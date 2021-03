'La red social' triunfa en los Globos de Oro

La red social, la historia sobre la creación de Facebook, ha arrasado en la 68ª edición de los Globos de Oro al conquistar cuatro galardones, incluido el de mejor película dramática del año.

Por su parte, la producción danesa In A Better World se ha alzado con el premio a mejor película extranjera frente a Biutiful, filme hispano-mexicano que partía como favorito.

La red social fue proclamada mejor película dramática del año y también se impuso en las categorías de mejor director, galardón que fue a parar a David Fincher, mejor guión, para Aaron Sorkin y mejor banda sonora.

El Discurso del rey (The King's Speech), que atesoraba el mayor número de nominaciones, con siete candidaturas, logró únicamente recompensa para Colin Firth, que recibió el premio a mejor actor protagonista en drama.

Dos Globos de Oro se llevó The Fighter por las interpretaciones secundarias de Christian Bale y Melissa Leo, mientras que Black Swan se tuvo que conformar con el título de mejor actriz protagonista en drama que fue a las manos de Natalie Portman.

Pocas alegrías dejó la velada a las talento latinos que competían por alguno de los galardones. Biutiful , filme existencialista rodado en los suburbios de Barcelona por el mexicano Alejandro González Iñárritu con Javier Bardem, perdió contra todo pronóstico en la categoría de mejor película en habla no inglesa frente a la producción danesa In a Better World.

Premios a la televisión

Tampoco hubo premio para la colombiana Sofía Vergara, candidata a mejor actriz de reparto en televisión, premio que consiguió Jane Lynch (Glee), ni para el venezolano Edgar Ramírez, nominado como mejor actor de miniserie o película para televisión por Carlos, y que finalmente vio como el galardón se lo quedaba Al Pacino por You Don't Know Jack.

La película Carlos sí fue reconocida como la mejor miniserie o telefilme del año frente a presumibles ganadores como las superproducciones The Pacific, Los Pilares de la Tierra (The Pilars of the Earth) , Temple Grandin y You Don't Know Jack.

Otro de los grandes ganadores de la noche fue The Kids Are All Right, que no solo logró el título de mejor película de comedia/musical de 2010, también cosechó el premio de mejor actriz de comedia/musical, que fue para Annette Bening.

Inesperada podría considerarse la victoria de Paul Giamatti como mejor actor cómico gracias a su trabajo en La Versión de Barney (Barney's Version), ya que sus opciones habían quedado ensombrecidas mediáticamente por la doble candidatura de Johnny Depp en esa categoría. Depp había sido nominado por Alicia en el País de las Maravillas (Alice in Wonderland) y The Tourist.