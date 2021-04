Benedicto XVI exonera a los judíos de la muerte de Jesús

Jesucristo no fue un revolucionario político. Su mensaje y su comportamiento no constituyeron nunca un peligro para el Imperio Romano. Los judíos no fueron los principales responsables de la muerte de Jesús.

Son algunas de las afirmaciones incluidas en el libro Jesús de Nazaret. Desde su entrada en Jerusalén a la resurrección, que saldrá a la venta el próximo 10 de marzo.

Se trata de la segunda entrega sobre la figura de Jesús que realiza el papa Benedicto XVI. En este análisis teológico, el pontífice recurre a un examen bíblico para explicar por qué no existen bases para asegurar que los judíos no fueron los culpables que ha transmitido la Historia.

En el volumen el papa alemán lanza también una apelación a los grandes y poderosos del mundo para que se descubra toda la verdad: “el derecho común, el derecho de la verdad”, dice textualmente Joseph Ratzinger en el volumen.

En el capítulo titulado “Jesús delante de Pilatos”, el papa habla también de Barrabás explicando que, según nuestras traducciones, San Juan le califica de bandido. Sin embargo, continúa el pontífice, en el contexto político actual, la palabra griega utilizada para la definición se traduciría como “terrorista” o combatiente de la resistencia.

Justo cuatro años después del primer libro sobre Jesús, sale esta segunda entrega del papa. En él, el pontífice reflexiona sobre la Pasión, la muerte y resurrección de Cristo. El volumen tiene 348 páginas en italiano. La semana que viene se edita simultáneamente en siete lenguas, entre las que está el español.