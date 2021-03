El caso de las escuchas ilegales del periódico News Of the World puede afectar al resto del imperio mediático de Rupert Murdoch y tener extensas repercusiones económicas en el sector de la comunicación.

El conglomerado de medios de Murdoch, News Corporation, es el segundo mayor del mundo y desde Australia se ha extendido a Estados Unidos y Reino Unido. En un posible anuncio de lo que puede ocurrir, las acciones de News Corp se han hundido este lunes en la bolsa australiana un 5,69%, el mínimo en dos años.

News Corps integra prensa; canales de TV en abierto, satélite y por cable; productoras cinematográficas (20th Century Fox); editoras de libros (Harper Collins) y medios digitales (My Space). Sus ingresos totales hasta junio de 2010 ascendieron a 32,7 millones de dólares (más de 23 millones de euros), según la BBC.

En marzo de 2011, la revista Forbes situaba al magnate australiano-estadounidense en el puesto número 122 en la lista de las personas más ricas del mundo, con una riqueza propia estimada en 7.6 millones de dólares (5,4 millones de euros).

Rupert Murdoch es consejero delegado y presidente del Consejo de Administración de la empresa, en el que también se sientan dos de sus seis hijos. Otro de los integrantes de dicho Consejo es el expresidente del Gobierno español José María Aznar, a quien Murdoch "fichó" en 2006.

Líder en el Reino Unido

En su país de origen, Murdoch controla el 70% del mercado de prensa escrita a través de 150 cabeceras, entre las que se incluyen los diarios Daily Telegraph y The Australian. Este mismo lunes, el gobierno laborista de la isla ha acusado a ambos rotativos de promover una campaña para un "cambio de Gobierno" a favor de los conservadores. Los Verdes, el partido bisagra en el parlamento australiano, los tachan de "medios de comunicación del miedo".

La rama estadounidense de News Corp posee la cadena de televisión Fox (a menudo criticada por mezclar información y opinión), los periódicos The Wall Street Journal y The New York Post, diarios locales y siete agencias de noticias. En Asia difunde la versión regional del Wall Street Journal.

Pero es en Reino Unido donde Murdoch era más influyente hasta el escándalo de las escuchas. En las islas, además del ya desaparecido News of the World, posee el tabloide The Sun, de gran difusión y con gran margen de beneficios, y el periódico "serio" The Times.

El escándalo ha forzado a Murdoch a renunciar, de momento, a la compra de la plataforma televisiva británica BskyB.