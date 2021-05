"Buenas noches. Esta noche puedo informar a los americanos y al mundo que Estados Unidos ha dirigido una operación que ha matado a Osama bin Laden, el líder de Al Qaeda, y el terrorista responsable del asesinato de miles de hombres, mujeres y niños inocentes". Con estas palabras el presidente de EE.UU., Barack Obama, anunciaba al mundo, la madrugada del uno al dos de mayo, que se "había hecho justicia": había consumado la venganza estadounidense tras el 11- S.

A partir de ese momento, estos son los principales acontecimientos que se han vivido desde que se supo la muerte del líder de Al Qaeda.

1. Reacciones

El mundo reacciona de diversas formas. De un lado, los estadounidenses no dudan en salir a la calle para celebrar la noticia: "Obama 1- Osama 0", rezaban algunas de las pancartas que se podían leer entre los que estallaron de júbilo. Del otro, comenzaron las preguntas sobre el desarrollo de una operación que ha culminado con el cuerpo de Bin Laden en el fondo del mar. Mientras, la popularidad de Obama comienza a subir.

Los primeros detalles que se conocen sobre cómo murió Bin Laden parecen muy claros y que justifican el motivo por el que no se le pudo capturar vivo: los Navy Seals entraron en la casa del líder de Al Qaeda, que estaba armado y se produjo un intercambio de fuego en el que, junto a él, perdieron la vida cinco personas. Entre ellas, una de sus mujeres y su hijo. Ese mismo día se muestran las imágenes de cómo la administración Obama vivió en directo el desarrollo de la operación. Pero esto no basta, todo el mundo quiere más: quieren la verdadera fotografía del cadáver de Bin Laden. Sin embargo, el presidente no dará su consentimiento para ello.