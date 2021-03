La crítica francesa, que ha respaldado Londres, en la que ha defendido que no se está haciendo suficiente en cómo se está gestionando la guerra en Libia ha puesto de manifiesto la división en el seno de la OTAN pero, además, puede suponer un inminente estancamiento militar que podría dejar a Muammar Gaddafi aferrarse al poder.

Con todo, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, recibirá el próximo miércoles en París al primer ministro británico, David Cameron, para hablar sobre la situación en Libia, según han confirmado a la agencia EFE fuentes del Elíseo.

En el transcurso de una cena de trabajo, los dos mandatarios repasarán la situación en el país magrebí, tras estas críticas vertidas que no solo ponen de manifiesto lo límites de la operación de la OTAN. También reflejan la frustración por la retirada de Estados Unidos en los ataques contra las fuerzas de tierra de Gaddafi y por las restricciones impuestas por varios aliados europeos sobre el uso de sus aviones de combate en Libia, según han manifestado este martes varios diplomáticos y analistas.

Por último, el jefe de operaciones en el cuartel general para Europa de la OTAN, Mark Van Uhm, ha respondido a las quejas de Francia y Reino Unido admitiendo implícitamente la falta de medios. "Si tienes más (medios), puedes hacer más", ha subrayado Van Uhm en rueda de prensa. No obstante, ha añadido que "con los medios que tenemos, estamos haciendo una gran labor" .

En cambio, el Secretario de Estado español para Asuntos Europeos, Diego López Garrido, cree que "no es necesario" porque "la acción de la OTAN va bien" . La alianza "ha hecho un buen trabajo", insiste, y prueba de ello es que "la zona de exclusión aérea es un éxito".

Estas posturas las han manifestado este martes en la reunión de la UE en Luxemburgo. En ella, el jefe de la diplomacia francesa, Alain Juppé, ha abierto el fuego al decir que la Alianza "no hace lo suficiente". "La OTAN debe jugar su papel totalmente . Quería liderar las operaciones, lo aceptamos. Ahora debe jugar su papel, lo que significa evitar que Gadafi use armas pesadas para bombardear las poblaciones ", ha declarado a la cadena de radio France Info.

Dimisión de Gadafi

En lo que sí parece haber sintonía es en la necesidad de que Muamar al Gadafi y su familia abandonen el poder. "Somos muy claros, queremos ver democracia y paz en Libia. (...) Gadafi no puede liderar al país en esa dirección", ha señalado la jefa de la diplomacia de la UE, Catherine Ashton.

Desde Libia, el líder político de los rebeldes, Mustafa Abdel Jalil, ha reiterado su negativa a aceptar el acuerdo de la Unión Africana porque no contempla la salida del coronel. "La iniciativa de la Unión Africana no incluye la marcha de Gadafi y sus hijos de la escena política libia, por lo tanto no es apropiada", ha subrayado.

En el campo contrario, uno de los hijos de Gadafi, Saif el Islam, ha descartado la idea de dejar el poder. "Queremos sangre nueva para el futuro de Libia. Pero hablar de que (Muamar el Gadafi) se marche, es ridículo", ha declarado al canal francés de noticias BFM.

"Si Occidente quiere democracia, una nueva constitución, elecciones, bien, estamos de acuerdo en eso pero Occidente debe ayudar a crear el clima propicio. Todos estos bombardeos, este apoyo que le da a los grupos rebeldes, todo esto es contraproducente", ha añadido.