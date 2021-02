El Hospital Clínic de Barcelona ha aplicado con éxito en 32 casos una cirugía mínimamente invasiva, pionera en el mundo, que permite extraer riñones de donantes en vivo por medio de la vagina, a la vez que ha "importado" de EEUU una técnica para extraer este órgano por el ombligo en caso de varones.

El doctor Antonio Alcaraz, jefe del servico de Urología del Clínic ha explicado este jueves en rueda de prensa que estas experiencias confirman la viabilidad de aplicar esta cirugía a través de orificios naturales (conocida como NOTES), utilizada hasta ahora para extraer tumores, en la donación de riñones para su trasplante, y en las extracciones transvaginales dejan solo dos cicatrices de 10 y 5 milímetros.

Esta técnica de nefrectomía para trasplante supone un avance sobre la habitual cirugía laparoscópica -y evidentemente sobre la convencional cirugía abierta- ya que los dos cortes realizados quedan escondidos en el saco vaginal, con un mínimo dolor postoperatorio, una reducida estancia en el hospital de dos o tres días y sin secuelas en vida sexual y reproductiva de la mujer.

"El resultado son unas pequeñas cicatrices por las que nadie diría que esa mujer ha donado un órgano para su hijo o su esposo", ha señalado Alcaraz, que ha apuntado que así se evitan las cicatrices de mayor tamaño (hasta seis centímetros) de las intervenciones laparoscópicas.

Para atender a donantes varones, el Clínic ha "importado" de EEUU la técnica denominada nefroctromia de puerto único, que posibilita realizar una donación de riñón en vivo por medio del ombligo, una intervención que deja una pequeña cicatriz de unos cuatro centímetros que queda casi semiescondida bajo el propio ombligo.

Este mismo miércoles, en el Clínic se practicó la quinta operación transumbilical para extraer un riñón, un órgano que tiene unas medidas de 12x6x4 centímetros.

Un equipo formado por integrantes del área de Urología y Uro-Oncología del Clínic, del Institut Clínic de Nefrología y Urología y de la Unidad quirúrgica de trasplante renal iniciaron esta serie de intervenciones en 2009, adaptando la técnica para extirpación de riñones tumorales.

Uno de los principales objetivos de este nuevo sistema es que el riñón donado esté con circulación el mayor tiempo posible, y se ha logrado que no supere los cinco minutos.

Dos tercios de los donantes de riñón vivo son mujeres

Alcaraz señala que las mujeres suelen ser más altruistas, puesto que dos tercios de los donantes de riñón en vida son mujeres, y el receptor suele ser un familiar, habitualmente un hijo o el marido, aunque también se han dado casos de donación entre hermanos.

El éxito de estas operaciones lo reflejaba con mucho salero Concepción Giménez, una mujer que no quiso que su marido tuviera que pasar a diálisis y que no tuvo miedo al saber que iban a utilizar con ella una técnica pionera, cuyos resultados aparecen en la prestigiosa revista European Urology.

"Era el padre de mis hijos; además no quería perder la paga y me dije: pues nada, al toro", ha bromeado esta granadina de 69 años, que, también con una sonrisa en los labios, ha recordado el sencillo postoperatorio: "me tomé un paracetamol y luego me echaron enseguida, no sé si por los recortes o por qué".

Concepción Giménez ha recalcado que se sintió especialmente contenta por haber "liberado" a sus hijos de tener que donar un riñón a su padre, "porque ellos estaban dispuestos a dar este paso".

Xavier Permanye ha recordado que cuando decidió donar un riñón a su hijo de 37 años -quien había recibido ya tres trasplantes sin éxito- por medio de esta nueva técnica todo fue muy deprisa y a los tres días de la operación se encontraba en casa sin ninguna molestia.