El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmado este martes que para anunciar el final de ETA es preciso que la banda terrorista sustituya las tres letras de sus siglas "por las de F-I-N".

Así lo ha asegurado Rubalcaba en una entrevista a Radio Euskadi, al ser preguntado sobre las palabras de Arnaldo Otegi en el periódico estadounidense "The Wall Street Journal".

En este sentido, el vicepresidente primero del Gobierno ha señalado que el fin de la banda terrorista no se puede anunciar con "dos o tres declaraciones" como las del portavoz de la ilegalizada Batasuna, quien ha afirmado que ETA ha tomado la decisión "firme e irreversible" de abandonar la violencia.

Declaraciones "no novedosas"

A su juicio, las manifestaciones de Otegi "no son novedosas", pues resultan "semejantes" a las que ya realizó en otra entrevista al diario "El País" o a las que el entorno político de la banda terrorista viene lanzando en el último mes para alimentar un posible comunicado de tregua de ETA. Por eso, ha insistido que tras décadas de hechos tremendos, asesinatos, no se cierran "con dos o tres declaraciones".

Rubalcaba ha esgrimido que "el problema no está en el adjetivo, sino en el sustantivo" que utiliza el entorno de ETA cuando habla del final de sus actividades violentas. Ha recordado que el alto el fuego de 2006 "demostró que las treguas no valen" porque, al mismo tiempo que se negociaba con el Gobierno, se cometió el brutal atentado de la T-4, en el que murieron dos personas.

Por ello, ha considerado que, "mientras tanto, este juego de declaraciones merece un silencio prudente". Además, ha manifestado que, si ETA no habla, será que "estará pensándoselo", y ha señalado que "por silencio" no puede entenderse que no actúan porque "hace una semana nos ha dejado un regalito navideño en forma de robo, que parece que no es la mejor de las tarjetas de visita".

Asimismo, el ministro del Interior ha pedido como regalo a los Reyes Magos que en 2011 se pueda "ir concretando el principio del fin" de ETA, ya que considera que el nuevo año va a ser "importantísimo" para poner fin de forma definitiva a la violencia y hará falta "sabiduría" para gestionar los pasos a dar.