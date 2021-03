HTC y Facebook 'bailan' juntos el ChaChaCha

HTC ha presentado en sociedad su nuevo 'teléfono Facebook', el HTC ChaChaCha, que se dio a conocer durante el Mobile World Congress de Barcelona el pasado mes de febrero.

Es el primer móvil que cuenta con un teclado físico (QWERTY) incorporado dentro del terminal, pero también tiene una pantalla táctil de 2,6" (con una resolución de 480 x 320 píxeles) desde la que se pueden gestionar todas las aplicaciones. Es decir, un dispositivo al estilo BlackBerry pero con pantalla táctil.

Su aspecto exterior es metálico, como otros HTC previos, pero tiene una nueva interfaz HTC Sense, distinta a los Android convencionales, orientada principalmente a la mensajería.

La pantalla ha sido adaptada a un formato horizontal que facilita y agiliza la escritura de mensajes de texto y correos electrónicos, sobre todo con la distancia entre las teclas, separadas por 6,6 milímetros para no equivocarse.

Todo orientado a la red social

Todo, o casi todo, en el nuevo HTC ChaChaCha está orientado a la integración de Facebook en el móvil. Sin embargo, ese puede ser uno de sus principales peros.

El botón no se puede desactivar, parpadeará -levemente- siempre que se visualice algún tipo de contenido que se pueda compartir, por lo que no será la mejor opción para los que no estén 'enganchados' a la red de Mark Zuckerberg.

Eso no parece darle miedo a la compañía encargada de comercializarlo en España. Será Orange, y lo harán en exclusiva durante este verano (se pondrá a la venta a partir del 27 de junio), aunque a partir del otoño podrá ser adquirido en el resto de operadoras móviles.

La compañía espera que sea el producto "estrella" de la campaña de verano y que se convierta en el "buque insignia" de la compañía durante los próximos meses. Se podrá adquirir desde cero euros con alguna de las tarifas del operador, y ya se pueden hacer reservas.