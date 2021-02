Todo está listo en Los Ángeles (California) para la 68 edición de los Globos de Oro, una gala que tendrá lugar este domingo en el hotel Beverly Hilton a partir de las 17:00 hora local (02:00 hora española del lunes) y que presenta un gran duelo entre El discurso del rey (The King's Speech), La red social (The Social Network) y The Fighter.

El discurso del rey, sobre la tartamudez del rey Jorge VI de Inglaterra, opta a siete galardones, mientras que La red social, un viaje a los orígenes de la red social Facebook, y The Fighter, sobre la vida del boxeador Micky Ward, lucharán por seis premios.

Origen (Inception), de Christopher Nolan, y Cisne negro (Black Swan), de Darren Aronofsky, lograron cuatro nominaciones cada una, entre ellas la de mejor película de drama y mejor dirección, categorías en las que competirán con las tres cintas favoritas.

Ceremonia con glamour La ceremonia tendrá como maestro de ceremonias por segundo año consecutivo al cómico británico Ricky Gervais, y actores como Tom Hanks, Milla Jovovich, Jeremy Irons, Warren Beatty, Alec Baldwin, Tina Fey, Jeff Bridges, Jane Fonda, Megan Fox o Sylvester Stallone darán a conocer algunos de los premios. Robert De Niro será homenajeado con el premio Cecil B. DeMille por su contribución a la industria del espectáculo. El protagonista de Taxi Driver (1976) se suma así a una prestigiosa lista de galardonados que incluye a Martin Scorsese, Steven Spielberg, Warren Beatty, Anthony Hopkins, Michael Douglas, Harrison Ford, Al Pacino o Barbara Streisand. Por su parte la hispano-mexicana Biutiful, el drama existencial de Alejandro González-Iñárritu, protagonizado por Javier Bardem, lidera las apuestas para alzarse con el título de mejor película extranjera, una categoría que disputa a producciones como la italiana I Am Love, la francesa El concierto (The Concert), la rusa The Edge y la danesa In A Better World.