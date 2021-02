La televisión británica BBC ha emitido esta noche el suicidio asistido de un hombre de 71 años afectado de una dolencia neuronal motora, que acudió a la clínica suiza Dignitas para poner fin a sus días.

La emisión ha sido criticada desde diversas organizaciones, que han acusado a la emisora pública de ayudar a promover el suicidio asistido y de alentar a que otras personas sigan los pasos de Medley. La BBC se ha defendido afirmando que el reportaje, titulado Eligiendo morir, da la oportunidad a los telespectadores de formar su propia opinión, ya que el programa recoge todos los puntos de vista relacionados con el suicidio asistido.

El reportaje muestra imágenes de Medley tomando una dosis letal de barbitúricos en la citada clínica suiza, donde en los últimos 12 años se ha ayudado a morir a más de mil personas, de los cuales 160 británicos, según la prensa local. La legislación británica contempla penas de hasta 14 años para quienes asistan o promuevan el suicidio, sin importar las razones, según recueda la propia BBC.

Argumentos a favor y en contra

La organización británica a favor del suicidio asistido Dignity in Dying ha declarado que el programa es "profundamente emotivo y en ocasiones difícil de mirar". "No busca esconder las realidades de la muerte asistida. Al exponer la perspectiva de una persona en el suicidio asistido, nos plantea a todos el desafío pensar sobre este importante tema y preguntarnos qué opciones podemos querer para nosotros y nuestros seres queridos al final de la vida", ha dicho una portavoz citado por la agencia.

"Censurar el debate no hará nada para ayudar a aquellas personas que sufren de manera intolerable", ha afirmado la portavoz, quien ha agregado que la realidad actual es que "la gente no solo viaja al extranjero para morir, sino que acaba con sus vidas en sus propias casas".



Los activistas anti-eutanasia, como la organización Care Not Killing Alliance, han calificado la emisión como "propaganda del suicidio asistido disfrazada de reportaje". Alistair Thompson, portavoz de este grupo, ha acusado a la BBC de no ofrecer una visión equilibrada sobre este asunto, primando los programas en los que se defiende el suicidio asistido, según Efe.

Según Thompson, el de hoy será el quinto programa en tres años en el que la emisora pública ofrece el punto de vista de un activista o un simpatizante de los partidarios de la eutanasia. El portavoz de la ONG ha dicho que este tipo de programas de televisión presentan el riesgo de crear "un efecto contagio" para las personas "vulnerables".

La corresponsal de TVE en Londres, Anna Bosch, informa de que en el país hay una campaña "muy importante" para despenalizar la eutanasia y recuerda que el año la Justicia dio un "pequeño paso" en ese sentido. En concreto la Fiscalía de Inglaterra y Gales, a petición de una paciente con una enfermedad degenerativa, estableció una serie de circunstancias en las que no se perseguirá a quienes participen en estos procesos.