 Llega el momento de las lecturas. Más de 4.500 seminaristas siguen la ceremonia junto al séquito papal, 90 obispos españoles, 30 obispos extranjeros, rectores de seminarios y sacerdotes españoles.

10.27 Tras las palabras de bienvenida, arranca la Eucaristía propiamente dicha, oficiada con Benedicto XVI.

10.25 Este joven da las gracias por el ejemplo de su vida después de reconocer que "no resulta fácil hoy ser testigos de Cristo" porque les cuesta llegar a los católicos alejados de la Iglesia y a los no creyentes.

10.24 Ahora es un seminarista el que da la bienvenida al papa al que agradece "su testimonio" porque les ayuda "a caminar hacia la vocación que hemos recibido de Dios".

10.22 Benedicto XVI regala al cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, un cáliz después de que este haya dicho unas palabras al inicio de la ceremonia. Rouco ha señalado que los miles de seminaristas de todo el mundo le dan la bienvenida para convertirse en "los primeros apóstoles de la juventud de su tiempo".

10.14 Arranca la misa en la catedral de la Almudena. Un coro de cien seminaristas canta el himno de la Jornada Mundial de la Juventud, mientras el papa avanza por el casillo central del templo.

10.07 El papa se encuentra en la sacristía de la Almudena para prepararse para oficiar la misa.

10.03 Benedicto XVI ha estado 40 minutos confesando a los cuatro jóvenes (dos chicos y dos chicas menores de 30 años) en El Retiro. El único requisito para ser confesado por el papa era que tenían que saber inglés, italiano, francés o alemán, los cuatro días que domina el pontífice. El confesionario que ha utilizado Benedicto XVI ha sido modificado con paneles para preservar la intimidad.

09.55 La Almudena es una de las catedrales consagradas por el anterior papa, Juan Pablo II, en su visita a España en 1993.

09.53 El papa llega a la Almudena para oficiar la misa ante miles de seminaristas. Los peregrinos congregados le reciben con gritos de "¡Benedicto!, ¡Benedicto!" mientras repican las campanas. Le reciben el canónigo de la catedral y el dean.

09.48 Benedicto cruza el puente de la Plaza de España. En apenas 10 minutos llegará a la catedral madrileña, engalanada para la ocasión.

09.46 Tras confesar a los jóvenes, Benedicto XVI viaja en papamóvil por Cibeles, desde donde llegará a la Gran Vía. Grupos de jóvenes le saludan por todo el recorrido.

09.24 El desalojo de la misa en Cuatro Vientos causará graves cortes de tráfico en Madrid, sobre todo en el área delimitada por las siguientes vías: carretera de la Fortuna, calles Flautas, General Millán Astray, Rafael Finat y avenidas de los Poblados, General Fanjúl y de la Aviación.

09.20 El cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Antonio María Rouco Varela, cumplirá este sábado los 75 años, coincidiendo con la JMJ y deberá presentar su renuncia al papa Benedicto XVI. En cualquier caso, es previsible que esta renuncia no se haga efectiva hasta que finalice el próximo mandato del cardenal Rouco al frente de la CEE, cargo para el que fue reelegido por tercera vez el pasado mes de marzo.

08.54 Unas trescientas personas están preparadas para recibir a Benedicto XVI frente al fuerte cordon policial, situado a unos cien metros del confesionario. Mientras esperan, rezan y cantan. El papa ya ha salido de la Nunciatura y está a punto de llegar al Retiro.

08.51 Renfe refuerza hoy y mañana la línea de Cercanías Madrid C-5 para cubrir los actos previstos con el papa Benedicto XVI en el aeródromo de Cuatro Vientos. Contará con un servicio especial con frecuencia de trenes cada 5 minutos. No obstante, la compañía advierte a los usuarios de que la estación de Cuatro Vientos permanecerá cerrada durante los dos días, por lo que recomienda a los viajeros utilizar las paradas de Fanjul, Lás Aguilas y Aluche.

08.38 "Muchos peregrinos y voluntarios se concentran a esta hora en los barrios aledaños al aeródromo de Cuatro Vientos. En la estaciones de metro de Plaza Elíptica y La Peseta una multitud de jóvenes católicos rezan y cantan mientras antes de encaminarse hasta Cuatro Vientos. El trasiego y las medidas de seguridad son excepcionales a primera hora de este sábado", informa la redactora de RTVE.es, Gema Romero

08.20 Por primera vez en unas jornadas mundiales de la juventud el papa confesará a cuatro jovenes en los jardínes de Cecilio Rodríguez en el Retiro. Benedicto XVI se suma así a la 'fiesta del perdón'. Está previsto que el Pontífice llegue sobre las 9.00 horas a la zona donde están ubicados los 200 confesionarios y será en el primero de ellos, situado frente a la Carpa de la Adoración, donde confesará a los jóvenes, dos chicas y dos chicos menores de 30 años.

08.03 Repasamos la agenda de este sábado de la Jornada Mundial de la Juventud. En apenas media hora, el papa Benedicto XVI confesará a tres jóvenes, a partir de las 10.00 pronunciará una homilia en la Almudena que podrán seguir en directo en RTVE.es y mantendrá un encuentro con el líder del PP, Mariano Rajoy. A mediodía comerá con los cardenales de España, luego visitará el Instituto San José y presidirá una vigilia en el aeródromo de Cuatro Vientos.

06.20 Hemos completado la galería de la jornada del viernes con algunas fotos del viacrucis nocturno difundidas por la organización de la JMJ en Twitter y del despliegue policial y las protestas en el centro de Madrid.

04.05 A esta hora concluye la macroprocesión del viacrucis veraniego de la JMJ con el paso del cristo yacente de Segovia. Durante más de seis horas los catorce pasos, traídos especialmente para la ocasión desde distintos puntos de la península, han desfilado por las calles de Madrid, informa Efe.

04.00 Resumen del tercer día de manifestaciones en esta nueva información

03.34 En este momento hace su entrada en la Puerta del Sol el Cristo de la Buena Muerte y Animas acompañado por los legionarios.

02.15 En la Puerta del Sol, decenas de personas siguen aguardando los pasos del Vía Crucis que siguen procesionando por el centro de Madrid.

02.00 El fotógrafo que fue agredido por la policía la madrugada del jueves al viernes ha informado de que ha presentado ya la denuncia. Información actualizada en esta noticia.

01.51 Los manifestantes acuerdan también redactar un comunicado con todas las agresiones que han sufrido estos días.



01.44 La asamblea organizada en la Plaza de Chueca acuerda estar presentes en los actos del papa. A las 10 de la mañana se presentarán en el Parque del Retiro donde el santo padre confesará a tres jóvenes. También acudirán a la vigilia que Benedicto XVI realizará en el aeródromo de Cuatro Vientos a las 20.30 de la tarde, al tiempo que se organizará a las 21.00 una “vigilia laica por la democracia” en la Plaza de Oriente, informa Gema Romero.



01.33 Alrededor de medio centenar de manifestantes han organizado otra asamblea en la Plaza de Chueca, que acaba de terminar. “Hay mucha gente que está con nosotros siempre y cuando no haya violencia, hacemos más daño hablando y pensando” ha comentado una de ellos. Los manifestantes inciden en que sus protestas no se dirigen contra el papa, sino contra el uso indebido del dinero público en la JMJ.



01.05 El Twitter del movimiento 15M de Madrid ha informado de que ha acabado una asamblea en la Puerta del Sol con peregrinos. Durante la jornada se ha creado la etiqueta #15MJMJ en la red social para acercar a las dos partes.

01.01 La policía ha dejado ir a la media docena de manifestantes laicistas que estaban cacheando en la plaza de Alonso Martínez, informa Gema Romero.

00.45 La Virgen de regla de Sevilla pasa por la Puerta del Sol dentro de la programación del viacrucis de la Jornada Mundial de la Juventud.

00 .25 Gema Romero informa sobre el intercambio de opiniones entre dos indignadas y una peregrina del JMJ. Las indignadas han puesto de relieve que estas manifestaciones no están en contra del papa, sino de la ayuda económica que la Iglesia está percibiendo para un acto de carácter privado, en un contexto de crisis económica como la actual. Por su parte, la peregrina ha asegurado que no se puede echar la culpa a la institución eclesiástica y que todos los jóvenes deberían estar juntos para realizar el cambio que necesita la sociedad actual.

00.10 La policía está cacheando a media docena de manifestantes laicistas en la plaza de Alonso Martínez.

00.05 Un grupo de manifestantes laicistas y un grupo de peregrinos se han encarado en la plaza de Alonso Martínez, en Madrid. Los segundos gritaban "Benedicto" y los primeros respondían "Nazi", informa Gema Romero.

> Así hemos contado los acontecimientos de la JMJ el viernes 19 de agosto

Siete personas han resultado heridas de distinta consideración, aunque ninguna de gravedad, durante la tormenta que ha caído a primera hora de la noche en el aeródromo de Cuatro Vientos durante la vigilia que dirigía el papa, según han informado a Efe una portavoz de Emergencias Madrid.