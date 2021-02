Google ha decidido cambiar el nombre de dos de sus servicios más populares. El portal de fotos, Picasa se llamará Google Photos y la plataforma de blogs Blogger pasará a llamarse Google Blogs.

Estos cambios responden a la voluntad de la empresa de Mountain View de unificar todos sus servicios dentro de Google+ , y poder integrarlos de la mejor manera posible en la nueva red social de la compañía que se lanzó la semana pasada y que todavía está en periodo de pruebas.

Desde el lanzamiento de su nuevo proyecto, el gigante de internet ha realizado múltiples cambios de diseño para amoldar la interfaz de sus servicios, como Calendar, Maps o Gmail.

Según recoge la web de tecnología Mashable, citando fuentes anónimas, la transición se producirá entre las próximas cuatro y seis semanas, fecha que coincide con el esperado lanzamiento público de Google+ que por ahora solo está disponible por invitación.

La decisión de rebautizar estos servicios corresponde con la idea de Google de "unificar su marca" y aglutinarlos bajo un mismo servicio global. Actualmente, algunos servicios ya usan la marca Google, como Google Docs o Google Apps.

Perfiles públicos a partir del 31 de julio

Google apuesta porque los perfiles de todos sus usuarios sean públicos a partir del 31 de julio "para ayudar a que te encuentren y se pongan en contacto contigo on-line".

De esta forma, cualquier usuario podrá buscar a una persona y encontrar su perfil para mandarle un mensaje o añadirla dentro de los círculos sociales de Google+. Y como los perfiles privados no ofrecen esa posibilidad, "hemos decidido que todos sean públicos", señalan.

“El único dato obligatorio será el nombre completo y el sexo“

Los datos obligatorios que se mostrarán en los perfiles público, advierte la compañía, serán "el nombre completo y el sexo". El resto de información que no se quiera compartir -intereses, aficiones o dirección de correo electrónico, entre otros- podrá ser modificada o suprimida por cualquier usuario.

La fecha límite para 'abrir al público' los perfiles es el 31 de julio. A partir de esa fecha, Google borrará todos los perfiles privados que no se hayan modificado. "Si no deseas hacerlo público, puedes eliminarlo. O simplemente, no hagas nada", concluye la nota.