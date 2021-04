Los fallecidos en Alemania por el brote de una variante de la bacteria intestinal E. coli Enterohemorrágica ascienden ya a 14, según han informado las autoridades sanitarias, después de que se registrarán dos nuevas muertes, la de una anciana de 87 años de Mecklenburgo-Antepormerania y una mujer de entre 40 y 50 años del estado de Renania del Norte-Westfalia.

El pasado viernes, la cifra de muertos por el síndrome urémico hemolítico (SUH) que provoca este germen patógeno era todavía de seis, mientras que durante el fin de semana aumentó a diez, todos ellos del norte de Alemania. Mientras, el número de casos de infección por la bacteria intestinal asciende ya a unos 1.200, indicó el Instituto Robert Koch de Berlín.

De ellos, unas 120 personas están afectadas con el SUH, que se caracteriza por causar insuficiencia renal, anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, defectos de coagulación y signos neurológicos variables. La buena noticia es que el Instituto de Medicina de Hannover ha afirmado que la terapia con el anticuerpo Eculizumab a la que han sido sometidos los pacientes infectados con la peligrosa variante de la bacteria intestinal está dando resultados.

Está previsto que hoy se reúnan representantes del Gobierno central, de los estados federados y de las autoridades sanitarias y de protección al consumidor en el Instituto Robert Koch de Berlín para abordar la situación, que se ha achacado a hortalizas procedentes de España.

"Pero queremos estar seguros de que no se ponen en el mercado europeo productos contaminados", han añadido. Ante una crisis de estas características, el sistema europeo para la seguridad alimentaria "pone su confianza en el país de origen" para que lleve a cabo la investigación necesaria y tome las medidas adecuadas.

"No creo que haya necesidad de aplicar restricciones totales sobre productos que procedan de un Estado miembro específico", han indicado fuentes comunitarias familiarizadas con el caso, que han recordado que Bruselas está a la espera de conocer los resultados definitivos de las pruebas de laboratorio que se han realizado en origen y destino.

La Comisión Europea, en cualquier caso, estima que "no hay necesidad" de bloquear el mercado europeo a los pepinos procedentes de España, pese a la decisión de varios países de la Unión Europea de retirar este producto y otras hortalizas importadas de España por temor a que sean el origen del brote infeccioso.

Bruselas no ve razones para vetar los productos españoles

Chequia y Bélgica se suman al cierre

República Checa ha sido el último país europeo en sumarse a la prohibición y no permitirá la venta de dos remesas de pepinos españoles. La Inspección Nacional de Productos Agrícolas y Alimentarios (SZPI) informó en un comunicado de que "ha dado instrucciones para que se prohíba la salida al mercado de la remesa en cuestión, y en el caso de que los pepinos ya se encuentren en las cadenas comerciales, que sean inmediatamente retirados".

La SZPI checa destaca que no se ha detectado ningún caso de contaminación en su territorio por la bacteria E. coli, pero desde que las autoridades sanitarias alemanas anunciaron el pasado jueves que el brote infeccioso tiene su origen en pepinos procedentes de España, las cadenas de alimentación checas empezaron a retirar de sus mostradores, de manera preventiva, este producto.

01.30 min La bacteria E.Coli, responsable de las muertes en Alemania.

"Estamos reuniendo información. De momento no sabemos cuánto se ha vendido y cuánto no", indica en esa nota Michal Spacil, portavoz de la SZPI. Las autoridades checas explicaron que los pepinos habían sido vendidos a la empresa checa Country Life, que tiene su propia cadena de tiendas, aunque también intermedia en la venta a terceros.

Bélgica también ha prohibido este lunes la importación pepinos de las dos explotaciones españolas sospechosas de haber distribuido esta hortaliza contaminada. La ministra belga de Agricultura, Sabine Laruelle, ha pedido a la Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria (AFSCA) que "prohíba las importaciones de esas dos empresas".

“No estamos bloqueando todos los productos españoles“

Aún así, la ministra belga destaca que "no estamos bloqueando todos los productos españoles, sino solo los que proceden de esas firmas". Laruelle explica que Bélgica no importa pepinos desde diciembre ya que "producen bastante" para satisfacer la demanda doméstica, y lo que se va a hacer es "incrementar la vigilancia" para que si se vuelven a reanudar las importaciones de esa hortaliza los envíos no procedan de esas dos empresas.

Fuera de la UE, Rusia ha anunciado la prohibición a partir de hoy de las importaciones de verduras procedentes de España y Alemania tras el brote de una infección intestinal de la que las autoridades alemanas culparon inicialmente a una partida de pepinos españoles. "Si la situación no cambia, prohibiremos todas las verduras europeas", ha asegurado Guennadi Oníschenko, jefe sanitario ruso, a la agencia Interfax.