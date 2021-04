"Nadie pudo haber oído que yo hablase de copago", ha dicho Ramón Luis Valcárcel en Radio Nacional. El presidente murciano asegura que se han malinterpretado sus palabras y ha negado que en algún momento haya defendido el copago en Sanidad y Educación.

"Valcárcel no plantea ningún copago, sino lo que se hace en otras comunidades socialistas, como Andalucía o Extremadura", ha dicho en referencia a medidas como el céntimo sanitario, un impuesto sobre el precio del combustible que se deriva a mantener la sanidad.

El presidente murciano ha dicho para justificar sus declaraciones de este lunes que hay que "resolver los problemas de financiación de los servicios básicos" y para eso hay que ser "valiente". "La sanidad no la paga Zapatero ni Valcárcel", "la pagan los ciudadanos con los impuestos".

No obstante, Valcárcel ha aclarado en Radio Nacional que no se siente corregido por el PP porque, a su juicio, no ha dicho nada distinto a lo que dice su partido.

Pero ya había levantado ampollas incluso en su partido. Apenas unas horas después de sus palabras, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons , respondió al presidente de Murcia afirmando que su partido "no es partidario de establecer el copago ni en Sanidad ni en Educación", ya que "deben ser universales y gratuitas para todos", y que espera que "la mala" gestión del Gobierno "no obligue a los españoles a pagar".

Culpas para Zapatero

Según el comunicado, Valcárcel ha dicho que en Murcia "sigue creciendo la población y que hay que prestar esos servicios esenciales a los nuevos murcianos".

"Evidentemente -reza la nota- no se puede gastar más de lo que se tiene", pero también que "si Zapatero, como presidente de todos los españoles, no cumple con sus obligaciones y no reconoce el crecimiento de población que se ha dado en la Región de Murcia, alguien debe dar esos servicios a los nuevos murcianos", prosigue el comunicado.



Valcárcel, ha añadido que "el Gobierno regional está haciendo todos los esfuerzos necesarios para que los ciudadanos no sufran una merma de esos servicios" y ha criticado "la dejadez y el sectarismo de Rodríguez Zapatero".