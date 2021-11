El comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha confirmado este jueves que el segundo rescate de Grecia, que los países de la UE se habían comprometido a aprobar el 20 de junio, se retrasará al menos hasta julio por la falta de acuerdo entre Alemania y el Banco Central Europeo (BCE) sobre cómo deben participar los bancos privados.

Los ministros de Finanzas de la zona euro habían celebrado una reunión extraordinaria este martes que concluyó sin acuerdo sobre la forma de pago de un segundo rescate financiero al país heleno. Solo el ministro belga de Finanzas se aventuró a dar una cifra que ascendería en total a 105.000 millones, de los que 80.000 corresponderían al FMI y la Eurozona y 25.000 a los inversores privados. Sin embargo, las diferencias sobre la intervención de los inversores privados, "voluntaria" para al BCE y "obligatoria" para Alemania, dejó el encuentro sin acuerdo.

El FMI condiciona su ayuda a las medidas de austeridad

El FMI condiciona su ayuda económica a Grecia a la adopción de las reformas acordadas con las autoridades de Atenas, aunque al mismo tiempo, vaticina un resultado positivo en la próxima reunión del Eurogrupo, programada para este domingo.

El FMI había amenazado con no pagar si no contaba con garantías de que los países de la eurozona seguirán financiando a Grecia durante los próximos 12 meses. De hecho, en las últimas semanas había exigido un acuerdo sobre la cifra del segundo rescate y no sólo un compromiso político. Pero tras el anuncio del parlamento alemán de que está dispuesto a ayudar a Atenas, el Fondo se ha mostrado "más flexible", según las fuentes consultadas.