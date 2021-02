Ya se conocen los finalistas para los IV Premios Nacionales a la Industria del Videojuego, los mejores trabajos desarrollados en el último año por creadores españoles.

Castlevania: Lords of Shadow es el que acumula mayor número de candidaturas, con 7, mientras que BasketDudes y The Next Thing tienen cuatro.

Los premios se entregarán en la noche del jueves 30 de junio en Barcelona (Sala Arteria Paralel), dentro de los eventos del Gamelab 2011, en una gala conducida por el actor y director José Corbacho.

En esta edición, a diferencia de las anteriores, los finalistas y ganadores son votados por los miembros de la recientemente creada Academia de las Artes y las Ciencias Interactivas, y no por un jurado especializado como hasta ahora, excepto los premios especiales elegidos por la prensa, el público y los premios honoríficos.

El Premio Homenaje, otorgado a personalidades de la industria, recae este año en James Armstrong, Consejero Delegado de Sony Computer Entertainment para el sur de Europa, en reconocimiento a su carrera profesional.

El Premio del Público se vota a través de Gamelab y el Premio Especial de la Prensa será votado por los medios acreditados a la Feria, entre los que RTVE.es participa como medio oficial.

Por otra parte, Peter Molyneux recibirá el Premio Internacional Gamelab por sus 25 años de carrera. Y el Premio de Honor de la Academia se entregará a Hideo Kojima por su trayectoria e influencia creativa en la industria y en la cultura universal.

Los finalistas en las distintas categorías de los IV Premios Nacionales Gamelab a la Industria del Videojuego son los siguientes:

Premio al mejor juego BasketDudes (Bitoon)

Battlefield BC2 (Digital Legends)

Castlevania: Lords of Shadow (MercurySteam)

Invizimals: Shadow Zone (Novarama)

Premio al mejor juego para dispositivos portátiles Battlefield BC2 (Digital Legends)

Pro Zombie Soccer Apocalypse Edition (Super Awesome Hyper Dimensional Mega Team)

Split Second (Digital Legends)

Volcano Escape (Bravo Game Studios)

Premio al mejor juego para consolas portátiles Invizimals: Shadow Zone (Novarama)

Music on: Learning Piano (Abylight SL)

Play English (Tonika Games)

VT Tennis (Virtual Toys)

Premio al mejor juego PC online Baobab Planet (Freedom Factory)

BasketDudes (Bitoon)

Millionaire City (Digital Chocolate)

Sports City (Zed)

Premio al mejor juego Indie My Fireplace (Continental Producciones S.L)

Pro Zombie Soccer Apocalypse Edition (Super Awesome Hyper Dimensional Mega Team)

The Fancy Pants Adventures (Over The Top Games)

Zombie Panic in Wonderland (Akaoni)

Premio al mejor diseño de juego BasketDudes (Bitoon)

Castlevania: Lords of Shadow (MercurySteam)

Play English (Tonika Games)

The Fancy Pants Adventures (Over The Top Games)

Premio a la mejor dirección artística BasketDudes (Bitoon)

Castlevania: Lords of Shadow (MercurySteam)

The Next Big Thing (Pendulo Studios)

Zombie Panic in Wonderland (Akaoni)

Premio a la mejor animación Castlevania: Lords of Shadow (MercurySteam)

Kung Fu Panda 2 (Bravo Games Studios)

The Fancy Pants Adventures (Over The Top Games)

The Next Big Thing (Pendulo Studios)

Premio a la mejor música original Castlevania: Lords of Shadow (MercurySteam)

Pro Zombie Soccer Apocalypse Edition (Super Awesome Hyper Dimensional Mega Team)

Sports City (Zed)

The Next Big Thing (Pendulo Studios)

Premio al mejor sonido Castlevania: Lords of Shadow (MercurySteam)

Motion Sports (Ubisoft Barcelona)

Play English (Tonika Games)

The Next Big Thing (Pendulo Studios)