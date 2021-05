La policía francesa calcula que a la banda terrorista ETA le quedan entre 50 y 100 activistas en libertad, según las estimaciones hechas este martes por el comandante Jérôme Broglio ante el Tribunal de lo Criminal de París.



"Ahora hay más militantes encarcelados que en libertad" y estos últimos son "sólo unas decenas, 50 ó 100" frente a los alrededor de 600 que están en la cárcel, ha expuesto Broglio durante el juicio a los etarras Pedro Esquisábel 'Xerpa' y José Manuel Ugartemendía.



Durante la descripción de Broglio del aparato político de la banda, en el que ha situado a Esquisábel y Ugartemendía durante los años previos a su detención el 28 de abril de 2005 en Caussade, al sur de Francia, ha insistido en que la organización terrorista "coordina toda la izquierda radical vasca (...) infiltrando" sus partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones.



Para ilustrarlo, ha puesto los ejemplos de Batasuna, "la vitrina legal de ETA" y la organización juvenil Segi, que "constituyó -dijo- un vivero muy importante" de nuevos activistas.

La única salida de aquellos que viven en clandestinidad es rearmarse

A la vista de su experiencia de las treguas anteriores declaradas por la banda, y en particular de las de 1999 y 2006 que conoció directamente, Broglio se ha mostrado desconfiado sobre las verdaderas intenciones del anuncio de cese el fuego unilateral hecho en enero.



"Desgraciadamente nos hemos dado cuenta de que (...) esos periodos de tregua no estaban exentos de segundas intenciones políticas (..) y han sido utilizados para rearmarse" ha señalado.



Además, ha asumido que "el problema es complejo" porque los etarras que viven en la clandestinidad y tienen a sus espaldas delitos "no pueden retomar una vida normal" y al final "la única salida es rearmarse".