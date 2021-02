El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha calificado de "rumores" las informaciones aparecidas en los últimos días en prensa que señalan que ETA podría anunciar una nueva tregua este fin de semana.

"Hay rumores, los he leído, pero no son más que eso, rumores", ha señalado Rubalcaba, quien ha añadido tras el Consejo de Ministros que la política antiterrorista del Gobierno no ha cambiado y que ya no es momento de treguas.

El ministro del Interior ha afirmado que "esto de las treguas se acabó, que ya no vale", aunque hubo un tiempo en la historia democrática en la que "todos los partidos" tenían una idea de acabar con la violencia en la que la "tregua jugaba un papel, pero eso ya no vale".

Rubalcaba ha asegurado que lo que espera el Estado es que la violencia de ETA acabe definitivamente. "Es lo que espera y por lo que trabaja", ha subrayado.

El ministro ha señalado que la última operación contra Segi desarrollada en la madrugada del jueves demuestra que la "lucha antiterrorista es la misma y que los postulados son los mismos".

Preguntado sobre si había hablado en los últimos días con el PP sobre ETA, Rubalcaba ha respondido que "es bastante fácil de entender" que con el PP hablan de todo lo que concierne a la política antiterrorista y que en esta semana ha hablado en varias ocasiones.