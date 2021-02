>> La narración sigue aquí

23.25 El viceprimer ministro británico, Nick Clegg, ha afirmado en una entrevista a Reuters que “no hacer nada en Libia no era una opción”. Clegg ha reconocido el riesgo de la intervención pero ha comentado que "hay que aceptar que hay consecuencias no planeadas en este tipo de acciones".

23.10 Un buque de la OTAN rescata en el Mediterráneo a una embarcación sobrecargada.

22.13 El Ministerio de Salud libio afirma que los ataques producidos desde el pasado domingo al miércoles han dejado 114 muertos y 445 heridos.

21.56 En Ajdabiya, los rebeldes han cogido a muchos combatientes de las tropas de Gadafi como rehenes tras los duros combates.

21.52 Misrata está siendo objeto de un intenso bombardeo de las fuerzas pro-Gadafi, según un testigo que ha asegurado que ha habido además cinco muertos.

21.40 La coalición internacional ha lanzado más de un centenar de operaciones contra las tropas de Gadafi.

01.31 min En las últimas horas la operación internacional de la OTAN en Libia han lanzado en Bengasi 16 misiles tomahawk y han desarrollado un total de 150 operaciones aéreas contra las posicisiones de Gadafi.

21.39 EEUU ha intensificado su contacto con la oposición libia y se plantea reconocer la autoridad del Consejo Nacional de Transición (CNT), aunque ese paso aún enfrenta "obstáculos legales", ha explicado el embajador estadounidense en Libia, Gene Cretz.

21.36 Los rebeldes han entrado en la ciudad pro-Gadafi de Ajdabiya, según Al Yazira.

21.32 La decisión de la OTAN de hacerse cargo de la zona de exclusión aérea no incluye realizar ataques aéreos contra las tropas de Muamar el Gadafi, una misión que quedaría en manos de Estados Unidos hasta nuevo acuerdo.

01.28 min La OTAN asumirá el mando

21.28 Libia.- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha llamado por teléfono hoy al primer ministro de Grecia, Giorgos Papandreou, para agradecer la "solidaridad" de su país en la misión militar contra Libia, informó la Casa Blanca.

21.26 Siria.- En Youtube se puede ver un vídeo de un manifestante que está a favor de las reformas gubernamentales.

21.20 Italia.- Las capitanías de los puertos italianos están en estado de "alerta máxima" en previsión de la llegada de inmigrantes procedentes de África del Norte. Un total de 13.500 personas han llegado en los últimos 20 días a la isla de Lampedusa, según el almirante Marco Brusco.

21.18 Jordania.- El primer ministro asegura que los islamistas, que son los culpables de los enfrentamientos que han estallado este viernes, reciben ordenes de Egipto y Siria.

21.15 Los rebeldes libios se han mostrado hoy optimistas de que en las próximas horas puedan recuperar el control total de Ajdabiya, donde continúan los choques al igual que en Misrata y en Zintan, en tanto que la calma reina en Bengasi. A última hora de la tarde, el portavoz rebelde Mustafa Geriani señalado en Bengasi que esperaban que a lo largo de la noche la estratégica ciudad de Ajdabiya, situada a 160 kilómetros al sur de Bengasi, cayera bajo el control total de los revolucionarios.

21.10 Libia.- "Que los rebeldes recuperen Ajdabiya sería un éxito porque supondría recuperar una ciudad que habían perdido hace dos semanas. Esto les abriría de nuevo el camino hacia Trípoli. En cambio, las fuerzas de Gadafi parecen recurperar terreno en Misrata, la única ciudad rebelde en el oeste del país", informa el enviado especial de TVE a Libia Antonio Parreño.

21.04 El ministerio británico de Exteriores ha condenado hoy "el uso de la fuerza contra manifestantes" en Siria por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y conminó al Gobierno de ese país a escuchar las demandas del pueblo y a introducir reformas.

21.03 Siria.- Amnistía Internacional asegura que al menos 55 personas han muerto desde que comenzaron las protestas en Siria hace una semana.

20.55 Libia.- Las fuerzas leales al líder libio Muamar el Gadafi ha bombardeado un área de las afueras de Misrata, lo que ha provocado seis muertos, entre los que hay tres niños, según un rebelde.

20.47 Siria.- El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha pedido hoy al presidente de Siria, Bashar al Asad, que las autoridades del país respeten los derechos fundamentales de su pueblo y actúen con contención, tras la sangrienta represión de las protestas populares en varias ciudades del país.

20.41 Resumen del día. Las revueltas árabes se extienden por Jordania, Siria, Yemen y Baréin y dejan uan veintena de muertos.

20.36 Baréin.- La policía ha dispersado con granadas lacrimógenas a manifestantes que protestaban en varias ciudades chiíes próximas a Manama, según testigos. Las manifestaciones se han producido a pesar del despliegue masivo de las fuerzas de seguridad en ciudades situadas al sur y al oeste de la capital.

20.33 Libia.- En Misrata vuelven los enfrentamientos. Francotiradores pro-Gadafi han matado a tres rebeldes.

20.31 Jordania.- El primer ministro culpa a los islamistas de los choques de este viernes, según la televisión jordana.

20.13 La bandera española ha ondenado hoy en la manifestación de viernes en la plaza de los juzgados de Bengasi de la mano de un grupo de rebeldes que la colocaron en lo alto de una tienda de campaña, donde residen desde el pasado 17 de febrero.

19.49 Libia.- Los bancos abrirán mañana en Bengasi, capital de los rebeldes libios, tras permanecer una semana cerrados, aunque no lo harán en su horario normal, según el portavoz de los revolucionarios Mustafa Geriani.

19.43 Siria.- Un responsable de este país asegura que no son 20 los muertos en Sanamein, sino que son diez las personas fallecidas.

01.34 min Aumenta el número de ciudades sirias que registran protestas contra el gobierno

19.40 Libia.- Muamar el Gadafi ha dado armas a voluntarios civiles para combatir a los rebeldes, según un alto responsable del Pentágono, el vicealmirante Bill Gortney.

19.37 Canadá ha aprobado una ayuda humanitaria de tres millones de dólares canadienses destinada a los extranjeros bloqueados en las fronteras de Libia y que desan regresar a su país.

19.31 Libia.- Decenas de mujeres se han manifestado hoy junto a la plaza de los juzgados de Bengasi, la capital de los rebeldes, para pedir la caída del régimen del líder libio Muamar el Gadafi. La protesta transcurrió en paralelo a la de los hombres, situados en mitad de la plaza, ya que ellas se encontraban en un recinto cerrado al aire libre frente a la sede de los juzgados que dan su nombre a la plaza.

19.28 Estados Unidos y otras potencias occidentales preparan una operación militar terrestre para derrocar al dictador libio, Muamar el Gadafi, si la actual ofensiva aérea no le obliga a capitular, según los servicios de inteligencia rusos.

19.12 Libia.- El ascenso prometido por Gadafi incluye a todos los miembros de las fuerzas de seguridad y a la policía.

19.06 Siria.- El opositor Maamun Al-Homsi insta a la comunidad internacional a que intervenga para parar que civiles sean asesinados.

19.03 Egipto.- Más de 2.000 personas se han concentrado en El Cairo para pedir más reformas políticas, incluyendo un juicio rápido para el expresidente, Hosni Mubarak, según la agencia estatal MENA. Los manifestantes se han concentrado en la plaza Tahrir y han coreado eslóganes nacionalistas y han pedido que Mubarak y otras personalidades de su Gobierno sean juzgados por corrupción.

19.00 La hoja de ruta que el Gobierno de Libia estaría dispuesto a poner en marcha incluiría "la adopción y desarrollo de una política que cumpla con las aspiraciones del pueblo libio de forma pacífica y democrática". La delegación libia en la Unión Africana también ha solicitado el fin de los bombardeos y del bloqueo naval.

18.58 Libia.- El coronel Muamar el Gadafi ascenderá a todos los miembros de sus fuerzas armadas, según la televisión estatal libia.

18.56 Jordania.- Aumenta la cifra de heridos. Según fuentes médicas, habría más de 130 personas heridas.

18.53 Siria.- Estados Unidos ha pedido al Gobierno sirio que pare la violencia contra los manifestantes y las detenciones de los activitas de derechos humanos.

18.51 La OTAN ha planeado que la zona de exclusión aérea se extienda durante tres meses, pero podría alargarse o acortarse si fuera necesario, según un funcionario de la alianza.

18.44 El presidente de Estados Unidos, Barak Obama, mantendrá una conferencia telefónica con los líderes del Congreso para informarles de la situación de Libia, según el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney.

18.39 Aviones cataríes han protagonizado las primeras misiones en el espacio aéreo libio, conjuntamente con aparatos franceses, ha indicado hoy el Ministerio galo de Defensa. "Se trata de la primera aportación aérea de un país de la Liga Árabe en el marco de las operaciones multinacionales en Libia", ha señalado Defensa en un comunicado.

18.37 Libia.- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha comenzado a visitar a los soldados gubernamentales libios y a otras personas hechas prisioneras por los rebeldes en la ciudad de Bengasi, según informó el organismo humanitario.

18.32 Siria.- El ministro de Información asegura que la situación es de calma en todo el país, según la televisión Al Arabiya.

18.23 El Gobierno libio está "preparado para poner en marcha la hoja de ruta" propuesta por la Unión Africana para poner fin a las hostilidades en Libia, han indicado los representantes de Trípoli en el transcurso de una reunión en Addis Abeba, sede de la organización panafricana.

18.22 Libia.- La coalición internacional que patrulla la zona de exclusión aérea en Libia "ha salvado ya muchas vidas inocentes", aunque el coronel Muamar al Gadafi sigue atacando a sus propios habitantes, según ha declarado el Ministerio de Defensa del Reino Unido.

18.18 Siria.- Centenares de personas se han concentrado en la plaza de los Omeyas en el centro de Damasco para mostrar su apoyo al presidente Bachar al-Assad. Los manifestantes, la mayoría jóvenes, se habían concentrado en la plaza portando banderas sirias y fotos del presidente.

18.16 El Congreso de EEUU realizará audiencias y una sesión a puerta cerrada la próxima semana sobre la participación norteamericana en la operación internacional en Libia ante las quejas de que el presidente Barack Obama no hizo las debidas consultas para esos ataques. Fuentes legislativas señalaron que los secretarios de Defensa, Robert Gates, y de Estado, Hillary Clinton, se reunirán el próximo miércoles a puerta cerrada con líderes de la Cámara de Representantes para responder a las quejas de demócratas y republicano.

18.13 Jordania.- Nuevos datos de la represión de una manifestación en el centro de Ammán. Habría muerto un simpatizante de la oposición. Además, unos cien más han resultado heridos al dispersar hoy la policía jordana una manifestación en el centro de Ammán, informaron activistas del movimiento opositor. El fallecido fue identificado como Jairi Saad, de 55 años, quien perdió la vida en alguno de los enfrentamientos que se produjeron en la plaza Gamal Abdel Nasser de Ammán, donde grupos de la oposición tienen instaladas tiendas de campaña en una vigilia política en favor de reformas políticas en Jordania.

18.11 El general canadiense Charles Bouchard deberá dirigir las operaciones de la OTAN en Libia, según ha explicado el ministro de Defensa de Canadá, Peter MacKay.

18.10 Libia.- "Continúan los ataques en Ajdabiya, en manos de los pro-Gadafi. Dicen los rebeldes que en pocos días podrían hacerse con esta ciudad", informa el enviado especial de TVE a Libia, Óscar Mijallo.

18.08 Siria.- Las fuerzas de seguridad han matado a tres personas más en Mauadamieh, un barrio de Damasco.

18.05 Miles de manifestantes han marchado en la capital de Mali, Bamako, coreando lemas de apoyo al líder libio Muamar el Gadafi y contra Sarkozy y Obama. La protesta estaba organizada por grupos islámicos.

18.01 Estados Unidos ha lanzado nuevamente 16 Tomahawks contra objetivos en Libia en las últimas 24 horas.

17.55 En Bengasi, miles de personas se han concentrado para el rezo y han defendido los ataques aéreos contras las fuerzas de Muamar el Gadafi. El imán Wanis al-Mabruk al-Fisay ha dado las gracias a Francia y a las Naciones Unidas por haber establecido una zona de exclusión aérea destinada a proteger a los civiles de la represión gubernamental.

17.53 Libia.- La televisión estatal libia asegura que algunas refinarías vuelven a operar de nuevo.

17.49 Túnez.- Italia va a dar a Túnez 80 millones de euros para ayudar a parar el flujo de migración procedente del Norte de África hacia sus costas, ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Franco Frattini.

17.46 Yemen.- El presidente, Alí Abdulá Saleh, ha asegurado que está preparado para ceder el poder para parar el derramamiento de sangre, pero solo en lo que él llama "manos seguras", cuando miles de manifestantes protestan contra él en el llamado "Día de la marcha".

17.38 Libia.- El presidente de Chad, Idriss Deby, cree que Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI) "ha tomado parte activa en la sublevación" en Libia y que los terroristas han robado misiles tierra-aire de los arsenales de ese país, según declaró en una entrevista difundida hoy por la revista "Jeune Afrique".

17.34 Según el ministro de Exteriores austriaco, no ha habido contactos de miembros del entorno de Muamar el Gadafi para buscar un cese al fuego o la salida segura desde Libia con el Gobierno austriaco. Estas declaraciones llegan en respuesta a un informe que decía que había habido contactos secretos entre ambos países.

17.30 Los cazabombarderos cruzaban el cielo de Ajdabiya, donde se encuentran los soldados fieles al coronel Gadafi. Los rebeldes han retomado la ofensiva y han entrado en esta ciuda.

17.28 Libia.- El Banco Central de Uganda ha tomado hoy el control de la sucursal del banco de propiedad libia Tropical Bank en Kampala, en cumplimiento con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU 1970 y 1973 sobre congelación de los bienes del líder libio, Muamar el Gadafi.

17.27 Siria.- Turquía ha pedido a Siria que cumpla con sus promesas económicas y las reformas sociales tan pronto como sea posible para hacer frente las protestas.

17.19 Baréin.- Un hombre de 71 años ha muerto por asfixia en su casa después de que la policía haya lanzado gases lacrimógenos en esta ciudad que está próxima a la capital Manama, según el grupo chií de la oposición Wefaq.

17.15 "El propio Gadafi habría ordenado una purga de opositores en Trípoli y en las ciudades que están bajo su control. La mayoría de las víctimas son civiles. En el plano militar continúa la ofesniva de las tropas de Gadafi en Misurata. El régimen gana terreno. Los sublevados avisan de que no tienen apenas municiones y que el avance de las tropas de Gadafi está provocando muchos muertos entre los civiles", informa el enviado especial de TVE a Libia, Óscar Mijallo.

17.12 La situación en Misrata, 200 kilómetros al este de Trípoli, ha mejorado después de que aviones de la coalición internacional bombardearan posiciones de las fuerzas gadafistas, ha señalado el portavoz rebelde, Abdelhamid Hoga.

17.10 Libia.- El nieto de Omar al-Mukhtar, el "Rey del Desierto" que dirigió a sus combatientes contra la Italia colonial y que fue ejecutado en 1931, asegura que su antepasado habría luchado con los rebeldes contra el líder libio Muamar el Gadafi.

17.02 Jordania.- Más de un centenar de heridos en los enfrentamientos entre los manifestantes que acampaban en una plaza de Ammán para reclamar reformas y los leales al régimen, según fuentes médicas. Además, la policía antidisturbios ha desmontado dicho campamento y ha detenido a varios jóvenes.

16.59 Libia.- El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha aseagurado que España no siente una amenaza especial del terrorismo islamista por su participación en la coalición internacional que está actuando en Libia. Zapatero se ha expresado así en la rueda de prensa que ha ofrecido al término de la reunión del Consejo Europeo de Bruselas, que tuvo como uno de sus principales asuntos el análisis de la situación en el país norteafricano.

16.54 Siria.- Ribal Al-Assad, primo del presidente sirio Bachar Al-Assad, y presidente en el exilio de la Organización por la Democracia y la Libertad en Siria, ha explicado en una entrevista en RNE que "los sirios quieren cambios ya y que sean pacíficos- La gente no puede esperar más. Llevan años esperando a que se produzcan unos cambios que hasta ahora no se ha producido".

16.25 Yemen.- El presidente, Alí Abdalá Saleh se ha mostrado combativo delante de una multitud de partidarios y ha asegurado estar preparado para "resistir" después del fracaso de las negociaciones con un general disidente. Unidades del Ejército, desplegados por la capital han disparado al aire para dispersar una manifestación progubernamental que intentaba concetrarse en la plaza de la Universidad donde se encontraban los anti-Saleh.

16.14 Baréin.- Pequeñas protestas han estallado en la capital en el llamado "Día de la Ira" a pesar de la prohibición de llevar a cabo manifestaciones bajo la ley marcial impuesta la semana pasada. Las protestas fueron reprimidas rápidamente or las fuerzas de seguridad que se desplegaron por toda la ciudad de Manama.

15.55 Un testigo ha asegurado a Al Yazira que las fuerzas de seguridad siria han abierto fuego contra los manifestantes y han matado al menos a 20 personas en la ciudad de Sanamein.

15.52 Siria.- Varios manifestantes han muerto por tiros contra la protesta que se dirigía hacia la ciudad de Deraa, según un militantes de los Derechos Humanos. Era la novena jornada de protestas que se ha llamado "Día de la dignidad".

01.41 min Los últimos enfrentamientos en la ciudad de Deraa han causado decenas de muertos, cerca de 100 según algunas organizaciones que denuncian que han sido abatidos por la policía.

15.49 Un buque militar de la OTAN que participa en el embargo naval impuesto por la ONU a Libia ha rescatado a una embarcación sobrecargada en el Mediterráneo que había pedido ayuda, ha declarado un portavoz de la alianza militar en Italia.

15.45 Según un portavoz rebelde, las fuerzas gubernamentales han secuestrado y golpeado a miles residentes en Zauiya desde que retomaron el control de la ciudad, cerca de Trípoli hace dos semanas.

15.38 Libia.- Cerca de Ajdabiya, ciudad al este del país y en mano de las fuerzas pro-Gadafi, se han escuchado dos grandes explosiones y se puede ver una enorme columna de humo en el horizonte. No es posible determinar el origen de las explosiones.

15.33 Arabia Saudí.- Cientos chiíes se han manifestado en el este del país, en una de las provincia productora de petróleo, para pedir la puesta en libertad de los presos y la retirada de las fuerzas saudíes de Baréin.

15.30 Siria.- Los manifestantes han quemado la estuta del último presidente del país, Hafez Al-Assad, que se ubica en una plaza de Deraa.

15.15 Libia.- "Los rebeldes dicen que al menos 8.000 personas han muerto desde que comenzó la revuelta, la mayoría son rebeldes, pero podrían ser muchos más porque no controlan cuántos han muerto en zonas de Gadafi. En Misurata las tropas de Gadafi parece que estarían eliminando las defensas rebeldes", informa el enviado especial de TVE a Libia, Óscar Mijallo.

15.00 Jordania.-57 heridos en el ataque a una manifestación de jóvenes (AFP).

14.58 Siria.- Varios muertos por disparos de las fuerzas de seguridad en la ciudad de Sanamein, a las afueras de Deraa, según fuentes de la oposición citadas por AFP.

14.49 Participación de Catar.- Catar ha anunciado oficialmente que algunos de sus aviones han sobrevolado Libia, convirtiéndose así en el primer país árabe que participa en la guerra.

14.37 Siria.- Reuters informa de manifestaciones contra el régimen sirio en Hama. En 1982, una revuelta islamista en esta ciudad fue violentamente reprimida por Hafez al Asad, padre de Bachar al Asad, causando miles de muertos.

14.23 Libia.- Las fuerzas de la coalición internacional han disparado 16 misiles Tomahawk en las últimas 24 horas, según fuentes militares de EE.UU.

14.05 Turquía.- El primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha afirmado que su país quiere que la OTAN dirija las operaciones contra Libia junto a la Liga Árabe y la Unión Africana "para no cometer los mismos errores que en Afganistán e Irak".

13.54 Zapatero sobre Libia: El presidente del Gobierno español, José Luís Rodríguez Zapatero, ha hablado tras la cumbre de Bruselas. "Vamos a usar la fuerza amparada por las Naciones Unidas de forma limitada y contenida para proteger al pueblo libio, y vamos a poner nuestra capacidad política para que haya un cambio de sistema de gobierno en Libia", ha declarado.

Según Zapatero, la intervención internacional ha evitado "una acción devastadora en Bengasi".

El presidente del Gobierno también ha condenado "de manera terminante la escalada de represión en algunos países de la región", aunque sin nombrar a ninguno. "La respuesta a las manifestaciones son cambios políticos y no la represión", ha añadido.

13.48 Control de la OTAN.- El ministro de Exteriores italiano, Franco Frattini, de visita en Túnez, ha afirmado que la OTAN tomará el mando de la intervención militar sobre Libia el domingo o el lunes.

13.39 Sarkozy ha anunciado también que Francia y Reino Unido preparan una "propuesta política" sobre la guerra de Libia.

13.27 Nicolas Sarkozy habla tras la cumbre de la UE en Bruselas y defiende que la OTAN coordine la operación militar sobre Libia mientras la "coalición internacional" mantiene el mando político.

"¿Qué otra solución hay?", se ha preguntado Sarkozy, "una vez que nuestros amigos estadounidenses han dicho que no querían ser la nación marco", y dado que existe la estructura militar de la Alianza, "un estado mayor donde estamos todos". La prueba de que este esquema funciona, según el presidente francés, es que dos países árabes, Catar y los Emiratos Árabes van a participar en los vuelos.

13.13 Óscar Mijallo, enviado especial de TVE a Tobruk, informa que las fuerzas de Gadafi "se hacen fuertes en Misrata, la tercera ciudad del país, escenario de encarnizadas batallas, donde bombardean a los rebeldes con artillería pesada".

13.13 Yemen.- Fuentes cercanas al presidente Saleh y al principal general disidente, Ali Mohsen, aseguran que ha fracasado un intento de negociación entre ambos.

13.09 Miguel Molleda, enviado especial de TVE, informa desde la carretera entre Bengasi y Ajdabiya: "En esta carretera hay un reguero de vehículos de las tropas de Gadafi destruidos por la aviación francesa el pasado sábado: lanzaderas de cohetes, tanques y blindados. Según los rebeldes, se han iniciado negociaciones entre estos y los soldados de Gadafi para que las tropas gubernamentales se retiren de Ajdabiya".

13.05 Control de la OTAN.- La portavoz de la OTAN, Oana Lungescu, ha declarado que la Alianza coordinará con la coalición internacional las operaciones militares sobre Libia en los próximos días para evitar conflictos hasta que la Alianza asuma el control militar de todas las acciones.

12.44 Unión Africana.- La UA afirma que desea mediar entre los rebeldes y el gobierno libio para acabar con la violencia y facilitar la convocatoria de elecciones.

12.43 Yemen.- Disparos al aire en Yemen para separar a partidarios y opositores de Ali Abdalá Saleh.

12.23 Libia.- El ministro de Exteriores británico, William Hague, dice que las tropas de Gadafi se tienen que retirar de lugares como Misrata para que alto el fuego sea real.

12.18 Siria.- Según Reuters, hay una decena de personas detenidas en Damasco, donde la policía secreta ha disuelto un intento de manifestación contra el régimen.

12.15 Libia.- Un mando militar de Reino Unido afirma que sus aviones vigilan a las fuerzas de Gadafi y están dispuestos a intervenir cuando crean que amenazan la vida de civiles. Por su parte, el ministro de Exteriores británico afirma que no hay "confirmación" de víctimas civiles en los bombardeos.

12.13 Siria.- Miles de personas marchan en el funeral de las víctimas de la represión en Deraa, según Reuters.

12.09 Libia.- Los planes de la OTAN para una zona de exclusión aérea asumen que la misión puede durar 90 días, según un oficial de la Alianza citado por Reuters. Este periodo puede ampliarse o acortarse si es necesario, ha añadido dicha fuente.

11.59 Siria.- La policía secreta siria ha arrestado al menos a tres personas en Damasco, según Reuters, tras las protestas en la ciudad de Deraa.

11.39 Libia.- Los rebeldes libios prevén recuperar el control total de la estratégica localidad de Ajdabiya, 160 kilómetros al sur Bengasi, entre el viernes y el sábado.

11.36 Libia.- Entre 8.000 y 10.000 personas han muerto en Libia desde el inicio de la revuelta contra el líder libio, Muamar al Gadafi, según cálculos difundidos por los rebeldes en Bengasi, capital de los revolucionarios. El portavoz de los rebeldes, Mustafa Geriani, dijo en declaraciones a los periodistas que no descartan que la cifra pueda ser superior. El Gobierno libio dijo el jueves que las víctimas eran "más de cien".

11.34 Yemen.- El presidente Ali Abdalá Saleh se dirige a miles de sus partidarios en Saná y llama a resistir.

11.20 Libia.- Este vídeo resume la actualidad de la guerra hasta el momento.

03.46 min Durante esta noche han continuado los bombardeos sobre Libia. El gobierno de Gadafi afirma que se han producido víctimas civiles y niega que el jueves un caza francés haya abatido uno de sus aviones. "Que presenten las pruebas", dice el portavoz libio. Sobre el terreno continúan los combates en torno a Ajdabiya y Misrata. Los rebeldes se han constituido en Ejército Nacional y afirman que luchan contra Gadafi, no contra sus partidarios. En la arena internacional, Turquía ha modificado su postura tras obtener ciertas condiciones, y la OTAN se hará cargo de controlar la zona de exclusión aérea.

11.07 Libia.- Las tropas pro-Gadafi han retomado sus ataques contra algunos puntos de la ciudad de Ajdabiya, principal nudo de comunicaciones del este del país, a unos 50 kilómetros de Bengasi, la capital rebelde, según el canal cataría de TV Al Yazira.

10.55 Baréin.- El gobierno de Baréin ha interpuesto una protesta formal ante Libano por las declaraciones del grupo chií Hezbolá, que ha ofrecido su apoyo a los opositores bareiníes, también mayoritariamente chiíes.

10.53 Siria.- La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que la policía de Siria está demostrando un "cruel desprecio hacia la vida de los manifestantes" al reprimir duramente las protestas públicas de los últimos días.

10.51 Tráfico de armas a Yemen.- Turquía ha anunciado que investigará el origen del cargamento de 16.000 pistolas que salieron de su territorio con destino al norte de Yemen y fueron incautadas este jueves por las autoridades de los Emiratos Árabes.

10.10 Reunión de la Unión Africana.- Comienza en Adis Abeba (Etiopía) la reunión de la organización panafricana sobre Libia.

10.03 Gallardón sobre Gadafi.- Ana Pastor ha preguntado al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, invitado en Los desayunos de TVE, sobre la entrega de las llaves de oro de la ciudad a Muamar al Gadafi en su última visita.

"No nos corresponde al gobierno de Madrid enjuiciar eso, cualquier jefe de estado de visita oficial recibe las llaves de Madrid. Desde un criterio de lealtad institucional no podemos decir al gobierno de España que no nos parece bien", ha explicado, para añadir : "tenemos nuestra opinión, obviamente".

"No le estoy reprochando a Zapatero que invitara a Gadafi. El Ayuntamiento hace lo que le dice el Gobierno", ha precisado. Más, en este vídeo:

03.09 min El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado que entregó las llaves de oro de la ciudad a Muamar el Gadafi por orden del Gobierno de España y que su ayuntamiento "hace lo que le dice el Gobierno".

09.56 Jordania.- Opositores y partidarios del rey Abdalá de Jordania se han enfrentado esta noche a pedradas en Amman. Al menos hay 35 heridos.

09.52 Duración de la operación en Libia.-El jefe del Estado Mayor francés, almirante Edouard Guillaud, estima que la intervención militar internacional en Libia puede prolongarse "semanas", pero no "meses". En el mismo sentido se manifestó el jueves el ministro de Exteriores galo, Alain Juppé.

09.50 Participación de la OTAN.- El Gobierno británico ha calificado de "significativo paso adelante" el acuerdo de la OTAN de asumir el mando militar de las operaciones de vigilancia de la zona de exclusión aérea sobre Libia, según un portavoz gubernamental que ha destacado la decisión de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) de aportar doce aviones a esta misión.

09.48 Yemen.- Fuerzas de la Policía y del Ejército se han desplegado en la capital, Saná, en previsión de incidentes tras el rezo del viernes. Decenas de miles de opositores continúan concentrados en la plaza de la universidad, donde están acampados desde el día 21 de febrero.

09.31 China y Alemania hablan de Libia.- Los ministros de Asuntos Exteriores de China y Alemania, países que se han mostrado opuestos a la intervención militar internacional en el conflicto libio, han analizado en una conversación telefónica la situación en ese país, según el Ministerio de Exteriores chino.

Yang Jiechi ha subrayado en la conversación con su homólogo germano, Guido Westerwelle, quien visitará China la próxima semana, que Pekín "espera que la situación en Libia retorne a la paz y la estabilidad lo antes posible, evitando una escalada en el conflicto armado".

09.26 Libia.- El reportero gráfico de TVE Manuel Ovalle se encuentra en Trípoli, donde ha llegado tras un largo viaje. Así lo cuenta en esta conexión:

02.12 min Manuel Ovalle, reportero gráfico de TVE, se encuentra en Trípoli. En esta conexión narra cómo han tardado más de 5 horas en recorrer 183km y han tenido que pasar a través de 22 controles de jóvenes partidarios de Gadafi, fuertemente armados. Junto a su hotel, una batería antiaérea no dejaba de disparar. La noche ha sido tranquila en su zona.

09.14 Libia.- Oscar Mijallo, enviado especial de TVE a Libia, informa desde Tobruk: "En Misrata, los rebeldes resisten desesperadamente a las fuerzas de Gadafi, que el jueves tomaron el puerto. Este viernes el avance de las fuerzas gubernamentales continua y cerca a los rebeldes en el centro de la ciudad. Los sublevados dicen que no les queda apenas munición y alimentos, y hacen un llamamiento a la coalición para evitar un baño de sangre, porque puede haber muchas víctimas civiles".

"También en Ajdabiya, las tropas de Gadafi se han replegado aunque controlan la ruta con Bengasi. Si los rebeldes toman Ajdabiya pueden continuar hacia el este. Por otro lado, cazas españoles han realizado al menos 14 operaciones sobre suelo libio pero aún no han tenido que disparar", añade.

09.01 Siria.- También en Siria se esperan manifestaciones tras el rezo del viernes. El programa de RNE En días como hoy ha hablado con Víctor Pascual, cooperante español en Damasco, que afirma que el régimen controla la situación en la capital.

02.36 min Víctor Pascual es cooperante español y trabaja para Ayuda, Intercambio y Desarrollo (AIDA). Ha explicado en el programa de RNE 'En días como hoy' que la situación en la capital siria, Damasco, es de absoluta normalidad. "Nadie se atreve a hablar de política", explica. Siria es una dictadura donde "no se cumplen muchos derechos humanos". AIDA gestiona recursos hospitalarios y ha trabajado en Deraa, la localidad sede de las protestas, donde esperan volver cuando se calmen las cosas.

08.59 Baréin.- La oposición chií ha anunciado protestas para este viernes, a pesar de la ley de emergencia que prohibe las reuniones públicas.

08.56 Bombardeos en Libia.- Esta noche, los aviones de combate Tornado de las fuerzas aéreas británicas han disparado con misiles sobre vehículos blindados que "amenazaban" a los civiles de la ciudad de Ajdabiya, ha anunciado el ministerio británico de Defensa.

05:07 Libia.- La Unión Europea (UE), que ha acordado trabajar para bloquear todos los ingresos que el régimen libio pueda obtener de la venta de petróleo y gas, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional a seguir esa línea. Más información en esta nueva noticia.

01:12 Libia .- El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha asegurado que la coalición de países que interviene en Libia mantendrá la "coordinación política" de las acciones, aunque el operativo "repose en la maquinaria de la OTAN".

00:35 LIbia.- La secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, ha valorado positivamente la decisión de la OTAN de asumir el control de las operaciones sobre Libia, y ha considerado que la alianza está "bien dotada" para coordinarlas.

00:31 Libia.- Emiratos Árabes Unidos se han comprometido a enviar 12 aviones militares para formar parte de la coalición internacional para establecer la zona de exclusión aérea en Libia, según ha comunicado el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy.

00:28 Jordania .- Varios jóvenes que estaban acampados en la plaza Jamal Abdel Nasser de Ammán, capital de Jordania, para protestar contra el Gobierno han sido atacados a primera hora de la noche por un grupo de partidarios oficialistas. Algunos de ellos han resultado heridos, según algunos testigos citados por AFP.

00:17 LIbia.- El traspaso de la dirección de las operaciones de vigilancia de la zona de exclusión en Libia por parte aliada se hará efectiva "en las próximas horas", según ha dicho a Efe una portavoz de la organización. Estas operaciones incluirían posibles ataques a objetivos terrestres para proteger a la población civil libia, dijo por su parte una fuente diplomática.

NOTA: La hora que encabeza las actualizaciones corresponde a la España peninsular.