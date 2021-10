Los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, han asegurado este miércoles que dependerá del Gobierno el que los sindicatos vuelvan a convocar una nueva huelga general y han urgido a los políticos que negocian la reforma de las pensiones que sean "claros" en la edad de jubilación.

Méndez y Toxo han hecho estas declaraciones durante la concentración que ha tenido lugar este miércoles frente al Ministerio de Economía y Hacienda de Madrid, que ha cogregado a cerca de un millar de personas, según fuentes policiales.

La concentración madrileña, que se enmarca dentro de la segunda jornada de movilizaciones europeas contra las políticas de los gobiernos de la UE para atajar la crisis, se une a las múltiples manifestaciones producidas este miércoles en diversas capitales de provincia, así como en el país griego, donde están viviendo su octava huelga general en lo que va de año.

En el mismo sentido, Toxo ha indicado que el conflicto social "sigue abierto" y la huelga general del 29 de septiembre "no fue la estación final de nada", como -en su opinión- tampoco lo será la manifestación del día 18 cuyo objetivo es " parar los pies al Gobierno con la reforma de la Seguridad Social ".

Además, ha confiado en que la gran manifestación del próximo sábado contra los recortes sociales y laborales aprobados por el Gobierno haga cambiar el rumbo al Ejecutivo ya que la "clave" está en el Gobierno y "si no es así habrá un aumento exponencial de la respuesta social y sindical en España".

Méndez ha recordado que todos los grupos parlamentarios del Congreso, a excepción del PSOE, se han manifestado "por activa y por pasiva" contra la elevación obligatoria de la edad de jubilación a los 67 años por lo que les ha urgido a que no sean ambiguos en sus recomendaciones del Pacto de Toledo y "lo dejen claramente puesto para que no haya ningún tipo de equívoco".

Toxo ha sido tajante al asegurar que los sindicatos " no van a tolerar", que en España se acometa una reforma de las pensiones que retrase la obligatoriedad en la edad de jubilación porque "no es posible, es injusto y supondría condenar a medio millón de jóvenes cada año ha permanecer en el paro".

Movilizaciones en Europa

No sólo en España ha habido movilizaciones. También en otras países como Francia, la República Checa, Hungría, Luxemburgo y Bélgica ha habido concentraciones. Precisamente ante la sede de la Comisión Europea (CE) la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y las principales organizaciones belgas han protestado y han desplegado pancartas con lemas como "No a la austeridad. Prioridad y al empleo" o "No a la austeridad para todos y a los bonos para algunos".

De este modo, los sindicatos europeos han exigido a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que este jueves y viernes se reúnen en Bruselas, que pongan fin a las "curas drásticas de austeridad" con las que están afrontando la crisis económica y les han hecho responsables de "acelerar la degradación social" en los países de la UE.

En este sentido, la CES ha advertido que continuará llamando a la movilización a escala comunitaria "hasta que se oigan las reivindicaciones de los trabajadores", según ha dicho este miércoles el secretario general de esta organización, John Monks. Asimismo afirmó que los sindicatos europeos están dispuestos a organizar protestas "tanto tiempo como sea necesario", y hasta "que se tenga en cuenta el rechazo de los trabajadores a los planes de recorte social".

El próximo acto será una nueva "Jornada de Acción Europea" en primavera en Budapest, capital del país que ocupará la presidencia de turno de la UE a partir de enero, en una fecha aún por definir, señaló el secretario general de la CES. Los sindicatos europeos esperan repetir el éxito de convocatoria de la "euro-manifestación" celebrada el pasado 29 de septiembre en Bruselas, a la que acudieron cerca de 100.000 trabajadores de toda la UE.