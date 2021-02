Fukushima Daichi, 100 días después

Han pasado algo más de 100 días, y la crisis en la planta nuclear japonesa de Fukushima I (Dai-Ichi) continúa. Aunque los peores desarrollos parecen cosa del pasado, la situación no se ha estabilizado por completo. Y las graves consecuencias que el accidente nuclear siguen desarrollándose.

¿Cuál es la situación de los reactores dañados?

Tras muchas informaciones contradictorias, parciales y directamente falsas la empresa propietaria TEPCO ha reconocido que los reactores 1 al 3 se fundieron por completo (meltdown) en las primeras horas tras la pérdida de la refrigeración a consecuencia del tsunami tras el terremoto del 11 de marzo.

Según un reciente informe publicado por la empresa, las primeras y cruciales horas fueron un desastre, con graves errores de preparación que complicaron la mala situación provocada por el tsunami hasta provocar la fusión de los núcleos. Sumado a las piscinas de combustible, donde parte de núcleos ya gastados quedaron expuestos durante la crisis, y los daños en el reactor 4, que estaba detenido durante el accidente, crean en conjunto una grave situación en la planta.



En los reactores 1 al 3 cabe suponer que el material fundido, denominado Corium, se depositó en la parte inferior de las vasijas de contención internas. Se sospecha que en al menos alguno de ellos se produjo fusión nuclear descontrolada durante el proceso, aunque parece que ya se ha detenido; los restos están ahora en reposo.

Lo peor es que en varios de los reactores, especialmente el número 2 pero posiblemente también el 1 y el 3, la empresa TEPCO piensa que la propia vasija interna ha resultado afectada, con perforaciones de en su zona inferior y fuga de Corium a la vasija externa de acero (melt-through). Esto podría explicar las fugas de agua altamente radiactiva desde el reactor 2, y complica la tarea de controlar definitivamente los núcleos dañados. Aunque no haya reacciones nucleares el material sigue caliente, por lo que los tres reactores deben ser continuamente refrigerados con agua. En el reactor 2, además, hay sobrepresión interna de gases, por lo que debe ser despresurizado expulsando aire a la atmósfera. Este aire, contaminado con partículas radiactivas, está siendo filtrado antes de su expulsión.



El principal problema ahora es la acumulación de grandes cantidades de agua usada en la refrigeración de emergencia que ha sido contaminada con isótopos radiactivos como el Cesio 127. Se calcula que hay más de 110.000 toneladas de agua contaminada (el equivalente a 45 piscinas olímpicas), y cada día se añaden otras 500 toneladas. El sistema de descontaminación se basa en separar los isótopos radiactivos del agua, que sale del proceso 10.000 veces menos radiactiva de lo que entró. A cambio la radiación se concentra en fangos muy radiactivos que más tarde han de ser tratados, o almacenados.

Las estimaciones de la empresa calculan que se generarán más de 2.000 metros cúbicos de fango altamente radiactivo, pero la planta solo puede almacenar 1.200 metros cúbicos; el resto habrá de ser transportado a otro lugar. El agua una vez descontaminada se reutilizará en la refrigeración, pero los sistemas de descontaminación se han saturado mucho antes de lo previsto por los técnicos y el proceso ha sido detenido y no se reanudará hasta más adelante. Si no se halla una solución en un par de semanas el almacenamiento de agua radiactiva en Fukushima I se verá desbordado. Los países de los alrededores han mostrado su oposición a nuevos vertidos al mar de radiactividad.



En los reactores 1 al 3 continúan los trabajos de estabilización, que consisten en limpiar los escombros dejados por las explosiones de hidrógeno y tratar de restaurar los sistemas primarios de refrigeración de los núcleos para llevarlos a una situación de ‘parada fría’ antes de fin de año (por debajo de 100 grados centígrados). Las áreas contaminadas y los daños de las explosiones dificultan sobremanera las tareas, algunas de las cuales se están llevando a cabo con robots. Durante estas labores algunos empleados están recibiendo dosis de radiación superiores a las aceptables, aunque muy alejadas de las que podrían provocarles daños a corto plazo.



Para colmo el reactor 4 también tiene daños mayores de lo esperado, según quedó claro tras la primera incursión de reconocimiento. El edificio muestra un gran agujero provocado por las explosiones del 15 de marzo y daños en las tuberías necesarias para mantener la refrigeración en activo. No consta que se haya informado de daños en la piscina de combustible gastado anexa. Estas piscinas, que en el caso del Reactor 4 almacenaban gran cantidad de material, pues estaba en recarga, quedarán definitivamente estabilizadas dentro de un mes, según TEPCO.



Con carácter inmediato se va a iniciar la construcción de coberturas para los reactores dañados por las explosiones de hidrógeno. Estas cubiertas provisionales se construirán con materiales plásticos sobre un armazón de acero, y su objetivo es proteger los edificios destruidos de los elementos, pero no serán herméticos. Se quiere evitar que la lluvia genere más agua contaminada, pero a largo plazo será necesario construir sobre los reactores dañados una cubierta permanente de hormigón, al estilo del ‘sarcófago’ que recubre Chernóbil.