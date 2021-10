El concejal electo del PP en Elorrio (Bizkaia), Carlos García, ha denunciado este martes las coacciones y amenazas que ha sufrido por parte de la Izquierda Abertzale de esta localidad desde el inicio de campaña de las elecciones del 22 de mayo.



El último episodio, en concreto, se produjo el pasado fin de semana, cuando fueron buzoneados pasquines por todo el municipio en los que, entre otras cosas, se acusa a los populares de ser "de extrema derecha", "responsables del bombardeo de Gernika" y, en su caso personal, de encarnar a "un soldado" que ha ido a hacer "la guerra" a esta localidad.



En declaraciones a Europa Press Televisión, García ha incidido en que "la propia candidata" de Bildu a la alcaldía de Elorrio estaba repartiendo este mismo domingo estos pasquines por el municipio, en los que también se coacciona y presiona al PNV.

El PP votará para "desbancar a Bildu"

Carlos García ya ha anunciado que su voto servirá para aupar al PNV a la alcaldía de la localidad, tras quedar empatada esta formación con Bildu a 6 concejales.



El próximo edil popular de Elorrio ha destacado que este tipo de panfletos no le harán desistir de que pueda ejercer su responsabilidad. García recordó que no es la primera vez en esta campaña que su formación ha tenido problemas en Elorrio.



"A una persona la tuvimos que denunciar en la comisaría de la Ertzaintza en Durango porque nos insultó y nos llamó fascistas, y dijo que lo íbamos a pagar muy claro. No es la primera vez (que se meten con ellos), y espero que sea la última", sentenció.



El edil popular ha añadido que, con estos hechos, Bildu "ya se va quitando el velo" porque, asegura, "ven que los resultados democráticos de las últimas elecciones les aparta de la alcaldía, y por lo tanto están intentando por todos los medios alterar los resultados de las elecciones que han sido libres y en las que los vecinos de Elorrio han votado por un cambio en la alcaldía", añadió.



Según ha especificado, su voto "va encaminado a desbancar a Bildu y a llegar a acuerdos con el resto de fuerzas democráticas, y aunque intenten evitarlo no lo van a conseguir".