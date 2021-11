Un paso en la buena dirección, pero un paso insuficiente. Es la opinión mayoritaria entre los expertos consultados por RTVE.es sobre la reforma de las pensiones aprobada hace una semana por el Gobierno.

Coinciden en que los cambios introducidos servirán para retrasar unos años los problemas de sostenibilidad del sistema público, pero no son suficientes para garantizar un futuro más allá de 2030.

“Si la economía española no crece lo suficiente, los problemas fuertes pueden presentarse antes de 2027. Si crece sustancialmente, los problemas fuertes llegarán a partir de 2030”, asegura Sergi Jiménez, profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra.

Para Ángel de la Fuente, investigador del Instituto de Análisis Económico del CSIC, la reforma planeada “es muy lenta. Quince años de transición es un ritmo muy lento. Probablemente, suba más rápido la esperanza de vida que el avance de la aplicación de la ley, se lo comerá muy rápido”.

El profesor del Departamento de Economía del IESE Javier Díaz-Giménez también cree que se han marcado plazos muy largos. “La reforma es tímida, insuficiente y poco creíble. No creo que llegue a entrar en vigor por completo porque se reformará antes”, sentencia Díaz-Giménez.

Se necesitará una nueva reforma

En ese punto coincide con el resto de especialistas, que adelantan que habrá que volver a modificar el sistema antes de la completa entrada en vigor de las nuevas normas. “Dicen que con estos cambios llegaremos a 2027, pero yo lo dudo”, advierte el investigador del CSIC.

Sergi Jiménez recuerda que “ha habido cuatro reformas en los últimos 25 años, de aquí a 2027 faltan 16 años, por lo que hay tiempo para hacer dos reformas”.

Para justificar su pesimismo, el profesor de la Pompeu Fabra apunta dos problemas fundamentales: “el lío que han hecho con la jubilación anticipada -un caos que puede generar que muchos trabajadores dejen de trabajar antes-, y el ajuste automático, que básicamente, no se ha hecho; no se ha ligado con la situación económica y, en cuanto a la esperanza de vida, se ha dicho que se hará, pero no se ha concretado”.

La reforma acordada con los agentes sociales y aprobada por el Ejecutivo fija cuatro edades distintas para poder acogerse a la jubilación: a los 61 años (en situaciones de crisis empresariales), a los 63, a los 65 y, finalmente, a los 67 años, que aparece como la edad a la que se pretende que se retire la mayoría de la población.

“No se pueden dejar cuatro momentos para la jubilación”, afirma Sergi Jiménez, quien defiende que “el sistema debería ser mucho más simple: una edad normal para jubilarse y otra para la anticipada y, pivotando sobre esa edad de jubilación básica, un sistema de incentivos y recortes que se apliquen cuando se prolongue o cuando se adelante el retiro”.

La simplicidad es también la principal reivindicación de Javier Díaz-Giménez, para quien el sistema español “se ha quedado muy anticuado, es poco contributivo, inflexible, arbitrario y poco transparente, además de muy caro”.

Según este profesor, los cambios se han limitado “a ajustar parámetros” y se necesitaría una reforma completa para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

Lo que se ha hecho -continúa- “va en la buena dirección, porque amplía el período de cálculo para la base reguladora y retrasa la jubilación, con lo que pospone la entrada en déficit del sistema”, pero –a su juicio- no es suficiente.