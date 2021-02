El temporal de nieve que está azotando la costa este de Estados Unidos está provocando el caos en el transporte y está trastocando la vida diaria de millones de ciudadanos. El ejemplo más claro, el de Nueva York.

Según ha podido comprobar RTVE.es, Times Square apenas ha presentado actividad durante todo el día: casi no circulan vehículos y son muy pocos los viandantes en el corazón de la Gran Manzana. Además, los equipos de emergencia están trabajan a destajo para recuperar la normalidad.

Sólo durante esta noche, en el conocido Central Park han caído unos 43 centímetros de nieve.

"Nueva York está en alerta de ventisca de nieve hasta las 18:00 (00:00 hora peninsular español). Los neoyorquinos deben mantenerse fuera de las carreteras. Hay que quitar la nieve y retirar los vehículos abandonados para que los servicios de seguridad pública puedan atender las emergencias", ha advertido la Oficina de Gestión de Emergencias en un comunicado.

Además, ha instado a permanecer en casa y, en caso de tener que salir, que "se use el transporte público y se extreme la precaución" en una mañana en que por la isla de Manhattan se repetían las escenas de gente desenterrando vehículos, despejando calzadas y esperando ante los comercios donde trabajan a que los encargados logren llegar para abrir los establecimientos.

"Trabajo en el aeropuerto y me mandaron a casa porque allí no había nada que hacer. En principio me alegré, pero luego tardé más de cuatro horas, atrapado en el AirTrain y en la línea A del metro, hasta que pude volver a Brooklyn", ha asegurado un empleado de Delta.

Los pasajeros, desesperados

"Esto parece una acampada en el interior del aeropuerto", afirma Jacob Chmielecki, que se ha quedado tirado junto a su familia en el aeropuerto de LaGuardia.

Y las cosas no están mejor en las carreteras. La mayoría de las carreteras de la costa este de EE.UU. están impracticables debido a la nieve y a las placas de hielo que hacen que la conducción sea una tarea difícil y sumamente peligrosa.

"Nunca había visto algo así", asegura John Harris, tras bajarse de su taxi en Nueva York tras hacer un largo trayecto desde Nueva Rochelle.

"Normalmente me lleva unos 20 ó 30 minutos llegar al trabajo, pero he estado atrapado en un atasco durante casi dos horas antes de decidir bajarme en la salida más cercana y coger un tren. Entonces, me encontré con que no había trenes funcionando así que al final he tenido que pagar 40 dólares por un taxi que me acercara hasta el trabajo", explica.